KSeF: Miała być fakturowa rewolucja, będzie kolejne przesunięcie terminu

Sagi związanej z obowiązkowym KSeF ciąg dalszy. Jeszcze w grudniu Ministerstwo Finansów informowało, że data lipcowa zostanie utrzymana. Podczas piątkowego briefingu prasowego minister Andrzej Domański poinformował, że od początku jego pracy w Ministerstwie, temat KSeF był traktowany w sposób priorytetowy, jednak wykryto krytyczne błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie KSeF w tym roku.

Na mnie, jako ministrze finansów, ciąży odpowiedzialność nie tylko za dochody do budżetu, ale także - a może nawet przede wszystkim - za stabilność i przewidywalność prowadzenia działalność gospodarczej w Polsce. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której polskie firmy nie mogą wystawiać faktur - powiedział minister Andrzej Domański.

Choć w wielkim interesie nie tylko państwa, ale też przedsiębiorców, byłoby jak najszybsze zaimplementowanie KSeF, rząd nie może sobie pozwolić na uruchomienie rozwiązania, na które rynek nie jest jeszcze w pełni gotowy. Jak wynika ze zrealizowanego przez Unifiedpost Group badania “KSeF. Fakty. Obawy. Wątpliwości”, ponad 40 proc. księgowych bało się, że system nie będzie funkcjonował prawidłowo. Te obawy nie zostały niestety w pełni rozwiane, a informacja o wykrytych błędach uzasadnia słuszność decyzji o przesunięciu - mówi Krzysztof Pulkiewicz z Banqup.

Wykryte przez Ministerstwo Finansów błędy dotyczą kodu, systemu jego funkcjonalności oraz wydajności. Nie podano szczegółów ani nowego terminu.

Czekamy teraz na bardziej szczegółowe informacje, niemniej jednak decyzja ministra w żaden sposób nie powinna wpływać to na tempo prac przygotowawczych po stronie przedsiębiorców, księgowych oraz dostawców rozwiązań IT. Najważniejsze jest aby ten dodatkowy czas wykorzystać w najbardziej optymalny sposób - tłumaczy Krzysztof Pulkiewicz z Banqup.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to w wielkim skrócie obowiązkowa baza faktur. System zlikwiduje faktury w znanej nam obecnie formie i zastąpi je zupełnie nowym standardem tzw. faktur ustrukturyzowanych, wystawianych i rejestrowana w formie pliku XML do dalszego automatycznego przetwarzania. Są one wgrywane do jednego, krajowego systemu, który przypisuje im odpowiedni numer i kod QR. Faktura ustrukturyzowana zostanie uznana za wystawioną w dniu przesłania jej przez wystawcę do systemu. Informacja o jej wystawieniu przechowywana będzie w systemie przez 10 lat.

Głównym celem wprowadzenia KSeF jest uszczelnienie systemu VAT i zmniejszenie liczby nieprawidłowości, takich jak unikanie opodatkowania czy prowadzenie działalności w tzw. szarej strefie.

Polska - podobnie jak wszystkie kraje Unii Europejskiej - jest zobligowana do umożliwienia otrzymywania i wystawiania faktur elektronicznych w ramach jednolitego systemu dyrektywą unijną o VAT w epoce cyfrowej (ViDA) z grudnia 2022 roku. Jednak czas na wprowadzenie tych zaleceń mamy aż do 2028 roku.

