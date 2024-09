Jak znaleźć dobrego adwokata?

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokat zajmuje się wieloma sprawami, a przede wszystkim ma za zadanie pomóc swoim klientom w pozytywnym zakończeniu procesów prawnych. Głównymi obszarami, jakimi zajmuje się adwokat są prawo rodzinne, karne i spadkowe.

Prawo rodzinne – dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których małżonkowie chcą się rozwieść oraz należy ustalić kwestie związane z opieką i alimentami dzieci. Mogą też polegać na ustaleniu ojcostwa, ustanowieniu rozdzielności majątkowej czy podziału majątku wspólnego.

Są to jedne z trudniejszych procesów, ponieważ wymagają od adwokata wyjątkowej cierpliwości i empatii wobec swoich klientów. Dobry adwokat w Żurominie specjalizujący się w prawie rodzinnym to taki, który kieruje się dobrem dziecka i to dla małoletniego stara się wywalczyć korzystne warunki do życia, i rozwoju.

Prawo karne – to rodzaj specjalności, w której adwokat stara się wybronić oskarżonego z postanowionych mu zarzutów. Może dotyczyć sytuacji, gdy oskarżony otrzymał zarzuty o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwo czy udział w bójce), ale także spraw dotyczących przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku). Sprawy, jakimi się zajmuje nie zawsze są drastyczne. Mogą również dotyczyć przestępstw związanych z fałszerstwem, błędów w sztuce lekarskiej itd.

Adwokat od prawa karnego zajmuje się m.in. całkowitym odparciem zarzutów postawionych oskarżonemu oraz uzyskaniem najkorzystniejszych warunków wyroku. Musi cechować się dużą wiedzą prawniczą oraz umiejętnością skutecznych negocjacji.

Prawo spadkowe – najczęściej można się z nim spotkać w sytuacji, gdy potrzeba prowadzić sprawy stwierdzenia nabycia spadku, zachowek, wykonanie zapisu czy uznanie za niegodnego dziedziczenia. Są to często sprawy rodzinne, gdzie zależy na sprawnym i sprawiedliwym podziale majątku po osobie zmarłej.

Adwokat specjalizujący się w sprawach spadkowych powinien być wyrozumiały, cierpliwy i rzetelny, aby wykonać ostatnią wolę spadkodawcy.

Adwokat, żeby był skuteczny musi mieć nie tylko dużą wiedzę prawniczą, ale również wysokie kompetencje społeczne.

Dobry adwokat, czyli jaki?

Wybierając dobrego adwokata należy kierować się kilkoma kwestiami. Przede wszystkim powinien cechować go profesjonalizm. Już od pierwszych chwil rozmowy powinniśmy czuć, że prawnik ma dogłębną wiedzę.

Powinien być też kontaktowy i empatyczny, aby móc mu zaufać w traumatycznych dla nas sytuacjach. Powinien być też lojalny, żeby skutecznie działał na rzecz swojego klienta. To pozwoli na zbudowanie atmosfery zaufania.

Podczas wyboru adwokata należy kierować się jego doświadczeniem w danej dziedzinie oraz opiniami, jakie o nim panują. To pozwoli na wybranie najlepszego specjalisty w swojej branży.

Foto: Freepik, treść: materiał partnera