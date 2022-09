Jak promować sklep internetowy?

Przed rozpoczęciem działań reklamowych musisz zdawać sobie sprawę z tego, że nie osiągną one swoich celów, jeśli Twój sklep internetowy nie będzie gotowy na przyjmowanie klientów. W pierwszej kolejności upewnij się więc, że:

czas wczytywania się strony jest możliwie krótki, a witryna wyświetla się poprawnie na każdym rodzaju urządzenia,

wszystkie integracje działają prawidłowo,

ścieżka transakcji jest maksymalnie skrócona, a zakupu można dokonać bez zakładania konta,

posiadasz certyfikat SSL gwarantujący bezpieczeństwo przesyłu danych,

potencjalni klienci mają dostęp do regulaminu sklepu i polityki prywatności,

wszystkie karty produktów zawierają wysokiej jakości opisy i zdjęcia,

możesz pochwalić się przemyślanymi procedurami w zakresie obsługi klienta.

Jak wypromować sklep internetowy? 10 skutecznych sposobów

Opracowując strategię marketingową, zwróć uwagę na to, aby planowane działania były odpowiednio dopasowane do potrzeb i przyzwyczajeń Twojej grupy docelowej, a także do specyfiki prowadzonego przez Ciebie biznesu. Użytek zrób przede wszystkim z wyszukiwarki Google, która jest dla internautów podstawowym źródłem informacji. Nie zapominaj także o sile oddziaływania mediów społecznościowych. Oto najskuteczniejsze metody promocji sklepu internetowego:

1. Optymalizacja sklepu pod kątem SEO

Większość doświadczeń w sieci zaczyna się od wyszukiwarki. Warto zatem dołożyć wszelkich starań, aby na najważniejsze dla Ciebie frazy kluczowe Twój sklep wyświetlał się na wysokich pozycjach w Google. W tym celu należy przeprowadzić działania optymalizacyjne, na które składają się przede wszystkim:

Kwestie techniczne – pozycjonowanie w wyszukiwarce zależy od takich aspektów jak przekierowania, meta tagi, szybkość wczytywania witryny czy indeksacja poszczególnych podstron. Zadbaj więc o te elementy, edytując je w swoim oprogramowaniu sklepowym bądź zlecając to zadanie specjaliście.

– pozycjonowanie w wyszukiwarce zależy od takich aspektów jak przekierowania, meta tagi, szybkość wczytywania witryny czy indeksacja poszczególnych podstron. Zadbaj więc o te elementy, edytując je w swoim oprogramowaniu sklepowym bądź zlecając to zadanie specjaliście. Profesjonalne treści – są one podstawowym nośnikiem słów kluczowych w Twoim sklepie. Chodzi głównie o opisy kategorii i produktów, ale także o angażujące artykuły blogowe. Należy tworzyć je z uwzględnieniem zarówno potrzeb użytkowników, jak i czynników rankingowych SEO.

– są one podstawowym nośnikiem słów kluczowych w Twoim sklepie. Chodzi głównie o opisy kategorii i produktów, ale także o angażujące artykuły blogowe. Należy tworzyć je z uwzględnieniem zarówno potrzeb użytkowników, jak i czynników rankingowych SEO. Linki zwrotne – odnośniki do Twojej strony internetowej, zamieszczane w wiarygodnych serwisach, zwiększają wartość domeny w ocenie algorytmów Google.

2. Publikacja angażujących treści

Wspomnieliśmy już o tym, że profesjonalne treści wspierają pozycjonowanie strony internetowej w Google. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko jeden z celów content marketingu. Publikacje rzetelnych artykułów poradnikowych, rankingów czy recenzji pomogą Ci także budować pozytywne relacje z potencjalnymi klientami i kreować sobie wizerunek eksperta w danej branży. Warto więc udostępniać odbiorcom takie treści jak między innymi:

infografiki – np. różnego rodzaju statystyki i ciekawostki z branży,

– np. różnego rodzaju statystyki i ciekawostki z branży, rankingi i recenzje produktów,

produktów, poradniki w formie materiałów wideo – np. filmy instruktażowe itp.,

– np. filmy instruktażowe itp., podcasty pozwalające odbiorcom zgłębiać wiedzę na temat Twojej branży,

pozwalające odbiorcom zgłębiać wiedzę na temat Twojej branży, wspomniane już opisy kategorii i produktów oraz artykuły blogowe.

3. Reklama w Google Ads

PPC to obok SEO druga noga marketingu internetowego. Działania z tego zakresu skupiają się wokół reklamy płatnej w sieci wyszukiwania. Do ich zalet należą przede wszystkim szerokie możliwości personalizacji komunikatów oraz błyskawiczne efekty kampanii. Warto pamiętać także o wyjątkowo dogodnym modelu rozliczeń, zgodnie z którym nie płacisz za emisję reklamy, a za jej efekty.

Do tworzenia i publikowania reklam w modelu PPC posłuży Ci przede wszystkim rozbudowany system Google Ads. Emisje mogą przyjmować rozmaite formy, spośród których najpopularniejsze to:

reklamy tekstowe w sieciach wyszukiwania – linki sponsorowane, wyświetlane nad organicznymi wynikami wyszukiwania w Google,

– linki sponsorowane, wyświetlane nad organicznymi wynikami wyszukiwania w Google, reklamy produktowe – kafelki obejmujące zdjęcia, nazwy i ceny artykułów z Twojego katalogu, wyświetlane na samej górze strony z wynikami wyszukiwania,

– kafelki obejmujące zdjęcia, nazwy i ceny artykułów z Twojego katalogu, wyświetlane na samej górze strony z wynikami wyszukiwania, remarketing – kampanie pozwalające na dotarcie do użytkowników, którzy odwiedzili już kiedyś Twój sklep.

4. Promocja na Facebooku

Współcześnie niemal każdy sklep internetowy powinien być obecny na Facebooku. Ten kanał społecznościowy umożliwia konsumentom nawiązywanie relacji z ulubionymi markami i udział w ich życiu. Przede wszystkim zaś służy utrzymywaniu kontaktów ze znajomymi i poszukiwaniu rozrywki, co warto mieć na uwadze podczas planowania jakichkolwiek działań promocyjnych. Do ich prowadzenia można wykorzystać:

sklep na Facebooku – katalog produktów umożliwiający ich oznaczanie w postach i przekierowujący użytkowników na stronę Twojego sklepu internetowego,

– katalog produktów umożliwiający ich oznaczanie w postach i przekierowujący użytkowników na stronę Twojego sklepu internetowego, system Facebook Ads – środowisko reklamowe, działające podobnie jak Google Ads, dzięki któremu możesz emitować różne typy komunikatów marketingowych i docierać do precyzyjnie określonych grup odbiorców,

– środowisko reklamowe, działające podobnie jak Google Ads, dzięki któremu możesz emitować różne typy komunikatów marketingowych i docierać do precyzyjnie określonych grup odbiorców, Facebook Marketplace – narzędzie przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników prywatnych, którzy mogą dzięki niemu promować np. swoje lokalne działalności czy sprzedaż rękodzieła.

Warto pamiętać też o sekcji ocen i komentarzy, w której użytkownicy Facebooka mogą dzielić się swoimi wrażeniami na temat Twoich usług i produktów. Zauważ, że potencjalni klienci będą kierować się tymi opiniami zdecydowanie chętniej niż Twoimi komunikatami marketingowymi.

5. Działania w innych mediach społecznościowych

Pamiętaj, że poza Facebookiem warto też korzystać z pozostałych mediów społecznościowych. Pozwalają one dotrzeć do innych grup odbiorców o zróżnicowanych zainteresowaniach. Mowa o takich kanałach jak:

Instagram – najlepiej sprawdza się w branżach, w których duże znaczenie mają walory estetyczne (m.in. beauty czy fashion).

– najlepiej sprawdza się w branżach, w których duże znaczenie mają walory estetyczne (m.in. beauty czy fashion). YouTube – pozwala publikować materiały wideo, które mogą przyjmować np. formę poradników, testów produktowych czy recenzji.

– pozwala publikować materiały wideo, które mogą przyjmować np. formę poradników, testów produktowych czy recenzji. TikTok – umożliwia przede wszystkim dotarcie z komunikatami reklamowymi do przedstawicieli młodszego pokolenia.

Decydując się na jakiekolwiek działania marketingowe w social media, zadbaj o ich natywny charakter. Ostatnia rzecz, której szukają użytkownicy mediów społecznościowych, to nachalna reklama.

6. Wykorzystanie e-mail marketingu

E-mail marketing może posłużyć Ci do budowania pozytywnych relacji z klientami i zachęcania ich do transakcji. W tym celu zbuduj listę mailingową i stale ją aktualizuj. Pozwoli Ci to informować klientów m.in. o:

nowych produktach lub kolekcjach,

promocjach i wyprzedażach,

aktualnościach,

nowych treściach na blogu itp.

Nie zapominaj, że odbiorcy Twoich newsletterów wyrazili zgodę na otrzymywanie tych treści, więc należą im się rzetelne i solidne wiadomości, a nie natarczywe reklamy.

7. Stosowanie powiadomień web-push

Powiadomienia web-push mogą zastępować newslettery bądź je uzupełniać. To komunikaty, które za zgodą użytkownika przeglądarki wyświetlają się w prawym, dolnym rogu ekranu. Za ich pomocą możesz informować o promocjach w swoim sklepie, udostępniać kody rabatowe czy dystrybuować nowe artykuły blogowe.

8. Współpraca w ramach influencer marketingu

Współcześnie właściwie każdy internauta obserwuje w sieci jakichś twórców, których obdarza zaufaniem i sympatią. Chętnie czerpie z ich wiedzy i kieruje się ich zdaniem. Warto więc wyszukiwać takich influencerów i nawiązywać z nimi współpracę. Nie muszą to być znani celebryci – wystarczy dotrzeć do ekspertów w danej dziedzinie, którzy mogą pochwalić się gronem lojalnych odbiorców. Za odpowiednią opłatą tacy twórcy opublikują w swoich kanałach Twoje linki afiliacyjne, zrecenzują Twój produkt lub zastosują product placement.

9. Działania promocyjne w porównywarkach cenowych

Ciekawym uzupełnieniem strategii marketingowej mogą okazać się porównywarki cenowe, pozwalające dotrzeć do konsumentów, którzy są już zdecydowani na zakup konkretnych produktów. Musisz ich jedynie przekonać do wyboru Twojej oferty spośród wszystkich dostępnych na rynku. Twoją kartą przetargową może być sama cena, ale też dodatkowe kryteria – takie jak darmowa dostawa czy przyjazna polityka zwrotów.

Co istotne, porównywarki cenowe są bardzo dobrze wypozycjonowane w Google. Dzięki temu Twoje produkty mogą wyświetlać się wysoko w wyszukiwarce, nawet jeśli działania SEO na stronie sklepu nie przyniosły jeszcze oczekiwanych rezultatów. Zainteresuj się więc przede wszystkim takimi kanałami jak:

Ceneo,

Skąpiec,

Nokaut,

Allani,

10. Wykorzystanie dodatkowych kanałów sprzedaży

Starając się dotrzeć z reklamą do wszystkich miejsc, w których przebywają Twoi potencjalni klienci, pamiętaj, aby udostępnić im też szerokie możliwości zakupowe. Nie ograniczaj się zatem do jednego kanału sprzedaży, tylko zintegruj swój sklep z różnymi serwisami, pozwalającymi na poszerzenie grona odbiorców. Mowa zarówno o polskich i zagranicznych marketplace’ach (Allegro, Empik, Morele, eBay, Amazon), jak i o mediach społecznościowych (sklep na Facebooku i Instagramie) czy serwisach z ogłoszeniami (np. OLX).

Jak promować sklep internetowy? Podsumowanie

Twoje możliwości w zakresie promowania sklepu internetowego są właściwie nieograniczone. Kluczem do sukcesu wydaje się jednak zintegrowanie wszystkich działań marketingowych w ramach jednego, kompleksowego narzędzia do zarządzania sprzedażą w sieci. O wszystkie aspekty wymienione w tym artykule pozwoli Ci zadbać na przykład platforma Sky-Shop, oferująca dostęp do zaawansowanych narzędzi reklamowych. Dzięki niej z łatwością pozyskasz nowych klientów i zwiększysz sprzedaż w swoim sklepie internetowym!

