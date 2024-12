Jak wybrać regały magazynowe spełniające normy bezpieczeństwa?

Z poniższego artykułu dowiesz się:

jak zapewnić bezpieczeństwo regałów magazynowych zgodnie z normą PN-EN 15635

jakie kontrole i przeglądy są niezbędne w magazynie

w jaki sposób wykrywać uszkodzenia i przeprowadzać naprawy

jak optymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową

jakie są praktyczne aspekty bezpieczeństwa w magazynie

dlaczego warto współpracować z profesjonalną firmą serwisową

1. Podstawy bezpieczeństwa regałów magazynowych

Bezpieczeństwo regałów magazynowych to znacznie więcej niż tylko okresowe przeglądy. To kompleksowy system działań, który obejmuje zarówno kwestie techniczne, jak i organizacyjne. Norma PN-EN 15635 szczegółowo określa wymagania w tym zakresie.

Standardy techniczne dla regałów magazynowych

W kontekście bezpieczeństwa magazynowych systemów regałowych kluczowe są następujące parametry techniczne:

Słupy nośne : Dopuszczalne odchylenie wynosi maksymalnie 3 mm na 1 metr wysokości. Jeżeli odchylenie przekracza 5 mm na 1 metr, konieczna jest natychmiastowa naprawa.

Belki nośne : Maksymalne dopuszczalne odkształcenie to H/200, gdzie H oznacza długość belki. Wszelkie widoczne odkształcenia wymagają interwencji i oceny technicznej.

Posadzka: Nachylenie nie może przekraczać 1%. W przypadku pojawienia się pęknięć szerszych niż 2 mm niezbędne jest podjęcie działań naprawczych.

Przestrzeganie tych standardów technicznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności infrastruktury magazynowej.

Typowe zagrożenia konstrukcyjne

Największe ryzyko uszkodzeń regałów stwarzają:

Kolizje z wózkami widłowymi (40% wszystkich uszkodzeń)

Przeciążenia konstrukcji (25% przypadków)

Niewłaściwe składowanie ładunków (20% zdarzeń)

Uszkodzenia mechaniczne elementów złącznych (15% usterek)

Konsekwencje zaniedbań

Koszty wypadków magazynowych mogą być ogromne:

Zniszczenie towaru

Uszkodzenie konstrukcji regałów

Przestoje w pracy magazynu

Koszty napraw awaryjnych

Odszkodowania i kary administracyjne

Przykład: W magazynie wysokiego składowania zlekceważono odkształcenie słupa regału o 6mm/1m. Po dwóch miesiącach doszło do zawalenia się dwóch sekcji regałów. Straty: 280 000 zł (towar), 45 000 zł (naprawa), 5 dni przestoju.

2. Kontrole i przeglądy - co i kiedy sprawdzać

Przeglądy regałów to nie tylko formalność. To podstawa bezpiecznej pracy magazynu, którą określa norma PN-EN 15635. Nie musisz od razu wzywać zewnętrznej firmy - wiele rzeczy możesz sprawdzić sam lub zlecić pracownikom. Ważne, żeby robić to regularnie, dzięki czemu możne znacząco zredukować ryzyko poważnych awarii.

Poziomy kontroli regałów

System kontroli regałów magazynowych obejmuje trzy kluczowe poziomy nadzoru:

Przegląd codzienny : Wykonywany codziennie przez operatora wózka, koncentruje się na wykrywaniu widocznych uszkodzeń bezpośrednio podczas pracy w magazynie.

Kontrola wewnętrzna : Przeprowadzana co tydzień przez własny zespół (PRSES), która obejmuje dokładną ocenę stanu technicznego regałów.

Przegląd ekspercki: Realizowany co 12 miesięcy przez niezależnego inspektora zewnętrznego, stanowiący kompleksową, profesjonalną ocenę całej infrastruktury magazynowej.

Takie wielopoziomowe podejście do kontroli zapewnia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa i stanu technicznego regałów magazynowych.

Dokumentacja przeglądów - twoje zabezpieczenie

Dobra dokumentacja techniczna to nie biurokracja, ale twoja polisa bezpieczeństwa. Co musi zawierać:

Karty kontroli z datami i zakresem przeglądów

Zdjęcia wykrytych uszkodzeń (dokumentacja przed i po naprawie)

Klasyfikację usterek według stopnia zagrożenia

Protokoły wykonanych napraw z podpisami osób odpowiedzialnych

Taka dokumentacja jest niezbędna nie tylko podczas kontroli, ale też przy ustalaniu przyczyn ewentualnych awarii.

Rola inspektora PRSES

PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety) odpowiada za:

Regularne kontrole stanu regałów

Klasyfikację uszkodzeń

Decyzje o wyłączeniu uszkodzonych sekcji

Nadzór nad naprawami

Przykład: W centrum dystrybucyjnym jednej z sieci handlowych inspektor PRSES wprowadził systematyczne cotygodniowe kontrole z wykorzystaniem list kontrolnych. W ciągu pierwszych 6 miesięcy wykryto i naprawiono 15 potencjalnie groźnych uszkodzeń słupów i belek nośnych, zapobiegając poważniejszym awariom. Koszt kontroli: 4 roboczogodziny tygodniowo.

3. Wykrywanie i naprawa uszkodzeń

Skuteczny system wykrywania uszkodzeń regałów magazynowych opiera się na czytelnej klasyfikacji i jasno określonych procedurach. Szybka identyfikacja problemu i prawidłowa reakcja mogą uchronić magazyn przed poważnymi konsekwencjami.

Jak oceniać uszkodzenia regałów?

W magazynach stosujemy prosty system oznaczania uszkodzeń. Zielony znaczy “OK”, żółty - “do naprawy w najbliższym czasie”, czerwony - “wyłączyć z użytkowania natychmiast”. Brzmi prosto, ale za tym stoją konkretne kryteria techniczne:

Zielony: drobne zarysowania, bez wpływu na nośność

Żółty: odkształcenia do 5mm/m, naprawa w ciągu miesiąca

Czerwony: większe odkształcenia, pęknięcia spawów - natychmiastowa reakcja"

Gdzie szukać uszkodzeń?

Doświadczenie pokazuje, że problemy najczęściej występują w konkretnych miejscach:

Podstawy słupów nośnych - tu wózki najczęściej uderzają podczas manewrów

Połączenia belek z ramami - krytyczne punkty konstrukcji przenoszącej obciążenia

Kotwy i stopy regałów - od ich stanu zależy stabilność całej konstrukcji

Elementy zabezpieczające - często ignorowane, a kluczowe dla bezpieczeństwa

Szczególną uwagę zwracamy na spawy i połączenia śrubowe - ich uszkodzenia mogą być trudne do wychwycenia.

Procedury naprawcze

Podczas napraw należy przestrzegać zasad:

Używać tylko oryginalnych części zamiennych

Przestrzegać procedur montażu określonych przez producenta

Dokumentować wszystkie naprawy

Przeprowadzać kontrolę po naprawie

Z praktyki: W jednym z magazynów farmaceutycznych podczas rutynowej kontroli wykryto pęknięcie spawu w ramie nośnej. Dzięki szybkiej reakcji i natychmiastowej naprawie koszt wyniósł 2800 zł. Gdyby problem zlekceważono, konieczna byłaby wymiana całej ramy - wydatek rzędu 12 000 zł.

4. Optymalizacja przestrzeni magazynowej

Właściwe zarządzanie przestrzenią magazynową to nie tylko kwestia efektywności, ale także bezpieczeństwa. Norma PN-EN 15635 określa standardy, które pozwalają maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń bez ryzyka przeciążeń czy kolizji.

Drogi transportowe - szerokości i bezpieczeństwo

Ciasne korytarze to częsta przyczyna uszkodzeń regałów. Norma PN-EN 15635 nie bez powodu określa minimalne szerokości:

Ruch jednokierunkowy: minimum 2,2m (optymalnie 2,4m)

Ruch dwukierunkowy: minimum 3,2m (optymalnie 3,6m)

Strefa rozładunku: minimum 3,5m

Strefa kompletacji: minimum 1,8m

To nie są wartości teoretyczne - wynikają z parametrów technicznych wózków widłowych i doświadczeń z rzeczywistych magazynów.

Planowanie obciążeń na wysokości

Przy składowaniu pionowym obowiązują ścisłe zasady. To nie są wymyślone liczby - wynikają z obliczeń inżynierskich i doświadczeń:

Najcięższe ładunki (do 1000 kg) zawsze na dole, do wysokości 2m

Średnie (do 800 kg) między 2 a 4m

Powyżej 4m tylko lekkie towary (max 600 kg)

Przekroczenie tych limitów to proszenie się o kłopoty - regały mogą się odkształcić lub w skrajnych przypadkach zawalić.

Organizacja przepływu towarów

Kluczowe zasady:

Towary szybkorotujące blisko strefy wydań

Zachowanie minimalnych odległości między regałami

Wydzielenie stref kompletacji zamówień

Odpowiednie oznakowanie ciągów komunikacyjnych

Przykład: Regionalny dystrybutor części motoryzacyjnych przeprowadził reorganizację magazynu według tych zasad. Wprowadzono nowy układ regałów z szerszymi korytarzami roboczymi (z 2,2m do 2,4m) i zmieniono system składowania według rotacji produktów. Efekt: skrócenie czasu kompletacji o 23% i eliminacja kolizji wózków z regałami, które wcześniej zdarzały się średnio 2–3 razy w miesiącu.

5. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa

Nawet najlepiej zaprojektowany magazyn wymaga odpowiedniego przeszkolenia personelu i właściwej organizacji pracy. Norma PN-EN 15635 szczególną uwagę poświęca kwestiom codziennego użytkowania regałów i systemów składowania.

Szkolenia personelu - klucz do bezpieczeństwa

Za 80% wypadków w magazynie odpowiada czynnik ludzki. To nie jest zarzut wobec pracowników - to wskazówka, gdzie szukać poprawy bezpieczeństwa. Każdy pracownik magazynu musi przejść odpowiednie szkolenie:

Podstawy BHP: wszyscy pracownicy, raz w roku

Operatorzy wózków: szkolenie co 6 miesięcy, z praktycznymi ćwiczeniami manewrowania

Magazynierzy: kwartalne szkolenie z oceny stanu regałów i reagowania na uszkodzenia

Brygadziści: dodatkowe szkolenie z nadzoru i dokumentacji

Najważniejsze, żeby szkolenia były praktyczne. Teoria jest potrzebna, ale umiejętność rozpoznania niebezpiecznego odkształcenia regału można nabyć tylko w praktyce. Koszt szkoleń zwraca się szybko - dobrze przeszkolony zespół wykrywa problemy, zanim staną się poważne.

Zabezpieczenia regałów - nie oszczędzaj na prewencji

Z doświadczenia wiadomo, które elementy ochronne są naprawdę skuteczne:

Odbojnice słupów: minimum 40 cm wysokości, ze stali o grubości min. 4 mm

Osłony narożników w miejscach zwiększonego ryzyka kolizji

Belki ochronne przy końcach rzędów regałowych (miejsca szczególnie narażone na uderzenia)

Siatki zabezpieczające przy ścianach (zapobiegają upadkom towaru)

Koszt tych zabezpieczeń to ułamek potencjalnych strat przy poważnym wypadku.

Organizacja ruchu w magazynie

Samo wyznaczenie dróg transportowych to nie wszystko. W każdym magazynie potrzebny jest przemyślany system ruchu:

Strefy dla pieszych wyraźnie oddzielone od dróg transportowych

Ograniczenie prędkości wózków do 6 km/h (realny limit, przy którym operator zachowuje pełną kontrolę)

System jednokierunkowego ruchu tam, gdzie to możliwe

Lustra bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i w martwych punktach

Oznakowanie poziome i pionowe zgodne z normami"

Przykład: Operator logistyczny w centralnej Polsce wdrożył kompleksowy program szkoleniowy połączony z montażem dodatkowych zabezpieczeń regałów. W pierwszym miesiącu po szkoleniu zgłoszono 8 przypadków potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, które wcześniej były ignorowane. Dzięki szybkiej reakcji uniknięto poważniejszych incydentów. Roczny koszt programu: 15 000 zł, oszacowane oszczędności na naprawach: 45 000 zł.

6. Kiedy wezwać specjalistów?

Przeglądy eksperckie to nie fanaberia, tylko wymóg bezpieczeństwa. Profesjonalny partner powinien nie tylko wykonywać przeglądy zgodne z normą PN-EN 15635, ale także służyć wsparciem w optymalizacji pracy magazynu. Dobra firma serwisowa:

Sprawdzi każdy element konstrukcji

Zmierzy odchylenia specjalistycznym sprzętem

Przygotuje konkretny raport z zaleceniami

Doradzi, co wymienić teraz, a co może poczekać

Standardy obsługi technicznej

System obsługi technicznej regałów magazynowych obejmuje trzy kluczowe rodzaje usług dla magazynu:

Przegląd roczny : Wykonywany raz w roku, stanowi kompleksową kontrolę całej infrastruktury. Rezultatem jest szczegółowy raport zawierający profesjonalne zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Serwis doraźny : Realizowany na bieżące wezwanie, koncentruje się na przeprowadzaniu nagłych, awaryjnych napraw. Każda interwencja jest dokumentowana w formie oficjalnego protokołu naprawy.

Modernizacje: Realizowane według aktualnych potrzeb technicznych, mające na celu ciągłe usprawnianie infrastruktury magazynowej. Każda modernizacja jest poprzedzona przygotowaniem szczegółowego projektu technicznego.

Taki wielowarstwowy model obsługi technicznej zapewnia zarówno bieżącą sprawność, jak i strategiczne podejście do zarządzania infrastrukturą magazynową.

Co zyskujesz współpracując z profesjonalnym serwisem?

Regularne przeglądy przez wykwalifikowanych specjalistów to nie koszt, a inwestycja w bezpieczeństwo:

Wykrywanie problemów, zanim staną się poważne (koszt prewencji vs. koszt awarii)

Fachowa dokumentacja techniczna (bezcenna podczas kontroli UDT czy PIP)

Rekomendacje dotyczące modernizacji i optymalizacji

Wsparcie przy planowaniu przeglądów i remontów

Nie czekaj na kontrolę lub wypadek

Firma MegaMarket oferuje profesjonalne przeglądy regałów magazynowych zgodne z normą PN-EN 15635. Jej eksperci:

Przeprowadzą szczegółową kontrolę techniczną

Wskażą miejsca wymagające naprawy lub modernizacji

Doradzą w kwestii optymalizacji przestrzeni

Pomogą zaplanować przegląd regałów magazynowych

Dzięki tej współpracy zyskasz pewność, że Twój magazyn spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Foto: Freepik

Treść: Współpraca