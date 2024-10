Jakie przeszkody stoją na drodze do cyberodporności organizacji?

Niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie i coraz częstsze ataki hakerskie wpłynęły na zwiększenie świadomości zagrożeń cybernetycznych.

Co trzecia osoba uważa, że technologie open source związane z cyberbezpieczeństwem mają największą wartość dla przyszłości tej branży.

Mimo to badania pokazują, że organizacje nie są w pełni przygotowane do zwalczania zagrożeń, a narzędzia służące do ochrony IT nie znajdują się na liście priorytetów pod względem planowanych inwestycji.

Zaledwie 14,5 proc. organizacji przyznaje, że najwięcej swoich zasobów i środków finansowych przeznacza na cyberbezpieczeństwo.

Jednocześnie co czwarta osoba nie jest w stanie wskazać, jakie narzędzia z tego obszaru są stosowane w jej firmie.

Okazuje się, że przyczyn niskiej cyberodporności należy szukać nie w kosztach, a w braku odpowiednich zasobów i kompetencji.

Zróżnicowany poziom cyberodporności w organizacjach

Poczucie zabezpieczenia organizacji przed zagrożeniami cybernetycznymi jest zróżnicowane w zależności od branży.

Odporność systemów informatycznych na działania naruszające bezpieczeństwo przetwarzanych w nich danych lub usług deklarują przede wszystkim liderzy pracujący w obszarach bezpieczeństwa IT (94 proc.), technologii w segmencie energetycznym (94 proc.) oraz zarządzania ubezpieczeniami i aktywami (89 proc.).

Po drugiej stronie znajduje się branża rolnicza i spożywcza (38 proc.), system opieki zdrowotnej (62 proc.) oraz edukacja (67 proc.).

Jak zauważa Tomasz Dziedzic, CTO Linux Polska, duże poczucie cyberodporności zauważalne jest przede wszystkim w branżach szczególnie narażonych na ataki. Jednak przekonanie o bezpieczeństwie IT w firmie nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Mimo że świadomość zagrożeń jest coraz większa, nadal wiele organizacji podchodzi selektywnie do kwestii cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Dobrze obrazują to działania podejmowane w związku z wdrożeniem w firmie nowych rozwiązań open source. Z badań wynika, że niemal 60 proc. przedsiębiorstw nie posiada list kontrolnych lub wytycznych dotyczących korzystania z otwartego oprogramowania. Być może dlatego przed skorzystaniem z nowych technologii zdecydowana mniejszość firm analizuje bezpośrednie zależności kodu, częstotliwość aktualizacji czy statystyki pobierania pakietów. Tymczasem ryzyko związane z użyciem oprogramowania open source należy oceniać przez pryzmat tych i wielu innych czynników, takich jak pochodzenie geopolityczne czy zmiany w licencjach, które mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do kodu – dodaje Tomasz Dziedzic, Linux Polska.

Główną barierą jest brak zasobów i kompetencji

Dane z raportu World Economic Forum pokazują, że główną barierą na drodze do cyberodporności organizacji jest brak zasobów i odpowiednich kompetencji.

Uważa tak 32 proc. ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i 38 proc. liderów biznesowych. Kwestia ta jest jednocześnie jedyną, w której obie grupy są zgodne – w przypadku próby identyfikacji pozostałych wyzwań widoczne są duże rozbieżności.

Osoby zajmujące się cyberbezpieczeństwem często wskazują na problem kosztów transformacji istniejących systemów i procesów (29 proc. odpowiedzi) i opór pracowników lub kierownictwa wobec zmian (25 proc.).

Tymczasem liderzy biznesowi upatrują problemu w fakcie, że ryzyko cybernetyczne ich organizacji nie przekracza kosztu inwestycji.

Brak kompetencji w zakresie cyberodporności nie jest zaskakujący – raport The Linux Foundation pokazuje bowiem, że przeszkolenia deweloperów w zakresie bezpiecznego tworzenia oprogramowania wymaga zaledwie co szósta firma.

Zastanawiający jest jednak fakt, że mimo to korzystanie z pomocy zewnętrznych ekspertów deklaruje jedynie 20 proc. ankietowanych.

Jak podkreśla Radosław Klewin, Senior Solutions Architect w Linux Polska, wsparcie specjalistów byłoby dużym krokiem na drodze do bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie.

Oprogramowanie open source jest dla organizacji szansą na ograniczenie kosztów, zwiększenie efektywności działań i transformację cyfrową. Wybór, wdrożenie i utrzymanie odpowiednich rozwiązań wymaga jednak szeregu kompetencji, także tych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Aby ułatwić ten proces, stworzyliśmy SourceMation – innowacyjną platformę do kompleksowej analizy ryzyka. Wiedzieliśmy jednak, że mimo wypełnienia luki na rynku narzędzi tego typu, musimy dodatkowo zapewnić firmom wsparcie merytoryczne i wdrożeniowe. Tak zrodziła się idea powołania Centrum Indywidualnego Wsparcia Technicznego. Nasi eksperci pomagają w zbadaniu, integracji oraz utrzymaniu otwartych projektów informatycznych, rozwiązując tym samym problem braków kompetencyjnych w organizacjach – dodaje Radosław Klewin, Linux Polska.

Nie ma jednego przepisu na cyberodporność

Przedsiębiorstwa na całym świecie różnią się od siebie wielkością, zakresem usług, zasobami specjalistów z różnych dziedzin, rodzajem wykorzystywanego oprogramowania i wieloma innymi czynnikami. Każde z nich jest także na różnych etapach rozwoju technologicznego.

Dariusz Świąder, CEO Linux Polska, wskazuje, że zróżnicowanie potrzeb rodzi konieczność indywidualnego podejścia do analizy ryzyka.

Jako Centrum Indywidualnego Wsparcia Technicznego SourceMation pochylamy się nie nad konkretnym produktem, a indywidualnym przypadkiem każdego klienta. Zdajemy sobie sprawę z kluczowych różnic między poszczególnymi organizacjami, dlatego punktem wyjścia w naszej pracy jest audyt oraz szczegółowa analiza techniczna i prawna. Dopiero po zapoznaniu się ze specyfiką firmy i jej potrzebami jesteśmy w stanie pomóc w wyborze najlepszych rozwiązań open source. Nasze działania obejmują także identyfikację ryzyk, dostosowanie środowiska do zmian oraz wdrożenie nowego lub modernizację istniejącego oprogramowania. Chcemy ponadto zwiększać świadomość technologiczną w organizacjach i dbać o rozwój kompetencji deweloperów i specjalistów odpowiedzialnych za kwestie cyberbezpieczeństwa. Dlatego organizujemy liczne szkolenia i webinary, a także dzielimy się swoim doświadczeniem podczas tematycznych konferencji – dodaje Dariusz Świąder, CEO Linux Polska.

Foto: Freepik