IT w Produkcji i Logistyce: odkryj trendy i kluczowe rozwiązania podczas bezpłatnej konferencji online

Dziennik Internautów, jako patron medialny, ma przyjemność zaprosić Czytelników na konferencję online o nazwie „IT w Produkcji i Logistyce”, podczas której przedstawione zostaną konkretne rozwiązania informatyczne, zwiększające efektywność pracy i procesów.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z technologiami, porównać je i skonsultować ofertę różnych dostawców. W części merytorycznej, zaproszeni eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami, oferując odpowiedzi na nurtujące pytania publiczności.

Zakres tematów konferencji jest obszerny i obejmuje najważniejsze aspekty przemysłu i logistyki.

Przemysł

W ramach przemysłu, konferencja będzie pokrywać takie tematy jak Przemysł 4.0, IoT/M2M, Systemy CPS (cyber-physical systems), MES i CAQ (systémy wspomagające zarządzanie jakością). Dodatkowo, zaprezentowane zostaną systemy do planowania zaopatrzenia materiałowego (MRP) i utrzymania ruchu (CMMS), a także omówione zostaną zagadnienia związane z cyfrowym bezpieczeństwem. Szczególny nacisk zostanie położony na automatyzację, produkcję w modelu skoncentrowanym na usługach, oraz na rosnącą rolę rozwiązań chmurowych do gromadzenia i przetwarzania dużej ilości danych. Nie zabraknie również tematów dotyczących integracji systemów, systemów wspierających analizę danych biznesowych, zarządzania infrastrukturą IT oraz serwicyzacji.

Logistyka

W części poświęconej logistyce, konferencja skupi się na Magazynie 4.0, zarządzaniu łańcuchem dostaw (Supply Chain Management), Cloud Supply Chain oraz SCMI. W programie znajduje się również prezentacja procesów RPA (robotyzacja procesów) i systemów bezzałogowych, co jest kluczowe dla automatyzacji magazynowej i automatyzacji łańcucha dostaw. Nie można również pominąć cyberbezpieczeństwa, zarządzania zasobami oraz kontroli i optymalizacji kosztów, które są istotnymi elementami efektywnej i zrównoważonej logistyki.

Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji GigaCon „IT w Produkcji i Logistyce”, gdzie można znaleźć pełną agendę, dokonać bezpłatnej rejestracji oraz uzyskać więcej informacji.