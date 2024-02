Jak sztuczna inteligencja może dokonać rewolucji w edukacji

Modele AI otwierają nowe możliwości dla naukowców z różnych dziedzin, takich jak biologia, historia czy farmacja, umożliwiając im pogłębianie wiedzy i odkrywanie nowych informacji. Dzięki AI, proces nauki staje się bardziej angażujący dzięki lepszej wizualizacji i prezentacji danych, co sprawia, że edukacja jest bardziej przystępna i zrozumiała dla uczniów.

Jednak radycyjny model edukacyjny zmaga się przede wszystkim z dostosowaniem programu do zróżnicowanych potrzeb uczniów. AI może rozwiązać ten problem, tworząc indywidualne ścieżki edukacyjne.

Akademia Leona Koźmińskiego wespół z 8 innymi uniwersytetami europejskimi, przygotowują właśnie grant, który dotyczy wykorzystania AI w sektorze edukacji, szczególnie edukacji wyższej. Celem projektu jest opracowanie nowych metod nauczania i uczenia się z wykorzystaniem AI.

Zdaniem Aleksandry Przegalińskiej, Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowczyni na Harvard University, AI może znacząco wpłynąć na zarządzanie uniwersytetami, oferując np. narzędzia do personalizacji ścieżek edukacyjnych.

Muszę powiedzieć, że wnioski, które zdążyliśmy wypracować razem z partnerami z całej Europy – bo jest nas 10 uniwersytetów, które nad tą aplikacją pracują – są takie, że zmiana w zakresie edukacji, jeśli chodzi o AI, może być naprawdę fundamentalna - mówi Aleksandra Przegalińska. - Sztuczna inteligencja, właściwie Chat GPT przede wszystkim jest znany jako troszeczkę podejrzany system, którym się można wysłużyć do tego, żeby zrobić pracę domową. Natomiast oczywiście to nie wszystko. Jeśli chodzi o edukację wyższą, możemy sobie wyobrazić, że w zarządzaniu uniwersytetem znajdzie się miejsce dla AI. Na przykład sztuczna inteligencja przyda się do tego, żeby rekomendować studentom najlepsze kursy, personalizować ich ścieżkę edukacyjną. Także o tym jest nasz projekt – tłumaczy ekspertka od AI.