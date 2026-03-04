IT w Uczelniach 2026 - już w marcu darmowa konferencja co wdrożyć i jak nie wpaść w pułapkę NIS2

04-03-2026, 16:56

Masz przed sobą wdrożenie NIS2, decyzję o migracji do chmury, pytania rektora o AI i budżet zatwierdzony trzy lata temu. Brzmi znajomo? 12 marca 2026 roku GigaCon organizuje bezpłatną konferencję online „IT w Uczelniach" – skierowaną do informatyków, administratorów i władz akademickich z całej Polski. Jaki system wybrać i czym się sugerować przy wdrożeniach?

Dla kogo jest ta konferencja IT w Uczelniach?

Konferencja nie jest skierowana wyłącznie do działów IT. Organizatorzy zapraszają kierowników komórek informatycznych i specjalistów IT, ale też przedstawicieli władz uczelni (wydziałów, instytutów, katedr), nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych oraz specjalistów ds. zarządzania jakością. Innymi słowy – jeśli masz wpływ na to, jak uczelnia działa cyfrowo, to to wydarzenie jest dla Ciebie.

Za wydarzeniem stoi GigaCon – organizator cyklicznych konferencji branżowych z obszaru IT. Formuła jest w pełni online, co eliminuje koszty dojazdu. Udział jest bezpłatny – agenda i rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia.

Co obejmuje agenda IT w Uczelniach?

IT w Uczelniach 2026

Program konferencji porządkuje pięć obszarów tematycznych, które od lat spędzają sen z powiek uczelnianym działom IT. Firmy IT zaprezentują konkretne rozwiązania usprawniające zarządzanie uczelnią i podnoszące jej poziom innowacyjności.

Równolegle eksperci poprowadzą wykłady oparte na realnych wdrożeniach i case studies.

Blok tematyczny Co obejmuje?
Innowacyjne narzędzia edukacyjne i e-learning Platformy LMS (Learning Management System), narzędzia do wideokonferencji, wirtualna rzeczywistość i symulacje wspierające dydaktykę
AI i ML w edukacji Zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w środowisku akademickim
Cyberbezpieczeństwo i dyrektywa NIS2 Identyfikacja usług kluczowych (KUBOZ), systemy monitorowania, firewalle, zgłaszanie incydentów cybernetycznych, zarządzanie kryzysowe
Big data w zarządzaniu uczelnią Analiza danych na dużą skalę, monitorowanie wyników studentów, prognozowanie trendów edukacyjnych i podejmowanie decyzji strategicznych
Cloud computing i infrastruktura IT Migracja na chmurę obliczeniową, architektura IT na uczelniach, zarządzanie infrastrukturą i usługami chmurowymi

NIS2 na uczelni: przepis na kłopoty czy porządek?

Uczelnie wyższe przetwarzają dane dziesiątek tysięcy studentów i pracowników, obsługują systemy płatności, e-learningi i infrastrukturę badawczą – co czyni je zarówno atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców, jak i podmiotem objętym rosnącymi wymogami regulacyjnymi.

Dyrektywa NIS2 nakłada na instytucje konkretne obowiązki:

  • identyfikację usług cyfrowych o kluczowym znaczeniu (KUBOZ),
  • stosowanie technicznych środków zabezpieczeń (systemy monitorowania, firewalle, oprogramowanie antywirusowe)
  • oraz procedury zgłaszania incydentów bezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że dyrektywa obejmuje też zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – obszar, który wiele uczelnianych działów IT buduje od zera. Konferencja poświęca temu zagadnieniu osobny blok tematyczny, co czyni ją jednym z niewielu miejsc, gdzie można usłyszeć o wdrożeniu NIS2 wprost w kontekście specyfiki instytucji akademickiej.

Podsumowując

Bezpłatna konferencja „IT w Uczelniach", organizowana przez GigaCon, odbędzie się

12 marca 2026 roku w formule online

Program obejmuje pięć bloków: narzędzia e-learningowe i platformy LMS, AI i uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo z wymogami NIS2, big data w zarządzaniu uczelnią oraz cloud computing i infrastrukturę IT. Wydarzenie jest skierowane do całego środowiska akademickiego – od szefów IT po rektorów i administrację. Bezpłatna rejestracja i agenda dostępne są na stronie konferencji.

Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.


