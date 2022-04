Kryptowaluty: podatnik musi rozliczyć się z fiskusem, nawet jeśli nie osiągnął przychodu

Kryptowaluty a przychód

Należy pamiętać, że wymiana jednej kryptowaluty na inną nie stwarza obowiązku podatkowego, niezależnie od tego czy dokonywana jest na giełdzie czy też jednostkowo. Czyli jeżeli podatnik kupi Bitcoiny, a następnie wymieni je na inną kryptowalutę, to przychód nie powstaje. Mamy z nim do czynienia dopiero wtedy, gdy podatnik wymieni kryptowaluty na prawny środek płatniczy (czyli tradycyjne pieniądze) na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku. Przychody powstają również w przypadku zapłaty walutami wirtualnymi za towary lub usługi.

Podatek od przychodów związanych z kryptowalutami wynosi 19%. Zeznanie PIT-38 można złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej, w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Co z kosztami uzyskania przychodów ze sprzedaży kryptowalut?

Kosztami uzyskania przychodów ze sprzedaży kryptowalut są udokumentowane wydatki, które podatnik poniósł na nabycie wirtualnej waluty oraz koszty związane z ich zbyciem, np. zapłatę dla pośredników w sprzedaży.

Część osób pozyskuje kryptowaluty w efekcie ich tzw. kopania. Co ważne, w takim przypadku za koszt uzyskania przychodów nie można uznać zakupu przeznaczonego do tego sprzętu elektronicznego czy kosztów zużycia energii. Kosztem nie są też wydatki związane z wymianą jednej waluty wirtualnej na inną.

Obowiązki mimo braku przychodów z kryptowalut

PIT-38 z kryptowalut należy składać nawet gdy podatnik nie uzyskał żadnych przychodów i ponosił jedynie wydatki na zakup kryptowaluty. W kolejnych latach taka osoba będzie mogła potrącić te koszty od podatku, jeśli sprzeda wirtualne pieniądze. W przypadku gdy w danym roku podatnik sprzedawał i kupował kryptowaluty, a kwota kupna przewyższyła przychody ze sprzedaży, różnica przechodzi na kolejne lata – ale należy się z niej rozliczyć.

Co powinni zrobić podatnicy, którzy w poprzednich latach, np. 2019-2020, nabyli kryptowaluty, ale nie złożyli odpowiedniego zeznania? Polecałbym cofnąć się do tych rozliczeń i złożyć za nie właściwe zeznania. Dlaczego to jest ważne? Jeżeli podatnik nabył kryptowaluty w roku 2019, a spieniężył w 2021, czyli wymienił je na prawny środek płatniczy, to w zeznaniu powinien ująć też wcześniejsze koszty nabycia. Pozwoli mu to obniżyć podstawę opodatkowania.

W zeznaniach za wcześniejsze lata należałoby więc wykazać koszty zakupu kryptowalut oraz złożyć czynny żal – czyli przyznać się do niedopełnienia obowiązku podatkowego z jednoczesnym zrealizowaniem go. Będzie to najlepszy sposób na uniknięcie kary za niezłożenie zeznania w terminie.

Autor:

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt