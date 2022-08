Kupując wybrane modele Lenovo można otrzymać 300 zł wyprawki dla uczniów i studentów

Promocją objęte są laptopy gamingowe z serii Legion. Zawierają one m.in. układ chłodzenia Coldfront 3.0., charakteryzują się wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości oraz odświeżaniu. Laptopy Lenovo Legion dostępne na polskim rynku wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 30 zostały ponadto objęte pakietem serwisowym Premium Care. Zapewnia on m.in. obsługę technika przez infolinię, czat czy e-mail, prioretyzację części, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta oraz coroczną kontrolę kondycji komputera.

Inne modele objęte promocją „Back to school” to IdeaPad 3 – mobilne, lekkie, wydajne i idealne do codziennego użytkowania oraz laptopy z serii IdeaPad Gaming 3.

Z promocji mogą skorzystać pełnoletni uczniowie, studenci lub rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich i uczących się dzieci, którzy kupią laptopa Lenovo objętego promocją w terminie 01.08-30.09-2022 r. i w ciągu 14 dni od zakupu wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://lenovopolska.pl/backtoschool/, gdzie znajduje się więcej szczegółów, regulamin promocji oraz lista laptopów biorących udział w akcji.

Produkty w objęte promocją można kupić w sklepach stacjonarnych i online następujących partnerów Lenovo: EURO RTV AGD, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Sferis, Neonet, Delkom, Morele oraz x-kom. Promocja trwa od 1 sierpnia do 30 września 2022 r.