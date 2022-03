Kanownik: NFT ma szansę odmienić oblicze cyfrowej kultury. Wyzwaniem będzie regulacja tego rynku

Michał Kanownik był gościem panelu dyskusyjnego pt. „Czy NFT na rynku Twórców mają sens?”, który odbył się pierwszego dnia wydarzenia (19 marca). Prezes Cyfrowej Polski zwracał uwagę, że technologia niewymienialnych tokenów wciąż pozostaje obca zarówno dla twórców, jak i dla odbiorców sztuki w Polsce.

– NFT faktycznie wciąż wymaga edukacji w szerszym gronie, a prawdopodobnie również stosownych regulacji. Traktujemy technologię z ostrożny optymizmem, lecz zdajemy sobie sprawę z ogromnego potencjału tokenów – mówił Michał Kanownik. – Cyfrowa sztuka wpisuje się w technologię NFT w sposób naturalny, lecz potencjalnie może ona być wykorzystana przez każdego twórcę. Pytanie, czy artyści dysponują odpowiednią wiedzą technologiczną? Rynek nie jest gotowy na rozwój NFT, ponieważ temat wciąż budzi wiele negatywnych emocji, wynikających często z niewiedzy – dodał.

Uczestnicy dyskusji mówili nie tylko o poziomie wiedzy na temat nowej technologii, lecz również perspektywach związanych z jej regulacją i obecnym odbiorem społecznym. – Regulacja NFT stanowi wyzwanie, ponieważ należy ją rozważać w ujęciu ekonomicznym, od strony pozycji twórcy, oraz w kontekście praw autorskich. Choć przyjdzie nam się z tą kwestią zmierzyć, to należy zachować ostrożność, by nie zabić rynku, który ma szansę odmienić oblicze cyfrowego obiegu kultury – stwierdził Michał Kanownik. Zdaniem prezesa Cyfrowej Polski obecnie NFT nabywane są często na fali mody oraz w ramach spekulacji finansowej, co szkodzi wizerunkowi technologii. – W mniejszości nadal są grupy nabywców, jakie stanowią oddani fani twórców emitujących NFT oraz inwestorzy żywo zainteresowani sztuką, a to właśnie oni powinni stanowić podstawę dla rozwoju tego rynku – wyjaśnił.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli również Tadeusz Chełkowski, twórca Patronite.pl, Kamil Śliwiński, współtwórca projektu Polish Masters of Art oraz Joanna Frota Kurkowska Data Insights Analyst w G2A.com. Rozmowę prowadziłą Joanna Sosnowska, dziennikarka i redaktorka związana z "Gazetą Wyborczą" i Wyborcza.pl,

Studio Accantus z grantem i tytułem Twórcy Ery Cyfrowej od Cyfrowej Polski

W czasie Patronite Forum 2022 artyści, prawnicy i grono innych ekspertów związanych ze środowiskiem twórczym i technologią rozmawiali o kwestiach istotnych dla środowiska artystycznego – m.in. o znaczeniu niezależnego dziennikarstwa w obliczu wojny, walce z dezinformacją w sieci i odpowiedzialności, jaka spoczywa na współczesnych twórcach. Związek Cyfrowa Polska był partnerem strategicznym Patronite Forum 2022. Organizacja wspiera platformę Patronite oraz aktywnych na platformie artystów jako e-mecenas już od 2015 r. Podczas sobotniego wydarzenia wyróżniono kolejnych twórców. Cyfrowa Polska po raz pierwszy przyznała statuetkę Twórcy Ery Cyfrowej, która trafiła do Studia Accantus, kóre promuje muzykę filmową i musicalową. Beneficjenci otrzymali także od prezesa Cyfrowej Polski grant w wysokości 5 tys. zł na dalszy rozwój pracy twórczej.