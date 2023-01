Jak rozliczyć PIT online 2023?

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT online 2023? Najem prywatny 2022 – co warto wiedzieć? Jakie zmiany w PIT online 2023?

Jeśli chodzi o PIT 28 do kiedy w 2023 roku trzeba go rozliczyć? Czy osoby do 26 roku życia muszą składać PIT? Jaka jest ulga mieszkaniowa 2023? Kto składa PIT 39, a kto PIT 36l? Jak złożyć PIT36l online? Wszystkie informacje na temat PIT online 2023 znajdziesz w dzisiejszym wpisie. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT online 2023?





Do kiedy trzeba rozliczyć PIT online 2023? Do tej pory złożenie konkretnej deklaracji zależne było od rodzaju opodatkowania, jaki wcześniej wybrał podatnik. Na przykład, jeśli wybrałeś opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów, w 2021 roku zeznanie roczne za 2020 roku musiałeś złożyć do końca stycznia, natomiast w 2022 roku do ostatniego dnia lutego. W 2023 roku nastąpią zmiany i dla każdego ustanowiono jeden termin – bez względu na to, jaka forma opodatkowania została wybrana.

A zatem, jeśli chodzi o rozliczenie PIT 2022 od kiedy można składać deklarację? Podobnie, jak PIT-36l czy PIT-39, dokumenty można składać i wysyłać do wybranego urzędu skarbowego od 15 lutego. A do kiedy PIT 28 musi być najpóźniej złożony? Każdą deklarację trzeba wysłać do 30 kwietnia. Jeśli ten dzień jest wolny od pracy, termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy. A więc PIT 28 do kiedy w 2023 roku trzeba złożyć? W przypadku 2023 roku ostatni dzień składania deklaracji podatkowej przypada na 2 maja. Warto wiedzieć, że zmiana ta dotyczy głównie podatników, którzy rozliczają się w tradycyjnej formie – a mianowicie składając PIT-39 czy inny stacjonarnie w Urzędzie Skarbowym, przez pocztę czy w formie e-PIT. Ten ostatni sposób składania deklaracji cieszy się coraz większą popularnością, gdyż dzięki temu możemy wysłać PIT bez konieczności wychodzenia z domu.

Jeśli chodzi o PIT 37 do kiedy trzeba złożyć deklarację? Jak wspominaliśmy, terminy składania deklaracji w 2023 roku będą dla wszystkich takie same. A zatem, czy to PIT 37, czy PIT-39, wszystkie należy wysłać do 30 kwietnia – w przypadku 2023 roku do 2 maja.

Wysłałeś swój PIT, ale musisz go skorygować? Korekta deklaracji jest możliwa i masz na nią właściwie 5 lat. Jeśli zatem złożyć PIT za rok 2022 w 2023 roku, możesz skorygować go najpóźniej pod koniec 2028 roku.

Czy osoby do 26 roku życia muszą składać PIT? Tak zwany PIT zerowy to zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń tych osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Z ulgi mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, na zlecenie czy na umowę o pracę nakładczą. Czy trzeba rozliczać PIT zerowy? Taki PIT do 26 roku życia nie trzeba składać, jeśli w danym roku podatkowym podatnik uzyskał tylko takie kwoty, które są zwolnione z opodatkowania lub im w ogóle nie podlegają.

Składając PIT, pamiętaj również o tym, aby skorzystać z różnych ulg. Dostępna jest na przykład ulga mieszkaniowa 2023 czy ulga na dzieci. Jak wygląda sytuacja, gdy mamy brak dochodu a ulga na dziecko 2022 nas interesuje? Warto wiedzieć, że ulgę na dziecko odlicza się od podatku dochodowego, który zostanie wykazany w deklaracji PIT. A zatem, jeśli nie wykazujesz żadnych opodatkowanych przychodów, nie możesz skorzystać z prorodzinnej ulgi.

Najem prywatny 2022 – co warto wiedzieć?

W 2023 roku będą wprowadzane zmiany, jeśli chodzi o opodatkowanie wynajmowanych prywatnych nieruchomości. Do tej pory właściciele korzystali z opodatkowania na zasadach ogólnych. Od 2023 roku natomiast możliwy będzie najem prywatny tylko w drodze tak zwanego ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów. Stawka ryczałtu będzie wynosić 8,5% oraz 12,5%. Wybór odpowiedniej stawki zależy od wysokości przychodów, jakie osiąga właściciel.

Warto również wiedzieć, że jest coś takiego jak ulga odsetkowa. Z ulgi mogą skorzystać te osoby, które wzięły kredyt hipoteczny między 2002 a 2007 roku. Co daje ta ulga mieszkaniowa 2023? Przede wszystkim pozwala odliczyć od podatku wszystkie zapłacone do tej pory odsetki od kredytu.

Jakie zmiany w PIT online 2023?

Jeśli chodzi o rozliczenie PIT online 2023, warto wiedzieć, że czeka nas kilka zmian. Na przykład zmieni się wysokość składki zdrowotnej. Podstawa wymiaru takiej składki będzie zróżnicowana – w zależności od rodzaju opodatkowania. Jeśli rozliczasz się w formularzu PIT-36L i wybrałeś liniową stawkę PIT wynoszącą 19%, dodatkowo będziesz musiał zapłacić składkę zdrowotną o wartości 4,9% osiągniętego dochodu. Natomiast podatnicy, którzy wybierają PIT-37 i obowiązuje ich skala podatkowa, będą zobowiązani do płacenia składki w wymiarze 9% względem osiągniętego dochodu.

W 2023 roku trzeba przygotować się również na inne zmiany – dotyczące takich aspektów jak na przykład zaliczka na podatek dochodowy 2023. Płatnik będzie musiał pomniejszać zaliczki na dochodowy podatek o kwotę, która stanowi maksymalnie 1/12 kwotę zmniejszającą podatek. Będzie to obowiązkowe, dopóki pracownik nie złoży odpowiedniego oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia. Jeśli natomiast chodzi o koszty uzyskania przychodu 2023, pracownik może złożyć wniosek o niestosowanie ich.