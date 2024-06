Kasa fiskalna czy drukarka fiskalna - co wybrać?

Jak działa kasa fiskalna?

Tradycyjne kasy fiskalne są urządzeniami samodzielnymi i prostymi w obsłudze. Kasy oprócz wystawiania paragonów dają możliwość wystawiania faktur. Podstawowe modele kas nie wymagają integracji z dodatkowym oprogramowaniem sprzedażowym. Nowe modele kas fiskalnych zapewniają taką możliwość. Większość kas zaraz po uruchomieniu jest gotowa do pracy - do ewidencjonowania transakcji. Jednak do w pełni autonomicznych kas fiskalnych trzeba manualnie wprowadzić pewne dane do systemu księgowego, co dla wielu przedsiębiorców może być uciążliwe.

Jak działa drukarka fiskalna?

Drukarka fiskalna to urządzenie o wiele bardziej zaawansowane, niż klasyczna kasa fiskalna. Wymaga też dodatkowego zintegrowania z systemem sprzedażowym, przez co zyskuje o wiele więcej funkcjonalności. Drukarka generuje tradycyjne dokumenty sprzedażowe, wystawia faktury VAT, ale także e-paragony. Każda transakcja ewidencjonowana przez drukarkę fiskalną zintegrowaną z programem sprzedażowym umożliwia późniejszą analizę transakcji i kontrolę. Drukarka daje także możliwość podglądu stanów magazynowych, a także archiwizowanie dokumentów.

Porównując oferty kas fiskalnych oraz drukarek zobaczymy, że drukarki są nieco droższe. Wynika to z tego, że drukarki są bardziej zaawansowanymi urządzeniami, które też dają przedsiębiorcom więcej możliwości.

Dla kogo kasa, dla kogo drukarka?

Wybór urządzenia fiskalnego powinien wypływać z realnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Dla małego biznesu jednoosobowego wymagającego uproszczonej księgowości, najlepszym rozwiązaniem będzie kasa fiskalna online. Kasa spełni swą funkcję także w przedsiębiorstwach usługowych, gdzie nie są wymagane systemy ERP. W większych przedsiębiorstwach, w których system sprzedaży prowadzony jest w wielu kanałach, które podlegają kontroli i analizie, drukarka sprawdzi się najlepiej. Dzięki integracji drukarki fiskalnej online z systemem księgowym, wszystkie transakcje automatycznie trafią do systemu sprzedażowego i będą stale monitorowane.

Jaką drukarkę lub kasę wybrać?

Rynek oferuje bardzo wiele modeli zarówno kas, jak i drukarek fiskalnych, których nie sposób byłoby opisać w tym artykule. Warto przy wyborze urządzenia zapoznać się z ofertą renomowanych dostawców urządzeń fiskalnych i poprosić o ofertę dopasowaną do danego charakteru działalności.

