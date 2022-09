Jeszcze tylko 10 dni na wykorzystanie zaległego urlopu. Czy pracodawca może zmusić pracownika do pójścia na urlop

Pracownicy, którzy dotąd nie wykorzystali urlopu przysługującego im w 2021 roku, muszą zrobić to do końca września. Obowiązek dopilnowania, aby pracownik udał się w tym terminie na zaległy wypoczynek, spoczywa na pracodawcy – przypominają eksperci z firmy inFakt. Pojawia się pytanie, czy pracodawca może zmusić pracownika do pójścia na urlop?