Jak usunąć gsc.tab z URL-a i skąd się to wzięło w adresie strony?

Czym jest Google Programmable Search Engine?

Kod #gsc.tab=0 dodany na końcu adresu strony może pochodzić z różnych źródeł. Prawdopodobnie najczęstszą przyczyną jest dodanie do serwisu usługi Google Programmable Search Engine (PGSE), wcześniej znanej jako Google Custom Search.

Google Programmable Search Engine to usługa oferowana przez Google, która umożliwia właścicielom stron internetowych dodanie spersonalizowanych wyszukiwarek Google w ich witrynach. Dzięki temu osoby odwiedzające daną witrynę mogą, bez konieczności odwiedzania adresu google.pl lub google.com, przeszukiwać internet oraz odwiedzaną witrynę za pomocą narzędzia Google.

Jak dodanie Google Programmable Search Engine wpływa na adres URL strony?

Po dodaniu fragmentu kodu usługi PGSE do kodu danej witryny internetowej wszystkie jej adresy URL będą opatrzone sufiksem #gsc.tab=0. Oznacza to, że adres URL strony głównej, np. https://di.com.pl oraz wszystkich podstron w tym adresie jest automatycznie przepisywany i przekierowywany na https://di.com.pl/#gsc.tab=0 i to nie tylko wtedy, gdy korzysta się z wyszukiwarki Google podpiętej do danego serwisu. Kod ten wskazuje, że użytkownik znajduje się na pierwszej karcie (tabie) wyników wyszukiwania na danej stronie.

Jakie problemy może powodować #gsc.tab=0?

Co ciekawe, parametr #gsc.tab=0 w adresie URL może sprawiać, że funkcja wyszukiwania wyszukiwarki niestandardowej Google może nie działać prawidłowo w ramach danej witryny. Na przykład często zdarza się, że nie można kliknąć lub dotknąć przycisku wyszukiwania po wprowadzeniu zapytania, albo nie pojawiają się wyniki.

Jak usunąć #gsc.tab=0 z adresu URL witryny?

Niestety usługa ta ma domyślnie włączoną funkcję Historii przeglądania wyników, która jest odpowiedzialna za wspomniany sufiks na końcu każdego adresu URL. Co może zrobić administrator witryny w tej sytuacji?

Istnieją dwa rozwiązania:

1) Pierwsze, to usunąć fragment kodu Google Programmable Search Engine z serwisu. W ten sposób jednak pozbawimy odwiedzających możliwości korzystania z wyszukiwarki Google w ramach tego serwisu.

2) Lepsze wyjście, to wyłączenie funkcji Historii przeglądania wyników w niestandardowej wyszukiwarce zaimplementowanej na danej stronie. Dzięki temu wyszukiwarka Google nadal będzie dostępna dla wszystkich z poziomu serwisu, ale sufiks #gsc.tab=0 nie będzie już dodawany do URL.

Instrukcja krok po kroku jak wyłączyć funkcję historii przeglądania wyników w Google Programmable Search Engine:

1. Wejdź na stronę https://programmablesearchengine.google.com. Zaloguj się na swoje konto jeśli nie jesteś zalogowana/y

2. Kliknij w nazwę wyszukiwarki, która jest dodana do Twojej strony

3. W bocznym menu wybierz Funkcje wyszukiwania jak na poniższym obrazku

4. Kliknij Ustawienia zaawansowane

5. W okienku rozwiń opcję Ustawienia wyszukiwarki Google

6. Odznacz opcję Historia przeglądania wyników - obrazek z zaznaczoną opcją | obrazek z odznaczoną opcją

I gotowe! Od tej pory sufiks #gsc.tab=0 nie będzie dodawany do adresu URL Twojego serwisu.

Jeśli masz problem, którego nie możesz rozwiązać lub nie możesz znaleźć rozwiązania w sieci, to napisz do nas. Postaramy się pomóc w miarę naszych możliwości.