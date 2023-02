Jaką funkcję pełnią bariery techniczne w przestrzeni publicznej?

Jak zbudowane i gdzie wykorzystuje się bariery ochronne u12a?

Jednym z popularnych modeli barier technicznych jest U12A, który dostępny jest na stronie dla-przemyslu.pl. Bariery techniczne posiadają poziomą poprzeczkę umieszczoną w odległości 86 cm od spodu stóp. Barierka techniczna U12A wykonana jest ze stali i dla zwiększenia trwałości jest malowana proszkowo. Dodatkowo bariery wyposażone są w czarne paski folii odblaskowej dla zwiększenia widoczności. U12A montuje się poprzez cementowanie, a jej wysokość całkowita wynosi 150 cm, a użytkowa 120 cm.

Inną popularną opcją dla obiektów przemysłowych są modułowe bariery wygrodzeniowe. Bariery te wykonane są ze stali i wyróżniają się błyszczącą powierzchnią, z warstwą niklowo-chromową dla dodatkowej ochrony. Są one trwale przytwierdzone do podłoża i dostarczane ze stalowymi nakładkami, które zakrywają stopy i kotwy montażowe. W skład zestawu modułowych barier wygrodzeniowych wchodzą dwa skrajne słupki pionowe, dwie rury łączące (poprzeczka pozioma) oraz cztery czarne łączniki z tworzywa sztucznego.

Kiedy i gdzie wykorzystuje się bariery wygrodzeniowe i techniczne?

Modułowe bariery wygrodzeniowe są powszechnie stosowane w obiektach usługowych i przemysłowych do wydzielania stref i przejść. Można je spotkać przy kasach w sklepach wielkopowierzchniowych, w recepcjach hoteli, w punktach obsługi w bankach, a także w granicach lotnisk. Są szczególnie przydatne w miejscach, gdzie mogą tworzyć się kolejki, skutecznie oddzielając i segregując ruch.

Specyfikacja techniczna barier wygrodzeniowych

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to modułowe bariery wygrodzeniowe mają wysokość całkowitą 1005 mm, średnicę słupka Ø48 mm, średnicę poprzeczki Ø32 mm oraz długość 1000 mm. Wykonane są ze stali i mają powierzchnię pokrytą powłoką niklowo-chromową. Bariery montowane są poprzez przykręcenie (śruby i kołki nie są dołączone do zestawu) i posiadają dedykowane elementy mocujące: 3 x śruba Ø8x120, kołek Ø12x100. Posiadają również otwory montażowe umieszczone w okrągłych stopach słupków (po 3 sztuki) i nadają się do stosowania we wnętrzach obiektów.

Podsumowując, barierki techniczne i modułowe bariery wygrodzeniowe są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych. Można je dopasować do konkretnych potrzeb i są dostępne w sklepie dla-przemyslu.pl. Produkty te nie tylko chronią maszyny i urządzenia, ale także skutecznie odgradzają i segregują ruch.

Foto i treść: materiał partnera