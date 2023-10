Jak ułatwić logistykę w małym biznesie i e-commerce dzięki InPost Abonamenty

Czym jest oferta InPost Abonamenty

InPost, znany głównie z sieci Paczkomatów, wprowadził na rynek abonamentową ofertę usług dostaw - InPost Abonamenty. Ten nowatorski abonament dla firm obejmuje różne formy dostaw, takie jak Paczkomaty czy dostawy kurierskie. Co istotne, wszystko można załatwić online, bez potrzeby wizyty w placówce. Dodatkowo nie musisz martwić się o ceny – są one stałe, zarówno w ramach abonamentu, jak i po jego przekroczeniu.

Kto najbardziej może skorzystać na InPost Abonamentach

Abonamenty InPost są szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze ecommerce, które mają stały i przewidywalny przepływ przesyłek. W sytuacji, gdy firma regularnie korzysta z usług kurierskich i paczkomatowych, stabilna opłata abonamentowa może znacząco uprościć zarządzanie finansami i logistyką. Abonamenty InPost są też godnym rozważenia wyborem dla przedsiębiorców, którzy chcą skalować swój biznes i potrzebują elastycznych, ale jednocześnie stabilnych rozwiązań logistycznych.

Jeśli prowadzisz sprzedaż na platformach jak Allegro, OLX, czy Vinted, to również możesz korzystać z usług InPost, jednak te przesyłki są rozliczane osobno i nie wliczają się do abonamentu.

Jak podpisać umowę i zacząć korzystać

InPost oferuje możliwość podpisania umowy na InPost Abonamenty online. Umowa, zależnie od wybranej przez przedsiębiorcę opcji, będzie obowiązywać przez 12 lub 24 miesiące. Po potwierdzeniu aktywacji umowy, o czym zostaniesz poinformowany przez e-mail, możesz zacząć nadawać paczki.

Jeżeli zaczynasz współpracę w trakcie miesiąca, opłata za ten okres będzie proporcjonalna do ilości nadanych przesyłek. Pełna opłata abonamentowa zaczyna obowiązywać od następnego miesiąca.

Możliwość zawieszenia umowy

Możesz zawiesić swoją umowę, jeśli zgłosisz taką chęć do 5 dni przed planowanym terminem. Niewykorzystane środki z abonamentu nie przechodzą na kolejny miesiąc. Płatność za usługi następuje po zakończonym miesiącu, co daje przedsiębiorcy dodatkową elastyczność.

Zakres usług InPost Abonamenty

InPost Abonamenty obejmują różne formy dostaw i wiele dodatkowych usług, takich jak powiadomienia e-mailowe dla klientów czy dedykowaną opiekę posprzedażową.

Oferta InPost Abonamenty skierowana jest do klientów, którzy chcą korzystać z usług InPost Kurier oraz InPost Paczkomat 24/7 na preferencyjnych warunkach. Abonament obejmuje:

możliwość wysyłki paczek kurierskich i paczek do urządzeń Paczkomat,

gwarancję cen przez cały okres umowy,

promocyjne ceny na usługę COD (przesyłek za pobraniem),

brak dodatkowych kosztów związanych z transportem (opłata paliwowa wliczona w cenę abonamentu),

dedykowaną opiekę posprzedażową,

darmowe podjazdy kurierskie lub możliwość samodzielnego nadania w wybranych PaczkoPunktach i w urządzeniach Paczkomat.

W każdej opcji InPost Abonamenty - zarówno 12 jak i 24-miesięcznej - oferowane są po 3 rodzaje abonamentów, różniących się ceną, liczbą dostępnych przesyłek oraz ich kosztem. W najtańszej z opcji średni koszt wysyłki paczkę do 5 kg przez kuriera wynosi 16,77 zł, a średni koszt wysyłki paczki o gabarycie A przez Paczkomat wynosi 14,47 zł.

Jest także kilka ograniczeń, na które warto zwrócić uwagę. Do zakazanych przedmiotów należą produkty z kategorii ADR, jak materiały wybuchowe czy chemicznie aktywne. Wysyłanie takich produktów może prowadzić do nałożenia kar umownych lub nawet do rozwiązania umowy. Jeśli w Twojej ofercie są towary, które InPost klasyfikuje jako "dozwolone z ograniczeniami", musisz być świadomy, że mogą one nie podlegać reklamacji.

Podsumowując

InPost Abonamenty są najbardziej opłacalne dla firm, które regularnie wysyłają paczki i mogą skorzystać z dodatkowych korzyści oferowanych w ramach abonamentu. To elastyczna i efektywna opcja dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które zaczynają działać w e-commerce. Może ona znacząco uprościć i ułatwić logistykę w prowadzeniu handlu przez internet. Natomiast możliwość zawieszenia umowy i brak opłat z góry to, szczególnie w przypadku dopiero zaczynających biznesów lub niedużych firm, duże ułatwienie. Warto również uwzględnić dodatkowe korzyści, takie jak gwarancja cen czy dedykowana opieka posprzedażowa.

Foto: Freepik, Treść w oparciu o materiał partnera