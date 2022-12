Jak na koniec roku obniżyć podatek dochodowy?

Aby obniżyć podatek, przedsiębiorca musi wykazać niższy dochód, który podlega opodatkowaniu. Na wysokość dochodu wpływają przychody oraz ponoszone koszty. Stąd też częste decyzje o zakupach do firmy, które zwiększają koszty – może to być np. nowy sprzęt, wyposażenie biura, artykuły pomocnicze czy biurowe, potrzebne do bieżącej pracy.

Czy warto robić zakupy na koniec roku?

Przyjęło się, że koniec roku to najlepszy czas na zakupy firmowe. Warto się jednak nad tym spokojnie zastanowić. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowuje swoje dochody na bieżąco. Może się więc okazać, że zakupy lepiej robić w zależności od potrzeb, a nie nadmiernie wydawać pieniądze w grudniu.

Jeśli przedsiębiorca faktycznie ma nadwyżkę gotówki, to w dobie rosnących cen zakupy mogą być rozsądnym wyjściem. Na przykład zakup samochodu osobowego w formie leasingu wiąże się z wysoką opłatą wstępną, a to może znacznie obniżyć podatek.

Nie każdy koszt obniży dochód do opodatkowania

Warto też pamiętać, że nie każdy koszt zmniejszy roczny podatek. Częstym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest zatowarowanie na koniec roku. Oczywiście takie zakupy obniżają podstawę opodatkowania za grudzień, jednak w zeznaniu rocznym podatnik będzie musiał wykazać towary i materiały, które nie zostały sprzedane bądź zużyte na koniec roku. Będzie więc konieczność dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Zakup środków trwałych w grudniu również może nie obniżyć podstawy opodatkowania. Środki trwałe co do zasady są amortyzowane, czyli obniżają podstawę opodatkowania w czasie. Przepisy zezwalają na jednorazową amortyzację dla środków trwałych do 10 tys. zł lub w ramach pomocy de minimis do 50 tys euro. Ale nie każdy środek trwały może być zamortyzowany w ramach pomocy de minimis, wyłączeniu podlegają np. samochody osobowe. Należy też dokonać przeglądu swojego dochodu narastająco. Jeśli jest on niski, bliski zeru lub przedsiębiorca poniósł stratę, to nawet jeśli dokona zakupów, to nie obniży podatku.

Zastanawiając się nad obniżeniem podatku za rok podatkowy, należy dokonać właściwej analizy. Przede wszystkim czy zakupy rzeczywiście są potrzebne, czy korzyść z obniżenia podatku w tym momencie a nie w przyszłości będzie bardziej korzystna. Na pewno nie można takich decyzji podejmować ze względu na trendy czy też z przekonania, że grudzień to czas na zakupy. Zwłaszcza w obecnej sytuacji warto rozsądnie podchodzić do wydatkowania wolnych środków.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt