Jak dobrać oświetlenie do kuchni? Lampy kuchenne

Lampy sufitowe do kuchni – najlepsze lampy kuchenne

Najbardziej popularnym i tradycyjnym sposobem na oświetlenie w zasadzie każdego pomieszczenia, jest powieszenie w jego centralnej części dużej lampy głównej. Takie oświetlenie z pewnością zobaczymy też w wielu kuchniach, jednak prawie nigdy nie jest to jedyne źródło światła w pomieszczeniu, co jest spowodowane charakterystyką tego miejsca. Jak zapewne każdy wie, w większości kuchni na ścianach wiszą szafki, w których trzymamy naczynia, przyprawy i inne rzeczy przydatne w gotowaniu. Pod szafkami umieszczane są blaty robocze, na które pada cień wcześniej już wspomnianych szafek. Widać już gdzie możemy napotkać problem? Górne światło nie dociera do miejsca naszej pracy, dlatego tak bardzo ważne jest by do głównej lampy sufitowej dobrać także mniejsze oświetlenie do blatów.

Jakie lampy do salonu z aneksem kuchennym? Lampy kuchenne

Otwieranie przestrzeni w naszych domach i mieszkaniach to coraz bardziej popularny zabieg, który umożliwia szybkie powiększenie i rozjaśnienie pomieszczeń. Jeśli jesteś na etapie urządzania salonu z aneksem kuchennym, to nie możesz zapominać o bardzo ważnej zasadzie. Pamiętaj, że pomimo różnych zastosowań salon z aneksem kuchennym jest jednym pomieszczeniem, które należy urządzić w estetycznym, spójnym tonie. Wybierając lampy kuchenne zainspiruj się tym, co już oświetla salon, albo po prostu postaraj się pójść w jak najbardziej uniwersalne rozwiązania, które będą dobrze wyglądały w obu pomieszczeniach. Poszukaj ciekawie wyglądających, prostych lamp wiszących lub plafonów, które dobrze wpiszą się w charakter salonu oraz kuchni.

Jakie lampy nad blat kuchenny? Lampy do kuchni

Blat kuchenny jest miejscem, które wymaga jak najlepszego oświetlenia. Odpowiedni dostęp do światła jest bardzo istotny nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale przede wszystkim priorytetem jest tutaj nasze bezpieczeństwo. Trudno wyobrazić sobie krojenie czegoś ostrym nożem w zupełnej ciemności – auć! Stojąc przy blacie zasłaniamy sobie dostęp do górnego światła, dlatego warto zainwestować w dodatkowe oświetlenie montowane pod szafkami. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest montowanie taśmy LED, która daje dużo światła i nie zabiera dużo energii.

