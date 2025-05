Zlewozmywaki z granitu - połączenie funkcjonalności z estetyką wykonania

Zastosowanie zlewozmywaka

Zlewozmywak charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Korzystamy z niego wielokrotnie każdego dnia, myjąc w nim naczynia, opłukując mięso, warzywa i owoce oraz napełniając wodą czajnik, zbiornik ekspresu do kawy, garnki czy butelki. Jeszcze jakiś czas temu najpopularniejszym modelem zlewu kuchennego był ten wykonany ze stali. Współcześnie zlewozmywaki stalowe odchodzą w zapomnienie na rzecz zlewów granitowych. Popularność modeli wykonanych z granitu wynika głównie z niezwykłej wytrzymałości, trwałości i solidności tego niezwykłego materiału. Granit to kamień naturalny wyróżniający się na tle innych tworzyw.

Cechy granitu

Zlewozmywak granitowy oparty jest na nowoczesnej technologii produkcji polegającej na zespoleniu mieszanki kruszywa granitowego z poliestrowo-akrylową żywicą w stosunku ok. 80% do ok. 20% oraz wzbogaceniu ścianek. Wykonanie tego typu sprawia, że zlew kuchenny z granitu cechuje się wysoką odpornością na szok termiczny, uszkodzenia mechaniczne, zarysowania oraz przebarwienia. Zlewozmywaki z granitu nie są podatne na działanie skrajnych temperatur – niskich (-18 st.) oraz wysokich (+250 st.). Bez problemu możemy więc na nich postawić gorącą patelnię lub garnek czy odkręcić lodowatą wodę. Wszystkie te cechy znacznie zwiększają funkcjonalność zlewu, dzięki czemu korzystanie z kuchni staje się wygodne, komfortowe i przyjemne.

Zlew kuchenny jednokomorowy, dwukomorowy i narożny

W zależności od zapotrzebowania możemy zdecydować się na zlew z jedną komorą, dwiema komorami lub narożny. Zlewozmywaki jednokomorowe dedykowane są niewielkim kuchniom, pomieszczeniom ze zmywarką lub kuchniom, w których gotuje się rzadko. Zlew dwukomorowy świetnie sprawdzi się w kuchniach przestrzennych, wnętrzach pozbawionych zmywarki czy takich, w których gotuje się dużo i często. Natomiast zlewozmywaki narożne to rozwiązanie dedykowane kuchniom z ograniczonym blatem kuchennym. Odpowiednio zaprojektowany model zamontowany może być w miejscu, w którym inne wyposażenie nie znajduje zastosowania.

W ofercie produktów zlewów kuchennych znajdziemy także baterie do kuchni czy baterie łazienkowe.

