Kolejny atak na ePUAP: Co warto wiedzieć o DDoS i jego konsekwencjach

Jak poinformował dziś na Twitterze Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, platforma ePUAP była dziś celem ataku DDoS. Atak polegał na zasypywaniu serwera ePUAP bardzo dużą liczbą zapytań, przekraczając jego zdolności do obsługi ruchu, co w efekcie utrudniło dostęp do usług. Motywy są nieznane, jednakże ataki DDoS często są wykorzystywane do destabilizacji usług lub jako forma pokazania mocy przez cyberprzestępców.

Czym jest atak DDoS Rozproszony atak odmowy usługi (DDoS) to rodzaj ataku cybernetycznego, który polega na zasypywaniu serwera lub sieci ogromną ilością ruchu, przekraczając jego zdolności do obsługi ruchu i efektywnie blokując dostęp do usług dla zwykłych użytkowników. Ataki DDoS stanowią poważne zagrożenie dla stabilności cyfrowych usług, w tym również publicznych, na których coraz więcej osób polega na co dzień. Choć ataki DDoS nie narażają danych osobowych użytkowników na wyciek, mogą poważnie zakłócić dostęp do istotnych usług.

Ataki DDoS na publiczne strony internetowe, takie jak ePUAP, są częste i zwykle mają na celu uniemożliwienie korzystania z platformy na pewien czas. Szczęśliwie, ataki tego typu nie modyfikują baz danych na atakowanym serwerze, co oznacza, że dane osobowe użytkowników nie są narażone na wyciek zapewnia Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Ekspert zauważa, że Polska jest jednym z najczęściej atakowanych krajów, co może być związane z chęcią destabilizacji lub pokazania swoich możliwości przez cyberprzestępców. Ataki DDoS, pomimo że są stosunkowo proste do przeprowadzenia, mogą poważnie utrudnić codzienne funkcjonowanie wielu osób. Jest to szczególnie istotne w kontekście zależności społeczeństwa od cyfrowych usług publicznych, jak ePUAP.

Czym jest platforma ePUAP



Jest to centralny punkt dostępu do elektronicznych usług publicznych w Polsce. Umożliwia wymianę dokumentów i danych pomiędzy obywatelami, przedsiębiorstwami, a administracją publiczną w sposób elektroniczny.

Wzrost takich ataków może być również powiązany z konfliktem na Ukrainie, co sugeruje, że cyberprzestępczość może mieć również kontekst geopolityczny.

Warto zapamiętać

Użytkownicy ePUAP powinni być świadomi, że ataki DDoS mogą czasami uniemożliwić korzystanie z platformy, ale nie narażają ich danych osobowych na wyciek.

W kontekście wzrastającej liczby ataków DDoS oraz innych form działalności cyberprzestępców warto zainwestować czas w edukację i podstawowe zrozumienie cyberbezpieczeństwa oraz dowiedzieć się, jak można chronić swoje urządzenia i dane w internecie. Zachęcamy do śledzenia sekcji o cyberbezpieczeństwie w naszym serwisie.

Foto: Freepik