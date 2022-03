Jak pomóc Ukrainie przez PAYBACK i PAH

Jak można pomóc podopiecznym Pajacyka? Idea jest bardzo prosta. Od 1 do 31 marca na stronie oraz w aplikacji Programu na jego zarejestrowanych uczestników czekają specjalne, oznaczone sercem kupony. Dzięki nim PAYBACK-owicze mogą zdobywać ekstra punkty za zakupy u poszczególnych partnerów akcji, ale co najważniejsze – za użycie każdego z nich partnerzy przekażą na rzecz Pajacyka równowartość 100 punktów. To jednak nie wszystko, bo za każde zebrane 100 000 punktów PAYBACK przekaże Pajacykowi bonus – równowartość 10 000 punktów, a akcję zainauguruje 10 000 punktami na jej starcie.

Sercem całej akcji jest strona payback.pl/punktujsercem, na której można na bieżąco śledzić, jakie kupony aktualnie wspierają program Pajacyk oraz obserwować dotychczas zebraną sumę punktów. Specjalne, oznaczone serduszkiem kupony udostępnią partnerzy stacjonarni PAYBACK: bp, Kaufland, CUK Ubezpieczenia, Maxi Zoo oraz PSB Mrówka, jak i partnerzy online: Booking.com, Empik, eobuwie.pl, H&M, Groupon, Neonet i wielu innych.

Jednocześnie, na sklep.payback.pl/strefa-marki/pah na uczestników Programu czekają vouchery o różnych nominałach, które PAYBACK przygotował z myślą o działającej od tygodnia akcji PAH „SOS Ukraina”.

Wymiana punktów na voucher oznacza przekazanie realnego wsparcia na rzecz obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku wojny.

– Akcja „Punktuj sercem” wystartowała w 10. jubileuszową rocznicę naszej współpracy z Pajacykiem i Polską Akcją Humanitarną. Od początku bardzo ucieszył nas duży odzew ze strony partnerów PAYBACK, którzy bez chwili namysłu zdecydowali się zaangażować w inicjatywę, zwiększając tym samym jej zasięg. Dodatkowo, w związku z dramatyczną sytuacją ukraińskich obywateli umożliwiamy uczestnikom wymianę punktów na specjalne vouchery „SOS Ukraina”, dzięki którym PAH otrzyma środki na zakup żywności i innych form wsparcia dla osób poszkodowanych w wyniku wojny. Liczymy, że PAYBACK-owicze zaangażują się w obydwie inicjatywy. Zgromadzone punkty oznaczają realną pomoc. Dlatego warto punktować z sercem – mówi Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.