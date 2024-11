Którędy taniej do Chorwacji? Opłaty drogowe i sposoby na oszczędność

Najpopularniejsze trasy do Chorwacji

Do Chorwacji najczęściej podróżuje się trzema głównymi trasami, które różnią się pod względem kosztów oraz czasu przejazdu:

1. Przez Czechy, Austrię i Słowenię

2. Przez Czechy, Austrię i Węgry

3. Przez Słowację i Węgry

Każda z tych tras wymaga uiszczenia różnych opłat, takich jak winiety, bramki na autostradach czy dodatkowe koszty za tunele. Przyjrzyjmy się szczegółowo każdej opcji.

1. Trasa przez Czechy, Austrię i Słowenię

To najbardziej popularna trasa, która jest jednocześnie jedną z droższych pod względem opłat drogowych.

- Czechy: Winieta jest obowiązkowa. Koszt 10-dniowej winiety to 270 CZK

- Austria: Winieta również obowiązuje, koszt 10-dniowej to 11,5 EUR. Jeśli przejeżdżasz przez tunele, np. Karawanken, musisz liczyć się z dodatkowymi opłatami (około 13 EUR za przejazd w jedną stronę).

- Słowenia: Słoweńskie winiety należą do najdroższych – koszt tygodniowej winiety to 15 EUR.

Szacunkowe koszty trasy: 250-300 zł w jedną stronę (winiety + opłaty za tunele).

Kiedy wybrać tę trasę? Jeśli zależy Ci na szybkiej i komfortowej podróży, ta trasa będzie idealna.

2. Trasa przez Czechy, Austrię i Węgry

Ten wariant pozwala nieco zaoszczędzić na opłatach, szczególnie w porównaniu z przejazdem przez Słowenię.

- Czechy: Jak wyżej – koszt winiety to 270 CZK

- Austria: Winieta za 10 dni to 11,5 EUR.

- Węgry: Obowiązuje system winiet elektronicznych. Cena 10-dniowej winiety to około 14 EUR.

Nie musisz płacić za słoweńskie winiety ani korzystać z drogich tuneli, co obniża koszty.

Szacunkowe koszty trasy: 200-250 zł w jedną stronę.

Kiedy wybrać tę trasę? Jeśli zależy Ci na obniżeniu kosztów, ale chcesz uniknąć długich objazdów.

3. Trasa przez Słowację i Węgry

To najtańsza opcja, ale zajmuje więcej czasu. Omijasz drogie winiety słoweńskie i częściowo autostrady austriackie.

- Słowacja: Winieta 10-dniowa kosztuje około 10 EUR.

- Węgry: Jak wyżej – winieta elektroniczna za około 14 EUR.

- Chorwacja: W kraju obowiązują opłaty za autostrady, ale płacisz je na bramkach – średni koszt przejazdu od granicy do Dalmacji wynosi około 20-30 EUR.

Szacunkowe koszty trasy: 150-200 zł w jedną stronę.

Kiedy wybrać tę trasę? Jeśli masz ograniczony budżet i nie przeszkadza Ci nieco dłuższa podróż.

Opłaty drogowe w Chorwacji

W Chorwacji nie ma systemu winiet – płacisz za faktycznie przejechane kilometry na autostradach. Najczęściej używane odcinki to:

- Zagrzeb – Split: około 120 zł.

- Zagrzeb – Rijeka: około 45 zł.

Dodatkowo, w niektórych miejscach (np. most na wyspę Krk) mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Jak zaoszczędzić na opłatach drogowych?

1. Planowanie trasy – Sprawdź, które drogi można ominąć, korzystając z bezpłatnych alternatyw.

2. Zakup winiet online – Na stronach takich jak winiety.pl możesz kupić wszystkie potrzebne winiety z wyprzedzeniem i uniknąć kolejek na stacjach benzynowych.

3. Podróż poza sezonem – W szczycie sezonu nie tylko rosną koszty, ale i korki na płatnych drogach.

4. Podział kosztów – Jeśli podróżujesz w większej grupie, koszty opłat drogowych rozłożą się na więcej osób.

Podsumowanie

Najtańsza trasa do Chorwacji wiedzie przez Słowację i Węgry, ale zajmuje więcej czasu. Jeśli cenisz sobie wygodę i szybkość, trasa przez Czechy, Austrię i Słowenię będzie najlepszym wyborem, choć droższym. Niezależnie od wybranej drogi, zaplanuj trasę wcześniej, kup potrzebne winiety online na winiety.pl, i ciesz się bezstresową podróżą na upragnione wakacje.

Podróżuj taniej i wygodniej, korzystając z naszego przewodnika – Chorwacja czeka na Ciebie!

Foto: Adobe Stock, treść: materiał partnera