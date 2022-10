Jednoosobowe firmy zakładane tylko online? Projekt trafił do Rządowego Centrum Legislacji

Obecnie zakładanie działalności przez internet również jest możliwe i dość proste. Podatnicy mogą też wtedy dokonać rejestracji do ZUS, czyli zgłosić się do ubezpieczeń oraz zarejestrować się do VAT.

Od początku 2022 roku przez internet zostało zarejestrowanych 62% nowych firm. Niemal 40% działalności wciąż jednak jest zakładanych tradycyjnie, podczas wizyty w urzędzie. Powstaje więc pytanie, czy w przyszłości, jeżeli będzie dostępna wyłącznie droga elektroniczna, nie przysporzy to problemów wielu osobom myślącym o własnym biznesie.

Ponadto od 1 stycznia 2024 roku w Polsce będzie obowiązywał Krajowy System Elektronicznych Faktur, czyli e-faktury. Będą one obowiązywały wszystkich podatników, więc może pojawić się kolejna bariera związana z posiadaniem dostępu do internetu czy kompetencji cyfrowych. Prowadzenie działalności gospodarczej będzie całkowicie przeniesione online.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt