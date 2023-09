Inżynieria platformowa: czy szybsze tworzenie aplikacji to zagrożenie dla DevOps i DevSecOps?

Zwolennicy DevOps zauważyli, że zespoły pracujące w tradycyjny sposób koncentrowały się wyłącznie na swoich zadaniach, w związku z tym nie komunikowały się między sobą. To z kolei skutkowało błędami w oprogramowaniu, które pisali, opóźnieniami oraz ogólnym niezadowoleniem klientów. Mimo, że branża IT zdawała sobie sprawę z tego jak poważne są to wady, na rewolucję trzeba było trochę poczekać. Przełom nastąpił w 2011 roku, gdy koncepcją DevOps zajęła się firma Gartner. Od tego momentu coraz więcej przedsiębiorstw zaczęło wdrażać tę metodę, a praktyki charakterystyczne dla tzw. zwinnego programowania, takie jak zautomatyzowane testowanie oraz ciągłe wdrażanie, stały się nową normą.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Dzięki DevOps współpraca pomiędzy zespołami programistycznymi a operacyjnymi stała się znacznie bardziej efektywna. Każda ze stron była świadoma końcowego celu bieżącej fazy projektu, co w razie problemów zapewniało większą elastyczność przy wprowadzaniu zmian i ulepszeń.

Takie podejście przyczyniło się do zwiększenia tempa pracy nad wysokiej jakości oprogramowaniem. Niestety, w pierwszych latach funkcjonowania DevOps kwestie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami nie zostały należycie uwzględnione.

W 2014 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby przypadków naruszeń bezpieczeństwa danych w porównaniu z rokiem poprzednim1. Zanotowano ponad 1500 wycieków danych, w wyniku których na niebezpieczeństwo narażonych zostało ponad miliard rekordów. Ofiarami hakerów padły wielkie amerykańskie korporacje, takie jak Home Depot, JP Morgan Chase i eBay. Ataki na duże i znane firmy były sygnałem, że czas na ponowną ocenę procesów DevOps, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami.

Rozwiązanie w postaci DevSecOps

Badania przeprowadzone m.in. przez Microsoft wykazały, że 80% naruszeń bezpieczeństwa wynikało z błędów konfiguracji. Odpowiedzią na taki stan rzeczy była koncepcja DevSecOps. Jej głównym założeniem jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w procesie zwinnego programowania. Zastosowanie DevSecOps pozwoliło na zapewnienie prawidłowej konfiguracji zasobów oraz zagwarantowało ciągłą integrację kodu poprzez nieustanne skanowanie go w celu identyfikacji zmian.

Dziś można pokusić się o stwierdzenie, że podejście DevOps nie jest już tak wydajne, jak kilka lat temu. Niemniej, metoda DevSecOps wciąż jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa danych. Narzędzia i techniki stosowane w firmach mają zasadnicze znaczenie dla DevSecOps. Podobnie jak kultywowanie kultury organizacyjnej, zakładającej, że dbałość o kwestie bezpieczeństwa jest kolektywnym obowiązkiem wszystkich pracowników. Podejście to wymaga edukowania zespołów w tematach związanych z cyberbezpieczeństem, a także wdrożenia niezbędnych, zautomatyzowanych narzędzi do testowania mechanizmów ochronnych.

Rola inżynierii platformowej

W ostatnim czasie spore zainteresowanie wzbudziła inżynieria platformowa. Łączona jest z koncepcją budowania samoobsługowych, wewnętrznych platform deweloperskich (IDP), służących do dostarczania oprogramowania i zarządzania cyklem życia produktu. Przykładowa platforma jest wspierana przez system usług lub narzędzi, tworzonych i zarządzanych przez wyznaczony do tego celu zespół produktowy. Kwestią priorytetową jest tutaj dbałość o potrzeby twórców oprogramowania poprzez łączenie poszczególnych komponentów, aby ich praca była bardziej płynna.

Według firmy Gartner2, inżynieria platformowa to nowe podejście, które może przyspieszyć tworzenie aplikacji oraz tempo, w jakim generują one wartość biznesową. Analitycy przewidują także, że do 2026 roku 80% przedsiębiorstw zajmujących się inżynierią oprogramowania ustanowi zespoły platformowe jako wewnętrznych dostawców wielokrotnie używanych usług, komponentów oraz narzędzi do dostarczania aplikacji. Koncept ten będzie ostatecznym rozwiązaniem problemu współpracy między twórcami oprogramowania, a zespołami operacyjnymi.

W tym kontekście inżynieria platformowa z pewnością czerpie z konceptu zwinnego programowania DevOps i DevSecOps. Chociaż podobieństwa pomiędzy nimi są niezaprzeczalne, wskazane jest wręcz łączenie wszystkich koncepcji w celu maksymalizacji korzyści. Oto przykłady, które pokazują integralny związek między inżynierią platformową, DevSecOps oraz zarządzaniem infrastrukturą:

Doświadczenie i produktywność deweloperów – DevSecOps wspiera pracę programistów i zespołów operacyjnych, a także zapewnia bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami.

Automatyzacja – Podstawę DevSecOps stanowi automatyzacja konfiguracji infrastruktury oraz zadań związanych ze zgodnością z przepisami przy użyciu podejścia „policy-as-code”. Z kolei inżynieria platformowa zapewnia możliwość rozszerzenia automatyzacji na inne części cyklu życia oprogramowania.

Samoobsługa – Inżynieria platformowa może bazować na automatyzacji i podejściu zorientowanym na usługi. Te z kolei są wykorzystywane przez DevSecOps nie tylko w celu umożliwienia programistom samoobsługi w zakresie kodowania, testowania oraz wdrażania, lecz także aby pozwolić im na proaktywne i skuteczne działanie w sferze bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami.

Zwiększenie wartości – Zapewnianie dodatkowej wartości jest głównym celem każdego rozwiązania technicznego, od platform po narzędzia i procesy.

Wspierane przez DevOps/DevSecOps zwinne programowanie oraz inżynieria platformowa mają ten sam cel – przyspieszenie procesu dostarczania wysoce odpornych, niezawodnych i bezpiecznych aplikacji, o dużym znaczeniu, z uwzględnieniem ich ciągłych aktualizacji. Biorąc pod uwagę oczekiwania wobec firm w kwestii jak najszybszego dostarczania produktów, przy konieczności równoczesnego zwalczania cyberzagrożeń, wszelkie procesy związane z inżynierią platformową powinny uwzględniać podejście DevOps/DevSecOps.

Chociaż terminy DevOps oraz – do pewnego stopnia – DevSecOps brzmią już nieco przestarzale, nie należy lekceważyć roli, jaką z pewnością przyjdzie im odegrać, gdy inżynieria platformowa zyska na znaczeniu

Mark Troester, wiceprezes ds. strategii w Progress

1] SecurityWeek, Records Compromised in Data Breaches Skyrocketed in 2014: Research

2] Gartner, What is platform engineering?

Foto: Freepik