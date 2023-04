Jak uchronić domenę przed przejęciem i zapewnić dostępność hostingu?

Czym są płatności cykliczne? Jak działa ta forma płatności?

Cykliczne płatności online polegają na automatycznej zapłacie należności za domenę, hosting www czy pocztę e-mail, bez potrzeby ręcznego dokonywania płatności. Stanowią analogię do zlecenia stałego w banku czy opłaty w formie subskrypcji.

Dzięki aktywacji płatności cyklicznych zyskujemy pewność, że zakupiona domena nie zostanie przechwycona, a nasza strona www nie będzie tymczasowo niedostępna ze względu na brak dokonania kolejnej płatności za hosting.

Czy otrzymam fakturę VAT, wybierając płatności cykliczne?

Tak, jeżeli prowadzisz firmę, to wybierając płatności cykliczne, otrzymasz fakturę VAT. FV otrzymasz drogą mailową zaraz po zrealizowaniu płatności.

Jakie są zalety płatności cyklicznych za usługi hostingowe?

Opłacanie usług hostingowych, domen internetowych czy hostingu poczty z wykorzystaniem płatności cyklicznych niesie ze sobą szereg korzyści dla Twojej firmy. Poniżej wymieniliśmy 3 najważniejsze zalety płatności cyklicznych.

1. Bezpieczeństwo – transakcje są dokonywane za pośrednictwem zaufanego operatora płatności online. Dzięki temu masz pewność, że Twoje usługi będą dostępne nieprzerwanie przez cały rok, a wszystkie dane karty kredytowej zostaną dobrze zabezpieczone.

2. Wygoda – kolejną korzyścią płynącą z wyboru płatności cyklicznej u operatora usługi hostingowej jest wygoda. Nie musisz poświęcać czasu na ręczne wykonanie przelewu. Płatności cykliczne są realizowane automatycznie.

3. Fakturowanie – nie musisz czekać do ostatniego dnia miesiąca na wygenerowanie dokumentu księgowego. W przypadku płatności cyklicznych fakturę VAT otrzymasz od razu po dokonaniu opłaty.

Wybierając cykliczną metodę płatności, zyskujesz pewność, że już nigdy nie zapomnisz o opłaceniu hostingu i domeny. Twoja strona, sklep czy poczta e-mail będą zawsze dostępne, a Ty ze spokojem zajmiesz się rozwojem swojego biznesu.

Wybierasz cykliczną płatność kartą? Nie zapomnij o tym!

Podając dane karty kredytowej, dedykowanej do opłacenia usług hostingowych pamiętaj, by okresowo sprawdzać ich aktualność. Jeżeli minął termin ważności karty, to należy wprowadzić dane nowej karty – w przeciwnym razie bank nie autoryzuje transakcji. Upewnij się również, że posiadasz wystarczające środki na karcie płatniczej.

Wybierz niezawodny serwer www i skorzystaj z płatności cyklicznych w IDHosting!

Chcesz zapobiec przejęciu domeny i zapewnić dostępność hostingu oraz poczty e-mail w swojej firmie? Już dziś wybierz niezawodny serwer www i skorzystaj z płatności cyklicznych w IDHosting! Zyskaj wygodę i bezpieczeństwo bez zmartwień.