Granit - idealny materiał na schody

Dlaczego granit to dobry materiał na schody?

Granit to naturalny kamień pochodzenia magmowego. Proces jego powstawania nadał mu unikalne cechy fizyczne, które czynią go wyjątkowym materiałem budowlanym. Ceniony jest przede wszystkim za dużą wytrzymałość, która w praktyce oznacza wysoką odporność na zarysowania i ścieranie. Te właściwości są niezwykle ważne w przypadku elementów tak intensywnie użytkowanych jak schody. Ponadto granit zachwyca niezwykłą różnorodnością – występuje w wielu różnych kolorach (od klasycznych szarości i czerni, przez beże, brązy, zielenie, aż po czerwienie) i niepowtarzalnych wzorach.

Jakie są rodzaje granitu?

Chociaż granit sam w sobie jest wyjątkowo wytrzymałym kamieniem naturalnym, to dopiero odpowiednia obróbka jego powierzchni nadaje mu ostateczny wygląd, specyficzne właściwości i decyduje o możliwym zastosowaniu. W zależności od użytej technologii wykończenia wyróżniamy przede wszystkim dwa podstawowe rodzaje granitu.

Granit polerowany: To wykończenie nadaje powierzchni kamienia idealną gładkość i lustrzany, wysoki połysk. Polerowanie wspaniale wydobywa głębię koloru i naturalny wzór granitu, zapewniając niezwykle elegancki wygląd. Z tego względu schody polerowane są najczęściej wybierane do wnętrz pomieszczeń, gdzie liczy się przede wszystkim estetyka. Gładka, polerowana powierzchnia granitu może być śliska, szczególnie gdy jest mokra. Z tego powodu, dla zwiększenia bezpieczeństwa, powszechną praktyką jest stosowanie dodatkowych pasków antypoślizgowych bezpośrednio na stopniach takich schodów,

Granit płomieniowany: Wykończenie to uzyskuje się poprzez poddanie powierzchni granitu specjalnej, kontrolowanej obróbce termicznej, czyli działaniu bardzo wysokiej temperatury. W efekcie tego procesu wierzchnia warstwa kamienia staje się nierówna, tworząc charakterystyczną, wyraźnie chropowatą powierzchnię. Główną zaletą granitu płomieniowanego są jego doskonałe właściwości antypoślizgowe. Dlatego jest to idealnym wyborem i najczęstszym rozwiązaniem dla schodów zewnętrznych oraz wszędzie tam, gdzie kluczowe jest bezpieczeństwo i minimalizacja ryzyka poślizgnięcia się, np. z powodu warunków atmosferycznych.

Jakie są zalety schodów granitowych?

Właściwości granitu, gwarantują, że schody wykonane z tego kamienia posłużą przez długie lata. Jest on niezwykle odporny na ścieranie, co jest kluczowe w miejscach o dużym natężeniu ruchu – stopnie granitowe nie wycierają się łatwo nawet po latach intensywnego użytkowania. Płytki granitowe wykazują dużą odporność na wszelkiego typu uszkodzenia mechaniczne czy uderzenia spowodowane np. upuszczeniem cięższego przedmiotu. Co szczególnie istotne przy schodach zewnętrznych, granit jest praktycznie niewrażliwy na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne.

Schody z granitu to synonim elegancji i dobrego smaku, nadający każdemu budynkowi prestiżowy, elegancki wygląd. Jako naturalny kamień, każda płyta granitowa czy stopień ma swój unikalny wzór i układ żyłek – nie ma dwóch identycznych elementów, co zapewnia niepowtarzalny, estetyczny wygląd i wysoką jakość wykończenia. Ten uniwersalny materiał świetnie sprawdza się również w połączeniach z innymi materiałami, takimi jak drewniane poręcze, szklane balustrady czy metalowe elementy konstrukcyjne, co daje ogromne możliwości aranżacyjne.

Mimo luksusowego wyglądu schody granitowe są zaskakująco łatwe w codziennej pielęgnacji. Dzięki swojej gęstej strukturze, brud, kurz czy rozlane płyny nie wnikają łatwo w jego głąb. Do regularnego mycia zazwyczaj najlepiej sprawdza się zwykła woda z dodatkiem neutralnego detergentu, oraz miękka ściereczka lub mop. Aby zabezpieczyć kamień przed trudniejszymi zabrudzeniami (zwłaszcza w przypadku jaśniejszych odmian, wykończeń matowych lub schodów zewnętrznych), zaleca się okresową impregnację specjalistycznymi preparatami, zgodnie z zaleceniami wykonawcy lub producenta kamienia.

Czym różnią się schody granitowe zewnętrzne od schodów granitowych wewnętrznych?

Projektując schody granitowe, musimy wziąć pod uwagę, czy będą one znajdować się na zewnątrz budynku, czy wewnątrz pomieszczeń. W przypadku schodów zewnętrznych granitowych absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników oraz maksymalna odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Tego typu schody granitowe muszą być odpowiednio wykończone. Równie istotne jest zachowanie odpowiednich wymiarów i proporcji schodów – właściwa szerokość i wysokość stopni oraz odpowiednio duży podest zapewniają komfort użytkowania schodów.

Wybierając schody granitowe do wnętrza domu, na pierwszym planie stawiamy zwykle ich estetyczny wygląd i harmonijne dopasowanie do stylu pomieszczeń. To dlatego często pada wybór na schody polerowane, które pięknie eksponują urodę naturalnego kamienia. Pamiętajmy jednak, że nawet wewnątrz budynku ważne jest bezpieczeństwo – w razie potrzeby polerowane stopnie wewnętrzne można dodatkowo wyposażyć w elementy antypoślizgowe.

Jak dobrać granit do aranżacji?

Schody z granitu możemy idealnie dopasować do charakteru naszego budynku oraz indywidualnych preferencji, tworząc spójny i estetyczny wygląd. Niezależnie od tego, czy preferujesz styl nowoczesny, minimalistyczny, industrialny, skandynawski, klasyczny lub glamour, z pewnością znajdziesz odpowiedni rodzaj granitu. Ten naturalny kamień świetnie sprawdza się w każdym projekcie. Na przykład, jasny, szary granit o delikatnym wzorze doskonale wpisze się w minimalistyczne lub skandynawskie wnętrza. Głęboka czerń czy grafit, często w polerowanym wykończeniu, dodadzą elegancji nowoczesnym lub industrialnym aranżacjom. Z kolei ciepłe beże i brązy będą doskonale pasować do bardziej klasycznych czy rustykalnych przestrzeni.

Granit doskonale komponuje się również z innymi materiałami. Nowoczesny wygląd uzyskamy, łącząc schody granitowe z prostymi, minimalistycznymi balustradami ze szkła lub stali nierdzewnej. W bardziej tradycyjnych czy klasycznych aranżacjach kamień pięknie współgra z elementami z naturalnego drewna lub ozdobnymi, kutymi balustradami stalowymi. Wybierając kolor granitu do wnętrz, warto też wziąć pod uwagę wielkość i oświetlenie danego pomieszczenia. W mniejszych lub słabiej oświetlonych przestrzeniach najlepiej sprawdzą się jasne odmiany kamienia (np. biel, jasne szarości, beże). Z kolei ciemny granit, jest doskonałym wyborem, gdy dysponujemy większą przestrzenią i chcemy uzyskać efekt luksusu, mocnego kontrastu lub wyrazistego akcentu.

W przypadku schodów z granitu zewnętrznych, ich kolor warto dobrać nie tylko do elewacji budynku, ale także do charakteru otoczenia. Na przykład, schody wykonane z granitu płomieniowanego w naturalnych odcieniach ziemi – brązach, beżach czy zieleniach – będą pięknie komponować z roślinnością ogrodu.

Co wpływa na koszt schodów granitowych?

Decydując się na schody z granitu, jednym z kluczowych pytań jest oczywiście ich cena. Warto wiedzieć, że koszt zaprojektowania, wykonania i montażu schodów z granitu może zależeć od wielu różnych czynników. Cena uzależniona będzie więc m.in. od podstawowych wymiarów całych schodów (co przekłada się na ilość potrzebnego kamienia naturalnego na stopnie), ale także od wybranego rodzaju granitu – jego unikalności, koloru czy dostępności na rynku.

Istotny wpływ ma również wymagana grubość elementów kamiennych oraz rodzaj oczekiwanego wykończenia powierzchni (np. czy będzie to powierzchnia polerowana, czy wymagająca bardziej pracochłonnej obróbki granit płomieniowany). Nie bez znaczenia jest też stopień skomplikowania samego projektu – im bardziej nietypowy kształt czy skomplikowane cięcia, tym koszt wykonania może być wyższy. Dlatego właśnie ostateczna wycena inwestycji ustalana jest indywidualnie z klientem, najczęściej tuż po dokonaniu wstępnych pomiarów i po wyborze sposobu obróbki oraz koloru granitu.

Podsumowanie — schody z granitu

Schody granitowe cechuje niepowtarzalny estetyczny wygląd, oraz wszechstronność zastosowania. To także niezwykle trwałe rozwiązanie. Ten naturalny kamień świetnie sprawdza się zarówno jako materiał na schody zewnętrzne, narażone na trudne warunki, jak i eleganckie schody wewnętrzne. Przede wszystkim jednak wybór granitu na schody to inwestycja, która gwarantuje nie tylko wysoką jakość i estetyczny wygląd, ale także komfortowe i bezproblemowe użytkowanie przez długie lata.

