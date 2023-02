Jak technologia może nam pomóc w oszczędzaniu energii podczas korzystania z urządzeń AGD

Gaszenie światła, używanie energooszczędnych żarówek LED czy sprzętów w wysokiej klasie energetycznej to tylko część z nich. Nowe technologie umożliwiają znacznie bardziej zaawansowane sposoby oszczędzania energii.

Ochrona środowiska naturalnego to obecnie nie tylko moda, ale również konieczność. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i spalin. Oszczędzanie energii przynosi także korzyści finansowe dla gospodarstw domowych, zwłaszcza w obliczu rosnących cen prądu.

Monitoruj domowe urządzenia AGD i wprowadzaj nowe nawyki

Aby efektywnie zarządzać energią w domu, warto przede wszystkim monitorować jej zużycie i wprowadzić odpowiednie zmiany w nawykach. W tym celu można skorzystać z aplikacji do inteligentnego zarządzania domem.

Aplikacja Samsung SmartThings wyświetla użytkownikowi miesięczne zużycie energii wszystkich sprzętów, kalkuluje przewidywane opłaty i wysyła alerty, jeśli zużycie jest bliskie przekroczeniu założonego celu na dany miesiąc. Dzięki temu możemy na bieżąco monitorować ile energii zużywamy, które urządzenie zużywa jej najwięcej i na tej podstawie zmieniać nasze przyzwyczajenia.

Aplikacja LG SmartThinQ - umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń AGD, a także wyświetla informacje o ich zużyciu energii, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji w zakresie oszczędzania energii.



Aplikacja Bosch Home Connect - pozwala na zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń AGD, a także wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji zużycia energii przez urządzenia.



Aplikacja Whirlpool 6th Sense Live - umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń AGD, a także wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji zużycia energii przez urządzenia.



Aplikacja Miele@mobile - umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń AGD, a także wyświetla informacje o ich zużyciu energii i pozwala na planowanie programów pracy urządzeń w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii.



Wszystkie powyższe aplikacje umożliwiają użytkownikom śledzenie i monitorowanie zużycia energii przez urządzenia AGD, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji do optymalizacji ich zużycia, co pozwala na oszczędzanie energii i zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne.

Jak oszczędzać energię podczas codziennych obowiązków

Pralka to jedno z tych urządzeń, których używamy najczęściej. Zastanawiacie się czasem, który program wybrać, żeby był najbardziej energooszczędny? Problem ten w pralkach Samsung (z linii AI Control) rozwiąże program Pranie Optymalne AI w pralkach Samsung (z linii AI Control). Pralka dostosowuje długość programu, potrzebną ilość wody i środka piorącego do wagi i stopnia zabrudzenia pranych rzeczy. Pozwala to na optymalne wykorzystanie zasobów.

Z kolei w niektórych pralkach Bosch wdrożono system AutoDosing, który automatycznie dawkuje odpowiednią ilość detergentu i płynu do płukania w zależności od wielkości i rodzaju tkanin oraz stopnia zabrudzenia. Innym przykładem jest technologia ActiveCare, stosowana w pralkach Whirlpool, która wykorzystuje sensor 6. Zmysł do analizowania każdego cyklu prania i dostosowywania zużycia wody i energii, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.



W przypadku suszarek podobnym rozwiązaniem jest technologia PerfectDry marki Miele, która automatycznie wykrywa wilgotność tkanin i dostosowuje czas suszenia do ich wilgotności, zapobiegając przesuszeniu i oszczędzając energię.

Jak obniżyć rachunki za pranie?

Technologią Samsung, która w znacznym stopniu może przyczynić się do obniżenia rachunków jest – EcoBubble. Dzięki niej możemy zmniejszyć temperaturę prania nawet do 15℃ i skrócić jego czas, przy zachowaniu maksymalnej skuteczności. EcoBubble sprawia, że jeszcze przed rozpoczęciem cyklu prania z połączenia wody, powietrza i detergentów powstaje aktywna piana wypełniająca bęben pralki. Następnie wnika ona w tkaniny tak, aby skutecznie rozpuścić wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Samsung zapewnia, że dzięki EcoBubble można wyprać nawet najdelikatniejsze ubrania, bez obaw o ich zniszczenie i bez konieczności wizyt w pralni.

Co więcej, po zakończonym praniu – pralki i suszarki z panelem AI Control skomunikują się ze sobą. W jaki sposób? Po zakończonym praniu pralka wysyła sygnał do suszarki, a ta z kolei dobiera odpowiedni program suszenia. To kompleksowe rozwiązanie dla użytkowników, które także optymalizuje zużycie energii przez suszarkę.

Z kolei marka LG oferuje technologię TrueSteam, która wykorzystuje parę wodną, aby rozpuszczać zabrudzenia i odświeżać ubrania, a jednocześnie zmniejsza zużycie wody i energii w porównaniu z tradycyjnym praniem.

Inna technologia to ActiveFoam firmy Panasonic, która wykorzystuje pęcherzyki piany, aby dokładnie oczyścić tkaniny, co pozwala na obniżenie temperatury prania i skrócenie czasu cyklu prania. W rezultacie, zużywana jest mniejsza ilość energii i wody. Warto również wspomnieć o technologii AquaWave firmy Beko, która stosuje specjalnie zaprojektowaną bęben z falami, które delikatnie obracają i masują tkaniny, co pozwala na bardziej efektywne pranie przy niższych temperaturach, co z kolei prowadzi do oszczędności energii i wody.

Warto myśleć o oszczędzeniu energii i zasobów w dłuższej perspektywie. Wybór zaawansowanych technologicznie urządzeń do domu może się wydawać sporą inwestycją na początku, ale zmiany w domowym budżecie zauważymy bardzo szybko, a do tego przysłużymy się środowisku.

Obraz: DALL-E, źródło: materiały prasowe