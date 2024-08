Jak dobrać odpowiednie obuwie do różnych stylizacji

Podstawy łączenia butów z ubraniami

Przede wszystkim należy pamiętać o dopasowaniu kolorystyki i faktury obuwia do reszty elementów stroju.

Buty w stonowanych, klasycznych odcieniach beżu, granatu czy czerni będą stanowiły bezpieczną bazę, którą można dowolnie komponować z ubraniami.

Z kolei obuwie w modnych, wyrazistych kolorach lub ciekawych strukturach (np. lakierowane, zamszone) sprawdzi się, gdy chcemy dodać stylizacji wyrazistego akcentu.

Równie ważna jest kwestia proporcji. Zbyt masywne buty mogą przytłaczać drobną sylwetkę, a zbyt delikatne optycznie skracać nogi. Dlatego warto dobrać obuwie odpowiednie do swojej budowy ciała, by osiągnąć korzystny efekt wizualny.

Pomocne może być również zwrócenie uwagi na linie przewodnie w stylizacji - pionowe optycznie wydłużają, a poziome skracają sylwetkę. Odpowiednie dobranie obuwia może pomóc skorygować te proporcje.

Buty do sukienek

Dobór obuwia do sukienek to temat rzeka. W zależności od fasonu, długości i charakteru sukienki możemy sięgnąć po bardzo różne rodzaje butów. Klasyczne, eleganckie sukienki najlepiej prezentują się z szpilkami lub taliowanymi czółenkami. Dodają one szyku i wytworności stylizacji, podkreślając jednocześnie kobiece kształty.

Luźniejsze, zwiewne kreacje świetnie wyglądają z balerinami, sandałami czy botkami ażurowymi, które nadają stylizacji bardziej nonszalancki look. Tego typu obuwie świetnie sprawdzi się latem, nadając stylizacji lekkiego, wakacyjnego charakteru.

Z kolei do krótkich sukienek dobrze pasują trampki lub kowbojki, które dodają im rockowego charakteru i nadają całości bardziej swobodnego, młodzieżowego wydźwięku.

Buty do spodni

Podobnie jak w przypadku sukienek, rodzaj spodni determinuje wybór obuwia.

Do luźnych, szerokonogawkowych spodni świetnie pasują masywne, grube podeszwy w stylu combat boots lub botków kowbojskich. Taki duet tworzy industrialny, nieco surowy klimat, który dobrze się komponuje z nonszalanckim, streetwearowym wizerunkiem.

Natomiast do wąskich rurek czy chinosów lepiej wybrać smuklejsze sylwetki, np. czółenka, baleriny lub eleganckie botki. Taka kombinacja optycznie wydłuża nogi i nadaje stylizacji bardziej szykownego charakteru.

Warto pamiętać, że proporcje mają tu ogromne znaczenie - za duże, masywne obuwie może niepotrzebnie skracać nogi i zaburzać korzystne proporcje sylwetki.

Buty do spódnic

Długość spódnicy przekłada się na dobór odpowiednich butów. Do mini i midi najlepiej sprawdzą się szpilki, sandałki lub baleriny, które wizualnie wydłużają nogi. Taki duet optycznie wysmuklą sylwetkę i podkreślą atuty figury.

Z kolei maxi spódnice świetnie łączą się z botkami, kozakami lub grubszymi podeszwami, co tworzy bardziej zrównoważoną proporcję. Masywniejsze obuwie wyważą obszerną, rozkloszowaną formę długiej spódnicy, nadając stylizacji ciekawszego, bardziej wyrazistego charakteru.

Nie zapomnij, że im dłuższa spódnica, tym grubsze i cięższe obuwie będzie pasować do niej najlepiej.

Chcesz kupić botki ażurowe? Postaw na Saway i kup buty najwyższej jakości. Polecamy!

Eksperymentuj i rozwijaj swój styl

Pamiętaj, że powyższe wskazówki mają charakter ogólny. Najważniejsze, by dobrać obuwie, które nie tylko ładnie komponuje się z resztą stylizacji, ale przede wszystkim dobrze się w nim czujesz i swobodnie poruszasz. Każda z kobiet ma bowiem nieco inną sylwetkę, preferencje i styl, dlatego to, co dla kogoś będzie idealnym rozwiązaniem, dla nas może okazać się nietrafione.

Poeksperymentuj, poznaj własne preferencje i rozwijaj swój indywidualny styl. Dobry gust to przede wszystkim umiejętność wyrażania siebie.

Foto: senivpetro, Freepik