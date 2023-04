Jak wygląda dobrze wyposażone biuro?

Wyposażenie biura – najważniejsze elementy

Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia biura jest zakup odpowiednich szaf aktowych, w których pomieszczą się wszystkie dokumenty, a tych z roku na rok będzie coraz więcej Dobrym wyborem jest połączenie szaf z szafkami kartotekowymi mającymi podobną funkcję. Można w nich przechowywać nie tylko segregatory i skoroszyty, ale także artykuły biurowe takie jak ryzy papieru do drukarki.

Jednakże wyposażenie biura to również zakup wygodnych krzeseł biurowych, które powinny mieć regulację wysokości i odchylenia oparcia, tak aby móc je dostosować do potrzeb danego pracownika. Co więcej, warto zwrócić uwagę na materiały, z których je wykonano. Dotyczy to szczególnie siedziska i oparcia. Preferowanym tworzywem będzie zwykłe tworzywo czy inny materiał obiciowy, który jest alternatywą dla siedzisk skórzanych, od których mogą pocić się plecy.

Warto też pomyśleć o stanowiskach pracy, czyli biurkach. Powinny być one na tyle duże, aby pomieścić komputer oraz inne urządzenia (np. drukarkę), a jednocześnie nie zajmować zbyt wiele miejsca w pomieszczeniu. Ważne jest, by powierzchnia biurka była łatwa do czyszczenia i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tutaj należy wspomnieć, że świetną alternatywą dla biurka może się okazać stół biurowy, który często jest szerszy.

W biurze warto również ustawić żywe rośliny i dekoracje, które pozytywnie wpłyną na nastrój pracowników i atmosferę we wnętrzu. Takie dodatki na tle mebli biurowych wyglądają nie tylko estetycznie, ale też wpływają na jakość powietrza, co pozytywnie wpłynie na zdrowie pracowników. Jakie konkretnie rośliny i dodatki wybrać?

Najlepsze rośliny do biura i ich funkcje

Rośliny są naturalnymi filtrami powietrza. Nie bez powodu mówi się, że lasy wokół Amazonii są „zielonymi płucami świata”. Także i mniejsze rośliny w biurze mogą zapewnić nam o wiele czystsze powietrze. W procesie fotosyntezy liście absorbują dwutlenek węgla z powietrza i emitują tlen. Warto wiedzieć, że nie chodzi o sam tlen, ale też to, co same rośliny pochłaniają, a są to zanieczyszczenia powietrza, w tym pył czy dwutlenek węgla. Na które z roślin warto postawić?

Paprotka – choć nieco straciła popularność, jest dobrym i tanim pochłaniaczem szkodliwego promieniowania z ekranów. Figowiec Benjamiński/Fikus – to ozdobna roślina z drobnymi liśćmi. Roślina zasysa z powietrza szkodliwe substancje takie jak formaldehyd, benzen i trójchloroetylen. Zamiokulkas zamiolistny – nazwa tej rośliny może brzmieć dziwnie, ale ma wiele zalet. Strzelista łodyga z koroną pełną liści, które oczyszczają powietrze i działają uspokajająco.

Każda z tych roślin można postawić w dowolnym miejscu, mając pewność, że idealnie dopasuje się do wyglądu biura. Warto je kupić, bo stają się pięknym i oryginalnym dodatkiem. Zamiennikami wyżej wymienionych mogą być skrzydłokwiaty, zielistki czy palmy koralowe.

Dobrze zorganizowane biuro – podsumowanie

Wyposażając biuro, warto dobrze zagospodarować miejsce i zadbać o każdy aspekt biura. Do niezbędnych elementów wyposażenia biura należą:

Przestrzeń do pracy – meble biurowe powinny zapewniać jak najwięcej miejsca do pracy, zachowując przy tym odpowiednie proporcje. Dotyczy to szafek na dokumenty, stołów oraz krzeseł. Artykuły biurowe – w biurze nie może zabraknąć drukarki, skanera, telefonu i artykułów biurowych takich jak papier, zszywacze czy długopisy. System przechowywania – szafki, półki i segregatory to bardzo ważne elementy wyposażenia biura, które pozwolą zapewnić porządek w dokumentach. Środki umożliwiające łatwe utrzymanie czystości – utrzymywanie czystości w biurze i regularne sprzątanie sprawia, że pracuje się przyjemniej i łatwiej. Oświetlenie – najlepiej postawić na lampy dające dużą ilość białego lub żółtego światła.

Każdy z tych elementów pomaga utrzymać biuro w jak bardzo dobrym stanie, dbając o samopoczucie pracowników i pozytywnie wpływając na efektywność wykonywanej pracy. Wiele z elementów wyposażenia biura znajdziecie na stronie inter-technik.pl.

Foto: Pexels, treść: materiał partnera