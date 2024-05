Jak wybrać miski WC? 

Wybierz funkcjonalną miskę WC do swojej łazienki

Aby miski WC były funkcjonalne i dobrze sprawdzały się w każdej łazience, warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Istotny jest zarówno kształt muszli, jak i sposób montażu oraz odpływu. Bardzo duże znaczenie ma także materiał wykonania, ponieważ to od niego zależy jakość i wygląd. Powłoka ochronna również będzie dodatkowym atutem, ponieważ wpłynie na trwałość i ułatwi utrzymanie miski w czystości. W ofercie sprzedawców znajdują się produkty o różnorodnych właściwościach, dlatego warto poznać ich specyfikę.

Miska WC podwieszana

Miski podwieszane to bardzo popularne rozwiązanie, które szczególnie dobrze sprawdza się w małej łazience. Miska WC podwieszana charakteryzuje się specjalną konstrukcją. W przeciwieństwie do tradycyjnego produktu, jakim jest miska WC stojąca, nie posiada podstawy, a możliwość montażu zawdzięcza obecności zestawu podtynkowego. Dzięki temu nie tylko estetycznie się prezentuje, ale także pozwala zaoszczędzić przestrzeń. Ponadto łatwiej utrzymać ją w czystości. Bez problemu można umyć nie tylko miskę, ale i przestrzeń pod nią.

Miska WC z kołnierzem czy bez?

Tradycyjnym produktem jest miska WC z kołnierzem. Jest to specjalny rant, którego najważniejszą funkcją jest zapobieganie chlapaniu wody podczas spłukiwania. Choć jest to najbardziej klasyczne rozwiązanie, ma ono jednak swoje wady. Obecność kołnierza sprawia, że zbierają się pod nim trudne do usunięcia zanieczyszczenia. Z tego powodu coraz większą popularność zdobywają nowoczesne miski bezkołnierzowe. Jak sama nazwa wskazuje, pozbawione są one kołnierza. Dzięki temu prezentują się bardzo nowocześnie, a do tego łatwo zadbać w nich o czystość. Nie należy się także obawiać rozchlapywania wody, ponieważ specjalna konstrukcja miski doskonale temu zapobiega.

Czy warto wybrać miskę z deską wolnoopadającą?

Przy wyborze miski WC warto także zwrócić uwagę na deskę. Największą popularnością cieszą się miski z deską wolnoopadającą. Charakteryzują się ona tym, że po opuszczeniu nie opadają od razu. Proces ten jest wolny i stopniowy. Deska wolnoopadająca to bardzo komfortowe rozwiązanie. Dzięki niemu nie trzeba uważać, aby deska nie uderzyła o muszlę, co mogłoby prowadzić do jej uszkodzenia. Wystarczy jedynie delikatnie dotknąć deski, by już po chwili wróciła ona na swoje miejsce i zasłoniła toaletę.

Miska toaletowa to ważny element wpływający na komfort korzystania z łazienki. Decydując się na miskę bez kołnierza z deską wolnoopadającą slim, można zapewnić sobie estetykę i wygodę.

Pro Łazienki - wyposażenie łazienki

Adres firmy:

Kazimierza Gierdziejewskiego 5, 02-495 Warszawa

Telefon:

+48 22 111 00 80

Strona WWW:

https://prolazienki.pl/

Foto i treść: materiał partnera