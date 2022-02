Jak urządzenia smart home mogą obniżyć rachunki

Wojna cenowa z mediami

W ostatnich dniach 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki podjął ostateczną decyzję o podniesieniu stawek za media dla konsumentów: od 1 stycznia statystyczne gospodarstwo domowe ma zapłacić średnio o 24% więcej za prąd i od 41%4 do 58% więcej za gaz (w zależności od taryfy5). Podwyżka cen prądu jest znaczna, ale to wyższa cena gazu jest szczególnie dotkliwa dla osób ogrzewających mieszkania i domy tym paliwem, bo cena netto w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny dla odbiorców w gospodarstwach domowych realnie wzrosła o ponad 80%2, co oznacza dodatkowe roczne wydatki liczone w setkach, a nawet tysiącach złotych.

Polak potrafi. Smart sposoby na oszczędzanie

Z tego powodu coraz więcej Polaków skłania się ku wydajnym, inteligentnym rozwiązaniom dla domu. Systemy smart home bazują na zróżnicowanych urządzeniach automatyki domowej i szerokim zastosowaniu Internetu Rzeczy (IoT) i wie o nich zdecydowana większość z nas: tylko 16% rodaków nigdy nie słyszało o tej technologii. Już w ubiegłym roku co trzeci nowo wybudowany dom wyposażony był w rozwiązania smart home, a 9 na 10 właścicieli było zadowolonych z podjęcia takiej decyzji. Dziś, w obliczu wzrostu cen, pozwala im to szukać nowych sposobów na optymalizację domowego budżetu6.

Urządzenia smart pozwalają znacznie zwiększyć efektywność energetyczną gospodarstwa domowego, zapobiegając marnotrawieniu prądu i innych mediów. W zależności od zastosowanych rozwiązań, systemy bazujące na inteligentnej automatyce umożliwiają obniżenie kosztów utrzymania domu o średnio 8% w skali roku7. To zatem znakomita, perspektywiczna inwestycja, która przy obecnych cenach energii pozwala na widoczne oszczędności już od pierwszych miesięcy.

Domowa automatyka – podział zadań

Decydując się na inteligentne rozwiązania do gospodarstwa domowego, Polacy najczęściej wybierają systemy odpowiedzialne za oszczędzanie energii, czyli przede wszystkim sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem. W ubiegłym roku zaimplementowano je odpowiednio w 68% i 64% nowych domów8. Obecnie, wśród kategorii smart rozwiązań dla domu wyróżniamy:

Sterowanie ogrzewaniem . Możliwe jest ono dzięki użyciu zadajnika pieca c.o. oraz zdalnej regulacji zaworów termostatycznych, rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z ich przeznaczeniem oraz porą dnia. Współpracują one niezależnie z zewnętrznymi i wewnętrznymi czujnikami temperatury. Zdalne sterowanie ogrzewaniem minimalizuje straty energii cieplnej także dzięki regulacji pracy grzejników według danych z serwisów pogodowych 9 .

. Możliwe jest ono dzięki użyciu zadajnika pieca c.o. oraz zdalnej regulacji zaworów termostatycznych, rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z ich przeznaczeniem oraz porą dnia. Współpracują one niezależnie z zewnętrznymi i wewnętrznymi czujnikami temperatury. Zdalne sterowanie ogrzewaniem minimalizuje straty energii cieplnej także dzięki regulacji pracy grzejników według danych z serwisów pogodowych . Inteligentne oświetlenie . Nowoczesny system domowej automatyki pozwala na wygodne, zdalne sterowanie oświetleniem m.in. za pomocą sieci smart żarówek z czujnikami ruchu, które reagują w czasie rzeczywistym, czy automatów zmierzchowych odpowiednio zaprogramowanych na zapalanie świateł LED po zmroku. Dzięki nim możliwe jest obniżenie kosztów energii średnio o 50–55% w skali roku w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia 10 .

. Nowoczesny system domowej automatyki pozwala na wygodne, zdalne sterowanie oświetleniem m.in. za pomocą sieci smart żarówek z czujnikami ruchu, które reagują w czasie rzeczywistym, czy automatów zmierzchowych odpowiednio zaprogramowanych na zapalanie świateł LED po zmroku. Dzięki nim możliwe jest obniżenie kosztów energii średnio o 50–55% w skali roku w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia . Smart instalacje elektryczne . Złożone są one ze sterowników połączonych z magistralą komunikacyjną. Instalacje takie utrzymują zadany przez użytkownika stan urządzeń w obrębie całego budynku lub mieszkania, np. wyłączając te pozostawione niepotrzebnie w stanie stand-by 11 . Przekłada się to na oszczędność rzędu kilkunastu złotych miesięcznie 12 .

. Złożone są one ze sterowników połączonych z magistralą komunikacyjną. Instalacje takie utrzymują zadany przez użytkownika stan urządzeń w obrębie całego budynku lub mieszkania, np. wyłączając te pozostawione niepotrzebnie w stanie stand-by . Przekłada się to na oszczędność rzędu kilkunastu złotych miesięcznie . Urządzenia do odzyskiwania zasobów i produkcji zielonej energii . Są to na przykład kolektory do zbierania i grzania wody, panele słoneczne czy przydomowe wiatraki do produkcji energii 13 .

. Są to na przykład kolektory do zbierania i grzania wody, panele słoneczne czy przydomowe wiatraki do produkcji energii . Smart locki , takie jak a przykład tedee od polskiej firmy Gerda. Podgląd statusu zamka w aplikacji pozwala między innymi na zdalne sprawdzenie, czy drzwi są zamknięte, a nowoczesna konstrukcja smart locka powoduje, że nie jest on pożeraczem energii i może działać na jednym ładowaniu nawet przez pół roku.

, takie jak a przykład tedee od polskiej firmy Gerda. Podgląd statusu zamka w aplikacji pozwala między innymi na zdalne sprawdzenie, czy drzwi są zamknięte, a nowoczesna konstrukcja smart locka powoduje, że nie jest on pożeraczem energii i może działać na jednym ładowaniu nawet przez pół roku. Inne, w tym programowalne oczyszczacze powietrza, alarmy i czujniki, domofony, klimatyzatory, zraszacze, bramy garażowe.

Jak utrzymać korzyści z technologii

Krytycznymi punktami w smart home są drzwi i okna. Przez słabej jakości drzwi ucieka bowiem dużo ciepła, co powoduje, że spora część wysiłków na rzecz energooszczędności w domu może pójść na marne lub, w najlepszym przypadku, odnieść gorszy efekt.

Energooszczędne drzwi i okna to podstawa, kiedy chcemy mówić o niskich rachunkach za ogrzewanie. Natomiast dodatkowym rozwiązaniem aktywnie wspierającym utrzymanie ciepła w domu może być instalacja w drzwiach inteligentnego zamka. Dzięki funkcji podglądu statusu, w każdym momencie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy zamknęliśmy drzwi – dotyczy to także pozostałych domowników czy współlokatorów. Widzimy na przykład, czy domknęli je wychodząc do szkoły lub pracy. Dbając o to, zatrzymujemy cenne ciepło, a termoregulacja mieszkania funkcjonuje optymalnie.

Dzięki współdziałaniu inteligentnego oświetlenia, sterowania ogrzewaniem i zużyciem energii z instalacją smart zamka w drzwiach, można łatwo zapobiec potencjalnym stratom ciepła, a w efekcie – także naszych środków.

Paweł Bijata z firmy Gerda, oferującej smart zamki tedee powered by Gerda dla domowej sieci IoT

