Jak sprawdzić srebro w domu?

Jak rozpoznać srebro? Cechy probiercze

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze, wyroby ze srebra, w których metal szlachetny ma wagę powyżej 5 gramów i które są przeznaczone do sprzedaży, muszą być oznaczone cechami probierczymi. To znaki ustalone ustawowo wskazujące rodzaj oraz zawartość czystego metalu szlachetnego w danym wyrobie. Dzięki jego sprawdzeniu można zmniejszyć prawdopodobieństwo np. odkupienia od innej osoby podróbki.

Jeśli zatem zastanawiasz się, jak rozpoznać srebro, to w pierwszej kolejności poszukaj na interesującym Cię wyrobie (lub na zdjęciu danego przedmiotu, np. przy ogłoszeniu o sprzedaż online) cechy probierczej lub po prostu oznaczenia próby srebra. Na cesze probierczej znajdują się następujące dane:

Oznaczenie metalu szlachetnego – w postaci wybitej postaci: rycerza, który symbolizuje złoto, kobiety oznaczającej srebro , głowy konia wskazującej na platynę lub głowy psa zarezerwowanej dla palladu.

– w postaci wybitej postaci: rycerza, który symbolizuje złoto, , głowy konia wskazującej na platynę lub głowy psa zarezerwowanej dla palladu. Próba – czyli oznaczenie zawartości metalu szlachetnego w 1000, jednostek. W przypadku srebra menniczego (sztabek, monet) najwyższą próbą jest 999 , a do wyboru biżuterii i innych przedmiotów użytkowych stosuje się srebro o próbie maksymalnie 925 .

– czyli oznaczenie zawartości metalu szlachetnego w 1000, jednostek. W przypadku srebra menniczego (sztabek, monet) najwyższą próbą jest , a do wyboru biżuterii i innych przedmiotów użytkowych stosuje się srebro o próbie maksymalnie . Oznaczenie Urzędu Probierczego – który cechował dany wyrób, wyrażone jedną literą. A oznacza Białystok, B – Bydgoszcz, G – Gdańsk, Ł – Łódź, Z – Częstochowę, H – Chorzów, P – Poznań, a V – Wrocław.

Jak sprawdzić srebro domowymi sposobami?

Jesteś już w posiadaniu zestawu sztućców, biżuterii, sztabki czy monety, która może być wykonana ze srebra i chcesz się upewnić, że faktycznie jest? Przyda Ci się zatem kilka domowych metody na to, jak sprawdzić srebro:

Testowanie srebra próbą magnesu

Próba magnesu to jedna z najprostszych odpowiedzi na pytanie, jak sprawdzić, czy moneta jest srebrna. Oczywiście działa też w przypadku innych wyrobów z tego kruszcu.

Srebro jest metalem diamagnetycznym, co w największym uproszczeniu oznacza, że nie reaguje na działanie magnesu. Nie przyciąga się i nie odsuwa; produkt wykonany z czystego srebra nie powinien nawet drgnąć, gdy znajdzie się w polu magnetycznym. Warto jednak pamiętać, że srebro nie jest jedynym metalem o takich właściwościach. Do diamagnetyków zalicza się również między innymi złoto, miedź czy cynk.

Co więcej, przyciągnięcie danego wyrobu przez magnes wcale nie musi oznaczać, że jest on pozbawiony wartości. Wśród paramagnetyków (czyli substancji reagujących na magnes) występuje bowiem pallad, czyli metal szlachetny, który jest jeszcze droższy od srebra. Czasami „oblanie” testu magnesu może się zatem opłacać!

Sprawdzanie srebra – test białej kartki

Jeszcze łatwiejszą metodą sprawdzenia autentyczności i jakości srebra jest przejechanie wyrobem po czystej białej kartce. Biżuteria, moneta czy inny produkt ze srebra wysokiej próby nie powinien zostawić żadnego śladu (oczywiście poza ewentualnym wgłębieniem). Jeśli na papierze będzie widoczna np. czarna smuga, to można przypuszczać, że ma się do czynienia z produktem wykonanym z innego metalu lub stopem o niskiej zawartości srebra, za to wysokim dodatku np. miedzi. To jeden z metali mających tendencję do utleniania się, czyli ciemnienia.

Rozpoznawanie srebra przy pomocy lodu

Testowanie srebra kostką lodu to prawdopodobnie najbardziej zaskakujący sposób na to, jak rozpoznać srebro. Może stanowić nie tylko metodę sprawdzenia jego autentyczności, ale też ciekawostkę podczas zabawy z dziećmi! Ten metal szlachetny ma najwyższą przewodność cieplną spośród wszystkich innych, zatem szybko przejmuje temperaturę otoczenia. OK, ale jak sprawdzić srebro zamarzniętą wodą?

Połóż kostkę lodu na srebrnym wyrobie. Jeśli będzie nienaturalnie szybko topniała, to znaczy, że masz do czynienia ze srebrem wysokiej jakości. Dla ułatwienia możesz położyć obok miedzianą monetę (np. 1-złotówkę) – lód na srebrnym produkcie będzie się topił szybciej, niż na miedzianym. Pamiętaj jednak, że ta metoda działa skutecznie na wyrobach na tyle dużych, by można było ułożyć na nich lód. W przypadku drobnego pierścionka czy kolczyków przeprowadzenie takiego testu może być kłopotliwe.

Foto i treść: materiał partnera