Jakie są rodzaje zszywek biurowych?

Rodzaje zszywek biurowych

Zszywki biurowe są najczęściej wykonane ze stali galwanizowanej, pokrytej cynkiem. Dzięki temu charakteryzują się wysoką jakością, trwałością i odpornością na korozję. Dobrej jakości produkty powinna również cechować niepodatność na rozciąganie.

Rodzaje zszywek biurowych najczęściej rozróżnia się za pomocą skali AWG (American Wire Gauge). Oznaczenie składa się z dwóch liczb oddzielonych ukośnikiem. Liczby te odpowiednio kolejno średnicy drutu i długość nóżki. Im dłuższa nóżka, tym obszerniejszy plik kartek można spiąć daną zszywką.

Dla przykładu zszywki 23/10 są w stanie zszyć nawet 70 kartek, a zszywki 23/23 nawet do 200 kartek . Z kolei za pomocą zszywek 26/6 można spiąć ok. 30 kartek. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z artykułu Rodzaje i rozmiary zszywek biurowych – co warto wiedzieć?

Standardowe zestawy zszywek dostępne na rynku zwykle zawierają 1000, 2500 lub nawet 5000 sztuk, umożliwiając długotrwałe użytkowanie bez potrzeby częstych zakupów.

Czy zszywki 24/6 są dobre?

Zszywki 24/6 są jednym z najpopularniejszych standardów w biurach na całym świecie. Ich uniwersalność sprawia, że pasują do większości standardowych zszywaczy, co czyni je niezwykle praktycznym wyborem. Zszywki te doskonale sprawdzają się w codziennych zadaniach biurowych, gdzie wymagane jest zszywanie plików ok. 25 kartek.

Jakie zszywki do mini spinacza?

Dla osób korzystających z mini spinaczy najlepszym wyborem będą zszywki 10/5 mini. Zostały one zaprojektowane z myślą o mniejszych urządzeniach, co czyni je idealnymi do spinania niewielkich plików dokumentów (do 10 kartek). Pomimo swoich kompaktowych rozmiarów, zszywki 10/5 mini oferują wystarczającą siłę, aby skutecznie połączyć dokumenty bez ryzyka ich uszkodzenia.

Wybór odpowiednich zszywek biurowych zależy od indywidualnych potrzeb i typu zszywacza, którym dysponujemy. Zszywki wykonane ze stali galwanizowanej są trwałe i niezawodne, co czyni je doskonałym wyborem do codziennego użytku. Standardowe zszywki 24/6 idealnie pasują do większości zszywaczy, oferując niezawodność i łatwość użycia. Z kolei dla mini spinaczy najlepiej sprawdzą się zszywki 10/5 Mini, które, pomimo swoich rozmiarów, gwarantują skuteczne łączenie dokumentów. Niezależnie od wybranego rodzaju, odpowiednie zszywki mogą znacząco poprawić organizację pracy w każdym biurze.

