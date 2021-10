Jak wybrać czytnik e-booków?

Dlaczego czytnik e-booków, a nie tablet czy smartfon? Ponieważ zapewnia on wrażenia podobne do tych, które daje nam obcowaniem z książką. Czytanie e-booków na ekranie, który nie odbija światła i nie wysila naszego wzroku jest znacznie przyjemniejsze. Duże znaczenie ma też fakt, że czytnik nie rozładuje się niespodziewanie w połowie książki tylko dlatego, że tego dnia zapomnieliśmy zabrać power bank.

Krok 1 – nasze oczekiwania

Wybierając czytnik e-booków, musimy zastanowić się nad naszymi potrzebami i preferencjami. Gdy nie mamy określonych żadnych wymagań i dopiero zaczynamy przygodę z e-bookami, warto postawić na najprostsze rozwiązania. Na taki „po prostu” czytnik e-booków, który włączamy i czytamy.

W przypadku tego typu urządzeń oznacza to zwykle rezygnację z dotykowego ekranu i doświetlenia. Co zatem zrobić, gdy od e-czytnika oczekujemy czegoś więcej? W tym segmencie urządzeń oznacza to zwykle: dotykowy ekran, doświetlenie pozwalające czytać bez konieczności korzystania z lampki nocnej, możliwość korzystania z aplikacji, wodoodporność i dodatkowe funkcje, takie jak choćby synchronizacja z chmurą. Omówimy to poniżej.

Krok 2 – ekran jest najważniejszy!

Jeśli moglibyśmy wskazać jedną rzecz, która bardziej od innych kojarzy się z czytnikiem e-booków, będzie to papier elektroniczny (tzw. e-papier). To jedyna technologia na rynku, która nadaje się do dłuższego i w pewnym sensie „profesjonalnego” czytania e-booków. Taki wyświetlacz zużywa bardzo mało energii, nie męczy wzroku i nie odbija światła – fakturą przypomina papier, stąd jego nazwa. Jeśli chcemy traktować naszą decyzję zakupową poważnie, lepiej od razu zrezygnować z „czytników e-booków” z ekranami LCD.

Zatem e-papier… ale jaki? Dobór przekątnej ekranu to kwestia subiektywna. Należy wybrać taką, która będzie najlepiej dopasowana do naszego stylu czytania i nawyków. Na rynku dominują urządzenia 6-calowe, ponieważ są najwygodniejsze. Można je utrzymać w jednej ręce, mieszczą się do damskiej torebki, ale także do kieszeni kurtki lub marynarki. Dla osób czytających beletrystykę, połykających książki w drodze do pracy czy na urlopie, takie 6-calowe e-czytniki będą optymalnym wyborem. Mają format książki w miękkiej okładce, a możliwość dopasowania rozmiaru czcionki pozwala na personalizację urządzenia nawet przy niewielkiej przekątnej. Duże czytniki sprawdzą się bardziej jako urządzenia do biura – można na nich przeglądać wygodnie dokumenty i podręczniki. Będą też idealne dla osób starszych. Warto zwrócić uwagę na wagę samego e-czytnika, w końcu będziemy go trzymać w ręce podczas długich godzin czytania.

Technologia zastosowanego e-papieru również ma znaczenie. Zależy od niej poziom kontrastu, czyli kluczowa cecha w przypadku wyświetlacza e-czytnika, operującego w skali odcieni szarości. Najlepszy kontrast mają ekrany E Ink wykonane w technologii Carta.

Poprzednia generacja ekranów E Ink to technologia Pearl. Oferują one słabszy kontrast i większą bezwładność przy odświeżaniu. Lepiej ich unikać, tak samo jak starszej technologii Viziplex – tego typu ekrany trafiają się jeszcze w najtańszych e-czytnikowych „okazjach”.

Warto zapamiętać, że w e-czytnikach rozdzielczość ekranu ma mniejsze znaczenie niż w tabletach czy smartfonach. Przy czytaniu e-booków ważny jest kontrast, a więc nie odczujemy większego dyskomfortu nawet jeśli ekran będzie miał tylko 800 x 600 pikseli. Najlepsza rozdzielczość w ekranach 6 calowych to 1024 x 758 pikseli.

Krok 3 – dotyk, doświetlenie, oprogramowanie i dodatkowe funkcje

Gdy mamy wobec e-czytnika większe oczekiwania i dysponujemy odpowiednim budżetem, warto zainwestować w udogodnienia. Dotyk pozwoli nam korzystać z czytnika e-booków na takich samych zasadach jak z tabletu czy smartfona.

W nielicznych modelach z Androidem, możemy korzystać z tych samych, dobrze znanych nam gestów ekranowych. Obecnie coraz więcej e-czytników oferuje dotykowe wyświetlacze, ale dobrze gdy mimo wszystko urządzenie posiada fizyczne przyciski do zmiany stron. Ta funkcja sprzyja szybkiemu i wygodnemu przerzucaniu stron, nawet gdy siedzimy na przystanku w rękawiczkach. Dotyk najlepiej sprawdza się w urządzeniach, które mają idealnie płaskie ekrany. Przykłady takich e-czytników to inkBOOK Obsidian oraz Kindle Voyage.

Doświetlenie to kolejna cecha, która znacznie wzbogaca możliwości e-czytnika. Ekran z tą funkcją umożliwia sięgnięcie po czytnik po zmroku. Kompensuje też ostre światło słoneczne w pogodny dzień. Doświetlenie poprawia komfort e-czytania wszędzie tam, gdzie warunki oświetleniowe są słabe, a nie możemy skorzystać ze sztucznego światła - choćby podczas podróży autobusem czy pociągiem. Warto rozważyć tę opcję także wtedy, gdy współdzielimy pokój z osobą, której przeszkadza wieczorne światło potrzebne do czytania. Doświetlane ekrany od kilku lat są standardem w urządzeniach ze średniej półki, w której ceny zaczynają się od ok. 600 złotych.

W odróżnieniu od innych urządzeń mobilnych, gdzie szybkość procesora i ilość pamięci RAM ma duże znaczenie, te same parametry w przypadku czytników e-booków są mniej istotne, pod warunkiem, że mamy możliwość rozbudowania takiej pamięci o kartę micro SD. Nie służą one do grania w gry czy oglądania materiałów wideo. Liczy się prostota obsługi, szybkość otwierania nowych stron i wsparcie dla takich aplikacji jak słowniki, Wikipedia czy dostęp do dysku internetowego w chmurze. Większa pamięć lub karta SD pozwala z kolei na czytanie i przechowywanie zeskanowanych dokumentów, które zazwyczaj mają większy rozmiar.

Wśród czytników o bardziej zaawansowanych funkcjach wyróżniamy urządzenia z zamkniętym systemem, w których możemy korzystać tylko z funkcji przygotowanych przez producenta. Klasyczny przykład to wszystkie modele e-czytników Amazon Kindle.

Druga grupa to urządzenia otwarte, które możemy personalizować. Przykładem mogą być polskie czytniki e-booków inkBOOK Obsidian oraz inkBOOK 8 - dają nam one dużo więcej możliwości. Urządzenia z Androidem pozwalają na instalację ulubionych aplikacji, obsługują praktycznie wszystkie formaty e-publikacji i umożliwiają zmianę wygaszacza ekranu. Dzięki temu systemowi możliwe jest jednoczesne korzystanie z aplikacji polskich sklepów internetowych, czytelni abonamentowych oraz zagranicznych e-księgarni.