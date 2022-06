Jak ojcowie widzą przyszłość swoich dzieci? Programista i lekarz to wymarzone zawody. Co o tym sądzą mamy?

Wybór profesji to jedno z największych wyzwań. Pierwszą przyszłościową decyzję dziecko podejmuje w ósmej klasie, kolejną przy okazji matury i wyboru studiów. Nastolatek i nastolatka często nie wiedzą, co chcieliby robić w dorosłym życiu. W tej trudnej decyzji nieocenione jest wsparcie rodziców.

Krakowska firma WEBCON zapytała ojców o wymarzony zawód dla ich dzieci. Co się okazało? Najczęściej dorośli Polacy chcieliby, aby ich córki lub synowie zostali programistami/specjalistami IT. Dorosłe Polki także stawiają ten fach wysoko w rankingu, ale rzadziej i ex aequo z lekarzem.

- Branża IT nie stoi w miejscu i szturmem wkracza do kolejnych sektorów, by dzięki nowym technologiom wspierać efektywność i jakość pracy w firmach. Już obecne pokolenie kontakt z technologią ma niezależnie od wykonywanego zawodu. Możemy dziś wybrać kurs programowania dostosowany do wieku czy wykonywanego zawodu, a umiejętności rozwijają już dzieci w wieku wczesnoprzedszkolnym. I bardzo dobrze, bo zapotrzebowanie tej branży na ludzi do pracy jest ogromne. Komisja Europejska w swoim najnowszym raporcie DESI oszacowała, że tylko w Polsce brakuje ok. 50 tys. specjalistów sektora informatycznego, a w całej Unii Europejskiej ok. 600 tys. Nie dziwi mnie zatem wskazanie rodziców na programistę jako najbardziej perspektywiczny zawód – mówi Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.

Ojcowie podpowiadają: programista, przedsiębiorca, a może sportowiec?

Jeśli ojcowie mogliby wybrać zawód dla swojego dziecka, najczęściej byłby to programista/specjalista IT (26% wskazań). Na drugim miejscu znalazł się lekarz (14%), a na najniższym miejscu podium prawnik (12%). Wysoko jest przedsiębiorca (nr 4) i ex aequo, co jest bardzo ciekawe, sportowiec (po 5% wskazań). Może to wynikać z ostatnich sukcesów polskich sportowców takich jak Iga Świątek czy Robert Lewandowski na arenie międzynarodowej – wielu rodzicom marzy się sukces sportowy swoich dzieci w dyscyplinie, którą uprawiają od najmłodszych lat.

W TOP 10 znalazły się też takie specjalizacje jak budowlaniec i pracownik naukowy (po 4%), finansista, logistyk, grafik i farmaceuta (po 3%). Okazuje się, że im mężczyzna ma więcej lat, tym częściej chce, by jego dziecko zostało programistą lub programistką (14% wskazań wśród ojców od 25 do 34 r.ż. oraz 28% wskazań wśród ojców pow. 45 r.ż.). Młodsi natomiast częściej wybraliby dla swoich dzieci zawód lekarza/lekarki (24% wskazań wśród ojców od 35 do 44 r.ż. oraz 11% wskazań wśród ojców pow. 45 r.ż.). Podobnie ze sportowcem – starsi rzadziej celują w tę specjalizację – 3% wskazań wśród ojców pow. 45 r.ż. i aż 14% wskazań wśród mężczyzn 25-34 lata i 9% wskazań wśród tatusiów 35-44 lata.

Jaki zawód dla swoich dzieci wybrałyby mamy?

Zawodowym numerem jeden wśród mam ex aequo są programista i lekarz (po 20% wskazań). Podium domyka prawnik (13%). W TOP10 są jeszcze pracownik naukowy i przedsiębiorca (po 5%), grafik (4%), finansista, księgowy, farmaceuta, artysta (po 3%). Panie rzadziej stawiają na specjalizację IT (o 6 pp. mniej odpowiedzi w porównaniu do panów), częściej wolą prestiżowy i pewny fach jak lekarz (o 6 pp. więcej niż panowie). U panów częściej sport odgrywa większą rolę i aż 5% ojców widzi swoje dzieci w takiej roli, podczas gdy mamy nie wskazały go nawet w TOP10 (1% wskazań). Za to mamy częściej stawiają na zawód artysty (3%). Na programowanie jako przyszłość dla dziecka najczęściej decydowały się grupy wiekowe kobiet 35-44 lata oraz 45-54 lata (odpowiednio 30% i 28%).

– Wyniki badania ukazują, że panowie są bardziej techniczni i sportowi, a kobiety pragmatyczne oraz artystyczne. Widać to także w naszej branży IT, gdzie jak wynika z analizy HRS-IT, w Polsce na 5 informatyków przypada tylko 1 informatyczka. To się jednak zmienia. Dowodem na to jest fakt, że w WEBCON w ciągu ostatnich 4 lat liczba kobiet wzrosła o 45%, a udział kobiet na stanowiskach kierowniczych zwiększył się aż o 50% – mówi Joanna Banachowicz, Dyrektor Marketingu w WEBCON.

Polacy posiadający i nieposiadający dzieci są zgodni

Numerem jeden w opinii dorosłych Polaków jest programista/specjalista ds. IT (22%). Na drugim miejscu lekarz (16%), a podium domyka prawnik (11%). W TOP10 znaleźli się jeszcze kolejno: pracownik naukowy, przedsiębiorca, sportowiec, grafik, finansista, farmaceuta, artysta. Najmniej przyszłość swoich dzieci Polacy widzą w roli marketingowców, dziennikarzy, rekruterów, Youtuberów i handlowców.

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane przez Panel Badawczy Ariadna na próbie 1068 Polaków. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Dane zostały zebrane w dniach 10 - 13 czerwca 2022. Metoda: CAWI.