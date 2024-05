Jak wybrać artykuły fryzjerskie?

Żeby otworzyć salon fryzjerski, potrzebnych jest mnóstwo mebli, przyrządów i akcesoriów. Potrzebne są fotele fryzjerskie, specjalne myjnie fryzjerskie, konsolety, pomocniki a nawet meble do poczekalni. A do tego wszystkiego trzeba jeszcze doliczyć sprzęt fryzjerski w postaci golarek, maszynek, trymerów, suszarek, lokówek, prostownic czy sterylizatorów. Znając skalę zakupów, warto już od samego początku zdecydować się na produkty wysokiej jakości, które będą przez dłuższy czas dobrze służyły. Jak jednak znaleźć takie wyposażenie fryzjerskie? Na co zwrócić uwagę?