Interpretacja indywidualna GIP za 40 zł - nowe narzędzie dla pracodawców od 2026

Czy pracodawcy zyskają wreszcie skuteczną ochronę przed zarzutami o śmieciowe zatrudnienie? Rząd przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy, który ma wprowadzić możliwość uzyskania wiążącej interpretacji od Głównego Inspektora Pracy. Koszt wniosku ma wynosić zaledwie 40 zł, ale korzyści mogą być znacznie większe.
W skrócie:
Nowy art. 14b ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przewiduje, że wyłącznie podmiot zatrudniający może wystąpić o interpretację.
Wniosek musi zawierać dane wnioskodawcy, szczegółowy opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, wskazanie przepisów do interpretacji oraz własne stanowisko w sprawie.
Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, interpretacja dotyczy wyłącznie jednej kwestii - czy dany stosunek prawny stanowi umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
"Instytucja interpretacji indywidualnej wydaje się ciekawym i pożądanym rozwiązaniem, chociaż o jej znaczeniu i sukcesie decydować będzie sposób podejścia organów PIP" - mówi dr Marcin Wojewódka, radca prawny.
Paradoksalnie interpretacja nie będzie wiążąca dla pracodawcy - nie musi się do niej stosować. Będzie jednak wiążąca dla Państwowej Inspekcji Pracy.
Rozwiązanie przypomina funkcjonujące od lat interpretacje ZUS w sprawach ubezpieczeniowych. Różnica polega na tym, że od decyzji GIP przysługuje odwołanie do sądu pracy, a nie sądu administracyjnego.
Warto pamiętać o ograniczeniu - według Gazety Prawnej GIP nie wyda interpretacji w trakcie trwającej kontroli.
Kluczowe znaczenie ma precyzyjny opis stanu faktycznego. Jeśli podczas późniejszej kontroli inspektor ustali, że rzeczywistość różni się od opisu we wniosku, interpretacja nie zapewni ochrony.
Wszystkie wydane interpretacje będą publikowane na stronie GIP po usunięciu danych identyfikujących strony. To może stanowić cenne źródło wiedzy dla innych przedsiębiorców.
