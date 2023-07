Kiedy warto zainwestować w większą pojemność dysku SSD? Poradnik dla początkujących

Dysk twardy SSD (Solid State Drive) jest jednym z najważniejszych elementów każdego komputera, który ma wpływ na jego szybkość i wydajność. Dysk SSD 256 GB - to fraza, którą często spotykamy w sklepach internetowych. Ale co to właściwie oznacza i czy taka pojemność wystarczy na nasze potrzeby?