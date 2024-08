Rodzaje schodów wewnętrznych

W 2024 roku rynek oferuje szeroki wybór schodów wewnętrznych, dostosowanych do różnorodnych potrzeb i preferencji. Firma DOLLE nie oferuje schodów betonowych, tylko specjalizuje się w montażu schodów drewnianych, metalowych oraz modułowych, które zyskują na popularności dzięki swojej elastyczności i możliwościom personalizacji.

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym typom schodów dostępnych w ofercie firmy oraz portalu https://montazschodow.pl:

1. Schody proste

Schody proste to jedne z najczęściej wybieranych rozwiązań, które cechują się prostą, liniową konstrukcją, prowadzącą w jednym kierunku. W portalu montazschodow.pl znajdziemy ofertę schodów na wymiar, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Takie schody mogą być zamontowane w różnych typach budynków – od nowoczesnych apartamentów po tradycyjne domy jednorodzinne. Przykładem takich schodów są np. schody HELSINKI, które są idealne dla małych i trudnych do zaaranżowania wnętrz. Są one wykonane z litego drewna dębowego, co nadaje im prosty i ponadczasowy design.

W ofercie znajdują się schody proste wykonane z różnych gatunków drewna, takich jak dąb, buk, jesion czy egzotyczne gatunki jak merbau. Każde drewno charakteryzuje się inną fakturą i kolorem, co daje szerokie możliwości personalizacji. Przykładem mogą być schody dębowe prostolinijne, które dzięki wykończeniu olejem lub lakierem prezentują się niezwykle elegancko i pasują do wnętrz w stylu klasycznym oraz nowoczesnym. Drewno dębowe jest szczególnie cenione za swoją wytrzymałość oraz naturalne piękno słojów, co sprawia, że takie schody będą służyły przez wiele lat.

Dla osób poszukujących bardziej nowoczesnych rozwiązań, firma oferuje również schody na wymiar z drewna jesionowego z minimalistycznymi balustradami ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu stali, schody stają się bardziej industrialne i doskonale wpisują się w nowoczesne wnętrza loftowe. Co więcej, każdy projekt można dopasować do konkretnej przestrzeni poprzez zmianę szerokości stopni, grubości drewna czy wysokości podstopni.

Zalety:

Schody na wymiar – możliwość dopasowania do każdej przestrzeni, zarówno szerokiej, jak i wąskiej.

– możliwość dopasowania do każdej przestrzeni, zarówno szerokiej, jak i wąskiej. Ponadczasowy design, który można modyfikować za pomocą wykończeń (np. olejowanie lub lakierowanie).

Trwałość i odporność na uszkodzenia dzięki zastosowaniu najwyższej jakości drewna.

2. Schody kręcone/spiralne

Schody kręcone, znane również jako spiralne, to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają estetyki i oszczędności miejsca. W portalu montazschodow.pl znajdziemy schody kręcone na wymiar, które idealnie sprawdzą się w małych przestrzeniach lub tam, gdzie tradycyjne schody nie mogą być zastosowane z powodu ograniczeń przestrzennych.

W ofercie DOLLE znajdują się schody spiralne wykonane z połączenia stali, drewna oraz szkła. Przykładem są np. schody kręcone ze stopniami dębowymi i elegancką balustradą, złożoną z lakierowanych na czarno zakrzywionych aluminiowych rurek, które dzięki swojemu nowoczesnemu designowi pasują do wnętrz w stylu minimalistycznym oraz industrialnym. Stopnie mogą być wykonane z różnych gatunków drewna, takich jak buk, jesion czy dąb, a także pokryte lakierem matowym lub połyskującym, co dodatkowo podkreśla ich elegancki charakter. Przykładem takich schodów mogą być schody CAMBRIDGE, które są dostępne w wersji Ø140 - zarówno prawo- jak i lewostronne.

Dla osób preferujących bardziej klasyczne rozwiązania, DOLLE oferuje schody na wymiar z metalową konstrukcją, malowaną proszkowo na dowolny kolor, z drewnianymi stopniami. Metalowe schody kręcone charakteryzują się niezwykłą lekkością konstrukcji, a jednocześnie są wytrzymałe i stabilne. Dzięki możliwości dopasowania kształtu i średnicy, schody kręcone mogą być idealnie dostosowane do różnych wnętrz – od małych kawalerek po przestronne domy jednorodzinne.

Zalety:

Schody na wymiar – dopasowanie do dowolnych wymiarów pomieszczenia, niezależnie od jego układu.

Nowoczesny i elegancki wygląd, idealny do wnętrz o minimalistycznym charakterze.

Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji, co jest szczególnie ważne w mniejszych pomieszczeniach.

3. Schody modułowe

Schody modułowe to elastyczne rozwiązanie, które można dopasować do różnych układów przestrzeni dzięki ich segmentowej konstrukcji. Firma DOLLE oferuje schody modułowe na wymiar, które mogą być zmontowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie ich nawet w pomieszczeniach o nietypowych kształtach i wymiarach.

Przykładem z oferty mogą być schody modułowe z metalową konstrukcją i drewnianymi stopniami, które charakteryzują się nowoczesnym, industrialnym designem. Dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji możliwe jest swobodne regulowanie kąta nachylenia oraz wysokości stopni, co pozwala na idealne dopasowanie do wysokości kondygnacji. Modułowe schody na wymiar są także dostępne w różnych wersjach materiałowych, od stali nierdzewnej po szkło i drewno, co umożliwia szeroką gamę wykończeń.

Innym przykładem są schody modułowe z elementami szklanymi, które doskonale sprawdzają się we wnętrzach o nowoczesnym charakterze. Szklane balustrady dodają lekkości, a metalowe elementy konstrukcyjne gwarantują stabilność i trwałość. Dzięki modułowej budowie, np. w przypadku modeli DUBAI, które są rewolucyjnymi schodami modułowymi, zaprojektowanymi z myślą o bezpieczeństwie i najwyższym komforcie użytkowania, możliwe jest łatwe dopasowanie schodów do przestrzeni poddasza czy antresoli, co czyni je idealnym rozwiązaniem w mieszkaniach z nietypowym układem przestrzeni.

Modułowa konstrukcja to charakterystyczny element także modelu BERLIN. W tym przypadku mamy do czynienia z rozwiązaniem schodów, które zajmują niewiele miejsca dzięki konstrukcji ze stopniami o stylowym, ściętym kształcie. Jest to idealne rozwiązanie w takich pomieszczeniach, gdzie liczy się oszczędność każdego centymetra przestrzeni.

Zalety:

Schody na wymiar – elastyczność w projektowaniu i możliwość dostosowania do różnych przestrzeni.

Nowoczesny design z różnorodnymi wykończeniami, od szkła po stal i drewno.

Szybki montaż - po umówieniu się na montaż, czas oczekiwania na dostawę zaczyna się już od 3 dni.

4. Schody Zabiegowe

Schody zabiegowe to rozwiązanie, które umożliwia zmianę kierunku biegu schodów bez konieczności stosowania podestów. Firma DOLLE oferuje schody zabiegowe na wymiar, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i idealnie pasują do wnętrz, gdzie brakuje miejsca na klasyczne schody proste.

W ofercie znajdują się schody zabiegowe drewniane, wykonane z litego drewna dębowego, jesionowego lub bukowego. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu do przestrzeni schody te pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni, jednocześnie nadając wnętrzu elegancki i naturalny charakter. Schody zabiegowe na wymiar mogą być również wykończone dodatkowymi elementami dekoracyjnymi, takimi jak rzeźbione balustrady lub zdobione poręcze, co czyni je wyjątkowym elementem wystroju.

Dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań firma oferuje również schody zabiegowe z metalową konstrukcją i drewnianymi stopniami, które łączą w sobie nowoczesność z funkcjonalnością. Takie schody doskonale sprawdzają się w loftach i wnętrzach o industrialnym charakterze, gdzie stalowa konstrukcja podkreśla surowy wygląd, a drewniane stopnie dodają ciepła. W ofercie znajduje się m.in. model SYDNEY z zabiegem 1/4 oraz zintegrowanym oświetleniem LED.

Zalety:

Schody na wymiar – idealne dopasowanie do kształtu i wymiarów pomieszczenia, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Elegancki wygląd, który można modyfikować poprzez wybór różnych gatunków drewna i elementów wykończeniowych.

Możliwość zastosowania nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych, które sprawdzają się w niestandardowych wnętrzach.

Oświetlenie LED

Materiały używane do produkcji schodów

Wybór materiału ma kluczowe znaczenie nie tylko dla estetyki, ale także dla trwałości i funkcjonalności schodów:

1. Drewno

Drewno, szczególnie dąb i buk, to ponadczasowy materiał, który dodaje wnętrzom ciepła i naturalnego charakteru. Stopnie z litego drewna mogą być wykończone na różne sposoby, w tym poprzez olejowanie lub lakierowanie.

2. Stal i aluminium

Elementy metalowe, wykorzystywane głównie w konstrukcji i balustradach, pozwalają na tworzenie nowoczesnych, minimalistycznych form. Malowanie proszkowe w różnych kolorach umożliwia dopasowanie do różnych stylów wnętrzarskich.

3. Połączenie materiałów

Współczesne trendy często stawiają na harmonijne połączenie drewna i metalu, co pozwala uzyskać efekt równowagi między ciepłem naturalnych materiałów a nowoczesnością i elegancją metalu.

Kluczowe aspekty przy wyborze schodów

Przy wyborze schodów warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników:

1. Przestrzeń i układ pomieszczenia

Rozmiar i układ pomieszczenia determinują, jakie schody będą najlepszym wyborem. W małych przestrzeniach warto rozważyć schody spiralne lub modułowe, które zajmują mniej miejsca, a jednocześnie są funkcjonalne.

Ważne jest także uwzględnienie układu pomieszczenia, by schody nie blokowały naturalnego przepływu światła ani nie ograniczały swobody poruszania się.

2. Styl wnętrza i dopasowanie schodów

Schody powinny harmonizować z ogólnym stylem wnętrza, aby stworzyć spójną estetykę. Jeśli pomieszczenie jest urządzone w stylu nowoczesnym, warto postawić na minimalistyczne, proste formy i surowe materiały, takie jak stal lub szkło. Wnętrza klasyczne będą z kolei lepiej współgrać z drewnianymi schodami o bardziej ozdobnych balustradach.

Dopasowanie schodów do stylu wnętrza podkreśla nie tylko ich funkcjonalność, ale również estetyczne walory całej przestrzeni.

3. Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Bezpieczeństwo schodów jest kluczowym czynnikiem, szczególnie w domach, gdzie mieszkają dzieci, osoby starsze czy zwierzęta. Warto zwrócić uwagę na odpowiednią szerokość stopni, ich równomierne ułożenie oraz na antypoślizgową powierzchnię. Balustrady i poręcze powinny być stabilne i ergonomicznie zaprojektowane, by zapewniały wygodne oparcie.

Wysokość i głębokość stopni mają również znaczenie dla komfortu codziennego użytkowania schodów, dlatego warto dokładnie przemyśleć te aspekty na etapie projektowania.

4. Innowacyjne rozwiązania, takie jak zintegrowane oświetlenie LED

Zintegrowane oświetlenie LED w konstrukcji wspomnianego wcześniej modelu SYDNEY to nowoczesne rozwiązanie, które zwiększa funkcjonalność i estetykę schodów. Oświetlenie tego typu nie tylko poprawia widoczność w ciemności, co podnosi poziom bezpieczeństwa, ale także dodaje schodom efektu nowoczesności i elegancji.

Dzięki sterowaniu natężeniem światła, możliwe jest dostosowanie atmosfery w pomieszczeniu do różnych sytuacji, od delikatnego światła nocnego po pełne oświetlenie wieczorne.

Personalizacja i dostosowanie schodów

Portal montazschodow.pl oferuje możliwość pełnej personalizacji schodów, dzięki czemu schody na wymiar mogą być idealnie dopasowane do specyficznych warunków i charakteru pomieszczenia. Klienci mogą wybierać nie tylko kolor konstrukcji i stopni, ale również materiał wykonania, takie jak drewno, metal czy szkło.

Istnieje także możliwość dostosowania układu schodów do specyficznych warunków pomieszczenia, np. spiralne, zabiegowe czy proste. Dopełnieniem personalizacji są różne opcje balustrad – od klasycznych drewnianych, przez nowoczesne szklane, po metalowe, a nawet ozdobne z kutego żelaza.

Proces zakupu i instalacji

Najlepsi producenci oraz firmy montujące schody oferują kompleksowe wsparcie w procesie zakupu i instalacji schodów. W przypadku portalu montazschodow.pl w ramach wsparcia oferowane jest znacznie więcej możliwości:

Bezpłatna wycena i profesjonalne doradztwo przy wyborze schodów.

Pomiar i montaż w całej Polsce.

Szybkie terminy realizacji, co jest szczególnie istotne przy projektach remontowych i budowlanych.

Współpraca z deweloperami i architektami w całej Polsce.

Bezpłatna dostawa, co znacząco obniża całkowity koszt inwestycji.

Aspekty ekologiczne i jakościowe

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm zwraca uwagę na aspekty ekologiczne oraz jakościowe swoich produktów. Producenci i monterzy, w trosce o środowisko, coraz częściej stosują materiały z certyfikatem FSC®, który gwarantuje odpowiedzialną gospodarkę leśną. Ponadto, firmy angażują się w działania proekologiczne, takie jak akcje sadzenia drzew. Świetnym przykładem mogą być tutaj działania firmy DOLLE, która sadzi jedno drzewo za każde zamówienie, współpracując z organizacjami ekologicznymi, takimi jak posadzimy.pl.

Wysoką jakość produktów potwierdzają także długoletnie gwarancje – np. 5-letnia gwarancja na schody modułowe – co świadczy o solidnym wykonaniu i trwałości materiałów. Dzięki takim inicjatywom, klienci mogą mieć pewność, że wybierając schody, wspierają zrównoważony rozwój oraz otrzymują produkty najwyższej jakości.

Finansowanie zakupu

Aby ułatwić klientom decyzję o zakupie, producenci i monterzy oferują różnorodne udogodnienia finansowe, takie jak bezpłatna dostawa czy możliwość zakupu na dogodne raty. Te opcje sprawiają, że wysokiej jakości schody stają się dostępne dla szerszego grona klientów.

Wybór odpowiednich schodów wewnętrznych w 2024 roku powinien być dobrze przemyślany, uwzględniając dostępne materiały, przestrzeń oraz styl wnętrza. Portal montazschodow.pl oferuje szeroką gamę rozwiązań, które można dopasować do każdego domu. Schody to inwestycja na lata – warto postawić na jakość i profesjonalizm, aby cieszyć się komfortem i estetyką przez długie lata.

Foto: dolle.com.pl

Artykuł powstał we współpracy z montazschodow.pl