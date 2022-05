Jak pozyskiwać referencje na rynku IT?

Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfrową transformację na całym świecie. Najważniejszym motorem napędowym rozwoju firm są automatyzacja i transformacja cyfrowa. Cyberbezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, zwłaszcza teraz, gdy firmy przenoszą się do „chmury”. W związku z rosnącym popytem na cyfrowe rozwiązania wzrosło także zapotrzebowanie na pracowników IT, w tym programistów wyższego szczebla. Niedobór programistów popycha europejskie firmy w kierunku outsourcingu. Wiele przedsiębiorstw intensywnie poszukuje pracowników. Jak pozyskać referencje na rynku IT? I dlaczego są tak istotne?

Zapotrzebowanie na pracowników IT będzie rosnąć

W badaniach przeprowadzonych przez Whitelane Research i partnerów, wśród największych europejskich organizacji wydatki na IT w firmach mają wzrosnąć o 38 procent. Co trzecie przedsiębiorstwo z uwagi na brak pracowników IT zdecyduje się zlecić outsourcing. Zaledwie 15 proc. przedsiębiorstw planuje podejmować mniej aktywności online. Dane te pokazują, że firmy będą poszukiwać zarówno pracowników, jak i zewnętrznych jednostek, które będą wykonywać zlecenia z zakresu IT.

Dane rynkowe pokazują, że zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi będzie rosnąć. Dla firm oznacza to, iż będą potrzebować coraz więcej pracowników z obszarów IT. Już dzisiaj w Polsce notujemy ogromne niedobory programistów na rynku. W tym celu przedsiębiorstwa szukają rozwiązań, które umożliwią znalezienie i utrzymanie pracownika na dłużej. Ogromną rolę odgrywa siła rekomendacji, a także referencji.

Obserwacje pokazują, że pracownicy przywiązują ogromną rolę do referencji danej firmy. W dobie rynku pracownika to firmy muszą zabiegać o odpowiednie opinie. Nie tylko po to, by pozyskać pracowników. Także po to, by zainteresować zleceniodawców.

Jak pozyskać referencje na rynku IT?

Na jakie referencje zwracają uwagę potencjalni kandydaci do pracy? To opinie od byłych pracowników, ale także od firm, z którymi dana firma współpracowała.

Referencje i rekomendacje nie tylko pomagają przyciągnąć potencjalnych kandydatów do pracy. Marketing referencyjny służy także pozyskiwaniu nowych klientów i utrzymaniu obecnych. Z naszych obserwacji wynika, że ponad 80 procent konsumentów nim dokona zakupów czyta opinie. Największe znaczenie mają te, które padają z ust znajomych.

Ponad 70 procent konsumentów ogółem ceni opinie ustne innych osób. Kluczowe jest zatem włączenie pracowników do procesu budowania opinii o formie. W procesie budowania strategii referencyjnej niezbędne jest wykonanie obszernego audytu i analiza metod pozyskiwania referencji. Kolejnym krokiem jest przygotowanie case studies, a także ksiąg referencyjnych. Istotny czynnik to również pracownicy. Zaangażowanie ich w aktywne pozyskiwanie referencji to strategiczne posunięcie.

Program marketingu polecającego zapewnia uporządkowany i zrównoważony przepływ pozyskiwania nowych klientów. Przy wsparciu agencji PR, która dysponuje arsenałem skutecznych narzędzi w tym obszarze, proces ten przyniesie spodziewane efekty.

Sebastian Kopiej, Prezes Zarządu agencji PR Commplace