Jak skorzystać z Black Weeks w MediaMarkt? Przewodnik dla łowców okazji

Czy czekanie do Black Friday to już przeżytek? W sklepie internetowym MediaMarkt wprowadzono nową nową tradycję zakupów promocyjnych - promocje trwające przez cały listopad. Akcja „Let’s Go! Black Weeeeks” już wystartowała, a atrakcyjne okazje cenowe na wszystkie rodzaje produktów mają pojawiać się co chwilę.