Jak uniknąć niespodziewanych opłat za roaming na wyjeździe za granicą? Revolut proponuje e-SIM w aplikacji

Koszty korzystania z mobilnego przesyłu danych za granicą zmieniają się w czasie i nie zawsze są to zmiany korzystne dla konsumenta. Większość europejskich operatorów nie wspiera już zasady "roam like at home” przy wyjazdach do Wielkiej Brytanii (z uwagi na Brexit). Z kolei, korzystanie z mobilnego przesyłu danych poza UE, prawie zawsze wiąże się z osobną opłatą (nie mieści się w standardowej cenie za abonament).