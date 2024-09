Jesień Linuksowa 2024 - Jubileuszowa 20. edycja już w październiku

Jesień Linuksowa 2024 to konferencja poświęcona Wolnemu Oprogramowaniu i GNU/Linuksowi, organizowana przez Polską Grupę Użytkowników Linuxa (PLUG). To coroczne wydarzenie łączy entuzjastów i profesjonalistów związanych z technologią i światem open-source, tworząc przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i nawiązywania cennych kontaktów.