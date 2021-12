Kiedy w Polsce osiągniemy równość płci w IT?

W Polsce wciąż brakuje specjalistów i specjalistek z branży technologii teleinformatycznych, a świat IT zdominowany jest przez mężczyzn.

Ekspertek w polskim IT przybywa w ostatnich latach o 1 punkt procentowy rok do roku.

Zakładając, że podobne tempo się utrzyma, udział kobiet będzie odpowiadał proporcjom płci dopiero za... 35 lat, czyli w 2056 roku - szacują eksperci Codecool.

Co może zrobić branża IT? Jak zmienić system edukacji?

Nowych danych dostarcza raport UE Women in Digital Scoreboard 2021.

– By dorównać a nawet przebić średnią europejską, musimy położyć nacisk na edukację, również tę pozauniwersytecką. Coraz więcej Polek decyduje się na przebranżowienie, jednak nie zawsze ma możliwość ponownego rozpoczęcia pięcioletnich studiów. Idealnym rozwiązaniem okazują się intensywne kursy praktyczne, które w rok są w stanie przygotować do pracy w IT osobę, która wcześniej nie miała do czynienia z informatyką. Uruchomiliśmy także stypendium CodeGirl, umożliwiające kobietom naukę programowania za darmo – komentuje Olga Zelent, Country Manager szkoły programowania Codecool i specjalistka w dziedzinie cyfrowej transformacji.

W tegorocznym rankingu Women in Digital Scoreboard na tle innych państw Unii Europejskiej Polki zajmują trzecie miejsce od końca ze względu na swoje kompetencje cyfrowe. Składa się na to nie tylko mały odsetek specjalistek w branży ICT w Polsce, ale i słabe wykorzystanie internetu i technologii w życiu codziennym i pracy poza branżą technologiczną.

Problem nie dotyczy tylko naszego kraju. Zdecydowana większość specjalistów ICT w UE to mężczyźni - stanowią 81,5 proc. W Czechach, na Węgrzech i Malcie niemal 9 na 10 specjalistów to mężczyźni. Lepiej jest w Bułgarii, gdzie prawie co trzeci specjalista ICT jest kobietą. W Polsce 85 proc. specjalistów ICT to mężczyźni.

Zmiany na horyzoncie

Jeszcze kilka lat temu za słabe wyniki Polek w testach kompetencji cyfrowych i niski procent specjalistek w branży ICT w Polsce winić można było stereotypy i brak możliwości kształcenia. Obecnie myślenie się zmienia, a wraz z nim pojawia się coraz więcej możliwości edukacji kobiet w zakresie STEM (ang. nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

W raporcie Women in Digital Scoreboard 2021 to nasz jedyny pozytywny wynik. Po Irlandii, jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby absolwentek kierunków ścisłych – jest ich siedemnaście na tysiąc osób kończących studia w przedziale wiekowym 20-29 lat. Mężczyzn jest co prawda więcej, bo dwudziestu trzech, ale to wynik dla kobiet i tak jest imponujący.