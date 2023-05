Księżycowa sieć komórkowa: Nokia i NASA przenoszą technologię LTE/4G do Kosmosu

Foto: NASA, Unsplash

Ziemskie technologie dla kosmicznych celów

W ramach programu Tipping Point, NASA zachęca do tworzenia innowacyjnych technologii dla przyszłych misji kosmicznych. Nokia, będąc częścią tego programu, przygotowuje specjalną sieć LTE/4G, korzystając z części dostępnych na rynku komponentów. Ta unikalna sieć, choć bazuje na ziemskich technologiach, różni się od typowych sieci komórkowych używanych na Ziemi.

Nokia Bell Labs, jednostka badawcza Nokii, zoptymalizowała tę sieć pod kątem funkcjonowania w kosmicznych warunkach, uwzględniając m.in. trudne warunki panujące na powierzchni Księżyca i ekstremalne obciążenia podczas lotów kosmicznych. Sieć zostanie wdrożona, skonfigurowana i będzie działać autonomicznie, co umożliwi zdalne monitorowanie i nadzorowanie misji przez partnera projektu - firmę Intuitive Machines.

Sieć kosmiczna to kosmiczne wyzwanie

Stworzenie sieci komórkowej zdolnej do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach panujących na powierzchni Księżyca to zadanie wymagające znaczących osiągnięć inżynieryjnych. Ważnym aspektem projektu jest dostosowanie istniejących komercyjnych technologii do unikalnego środowiska księżycowego, co wiąże się z koniecznością uwzględnienia takich kwestii, jak promieniowanie, waga, wyładowania elektryczne i gospodarka cieplna.

Nokia Bell Labs opracowała system end-to-end, który został zoptymalizowany pod kątem ekstremalnego środowiska księżycowego oraz zminimalizowania rozmiarów, wagi i mocy. Poszczególne elementy sieci LTE są ściśle zintegrowane z ultrakompaktową stacją bazową, zamontowaną na lądowniku Nova-C firmy Intuitive Machines.

Nokia Bell Labs ma już na swoim koncie udział w kosmicznych projektach. Współpracowała przy analizie systemów i inżynierii dla każdego załogowego, amerykańskiego programu kosmicznego od Mercury po Apollo. W 1962 roku, wspólnie z NASA, wyniosła na orbitę Telstar 1 - pierwszego satelitę komunikacyjnego zdolnego do przekazywania sygnałów telewizyjnych między Europą a Ameryką Północną. Pracownicy Bell Labs również przyczynili się do odkrycia kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła, co potwierdziło dominującą teorię o powstaniu wszechświata.

Źródło: Nokia