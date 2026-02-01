Interpretacja indywidualna GIP za 40 zł - nowe narzędzie dla pracodawców od 2026

W skrócie:

GIP ma wydawać interpretację w sprawie umowy o pracę w 30 dni

Opłata za wniosek będzie wynosić 40 zł

Interpretacja ochroni przed sankcjami i karami

Od decyzji będzie przysługiwać odwołanie do sądu pracy

Kto może złożyć wniosek o interpretację indywidualną GIP

Nowy art. 14b ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przewiduje, że wyłącznie podmiot zatrudniający może wystąpić o interpretację.

Pracownicy i zleceniobiorcy nie mają takiej możliwości - to istotne ograniczenie, które budzi kontrowersje wśród prawników.

Wniosek musi zawierać dane wnioskodawcy, szczegółowy opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, wskazanie przepisów do interpretacji oraz własne stanowisko w sprawie.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, interpretacja dotyczy wyłącznie jednej kwestii - czy dany stosunek prawny stanowi umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

"Instytucja interpretacji indywidualnej wydaje się ciekawym i pożądanym rozwiązaniem, chociaż o jej znaczeniu i sukcesie decydować będzie sposób podejścia organów PIP" - mówi dr Marcin Wojewódka, radca prawny.

Jak ma działać ochrona wynikająca z interpretacji GIP

Paradoksalnie interpretacja nie będzie wiążąca dla pracodawcy - nie musi się do niej stosować. Będzie jednak wiążąca dla Państwowej Inspekcji Pracy.

To oznacza, że firma, która zastosuje się do uzyskanej interpretacji, nie poniesie sankcji administracyjnych, finansowych ani kar w zakresie objętym interpretacją.

Rozwiązanie przypomina funkcjonujące od lat interpretacje ZUS w sprawach ubezpieczeniowych. Różnica polega na tym, że od decyzji GIP przysługuje odwołanie do sądu pracy, a nie sądu administracyjnego.

Warto pamiętać o ograniczeniu - według Gazety Prawnej GIP nie wyda interpretacji w trakcie trwającej kontroli.

Na co uważać składając wniosek o interpretację

Kluczowe znaczenie ma precyzyjny opis stanu faktycznego. Jeśli podczas późniejszej kontroli inspektor ustali, że rzeczywistość różni się od opisu we wniosku, interpretacja nie zapewni ochrony.

Dołącz dokumenty potwierdzające charakter współpracy - umowy, regulaminy, harmonogramy

Opisz faktyczny sposób wykonywania pracy, nie tylko zapisy umowne

Wskaż elementy świadczące o samodzielności lub podporządkowaniu wykonawcy

Przygotuj się na publikację zanonimizowanej interpretacji w BIP

Wszystkie wydane interpretacje będą publikowane na stronie GIP po usunięciu danych identyfikujących strony. To może stanowić cenne źródło wiedzy dla innych przedsiębiorców.

Warto zapamiętać

Reforma PIP ma realizować zobowiązania z Krajowego Planu Odbudowy - projektem ustawy zajmie się teraz Sejm

Interpretacja ma chronić przed karami, ale tylko gdy stan faktyczny zgadza się z opisem we wniosku

Branże wysokiego ryzyka - logistyka, IT, ochrona - powinny rozważyć audyt umów przed wejściem przepisów

Pracownicy nie mogą samodzielnie wnioskować o interpretację - asymetria budząca wątpliwości

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gazeta Prawna

Foto: Freepik