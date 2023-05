Inteligentna szczoteczka do zębów do 36 proc. taniej - nie przegap okazji!

Jeżeli właśnie rozważasz zakup nowej szczoteczki, warto zainteresować się inteligentną elektryczną szczoteczką do zębów. Uwolnisz się w ten sposób od kupowania nowych szczoteczek co kilka miesięcy. Na przykład soniczna szczoteczka elektryczna Nandme NX 6000 jest oferowana wraz z 12 dodatkowymi wymiennymi główkami. Możesz ją kupić na AliExpress w cenie jedynie 15,24 dolarów, z rabatem aż do 36%.

Urządzenie to ma jednak znacznie więcej do zaoferowania.

Jakie są inne przydatne funkcje elektrycznej szczoteczki sonicznej NX 6000?

Główka NX 6000 wibruje z częstotliwością 40 000 razy na minutę, dzięki czemu szczoteczka ta oferuje niezwykle wydajne czyszczenie jamy ustnej!

Zwykłymi szczoteczkami trudno jest dokładnie oczyścić jamę ustną. NX 6000 wibruje z prędkością do 40 000 wibracji na minutę, tworząc mikropęcherzyki, które docierają głęboko między zęby, oczyszczając i wybielając je. Pomaga to skutecznie i kompleksowo usunąć resztki jedzenia oraz pozbyć się płytki nazębnej.

Ponadto NX 6000 oferuje trzy tryby szczotkowania aby zaspokoić wszystkie Twoje codzienne potrzeby – czyszczenie, wybielanie oraz delikatny masaż zębów i dziąseł.

80 dni pracy na baterii NX 6000 to idealne rozwiązanie problemu z częstym ładowaniem

Krótka żywotność i częste ładowanie elektrycznych szczoteczek do zębów często denerwują użytkowników. Szczoteczka NX 6000 może być używana aż do 80 dni po pełnym naładowaniu. Co więcej, urządzenie to można naładować w 4-godziny za pomocą złącza szybkiego ładowania typu C. Nawet jeśli zapomnisz zabrać ze sobą oryginalną ładowarkę, możesz naładować szczoteczkę za pomocą ładowarki do telefonu.

12 wymiennych główek wystarczy na 3 lata użytkowania

Szczoteczka NX 6000 jest wyposażona w 12 wymiennych główek. Rozwiązuje to bolesny problem konieczności kupowania główek osobno, co zwykle wiąże się z podwyższonymi kosztami korzystania z tego typu urządzeń. Dentyści zalecają, aby wymieniać główkę co 3-4 miesiące, co oznacza, że 12 końcówek wystarczy spokojnie na 3 lata użytkowania.

Korzystaj bez obaw - masz 3 lata bezpłatnej obsługi posprzedażnej

Producent oferuje 3-letnią bezpłatną usługę wymiany elektrycznej szczoteczki sonicznej NX 6000, dzięki czemu możesz jej używać bez obaw o brak gwarancji po sprzedaży. Jeśli wystąpi problem z jakością produktu, możesz skontaktować się z obsługą klienta, przesyłając krótki film, a Nandme wyśle Ci nową szczoteczkę.

Nie warto przegapić okazji. Promocyjna cena na tę wydajną elektryczną szczoteczkę do zębów, obowiązuje od 10 maja do 14 maja 2023 r.. Możesz ją kupić, logując się na AliExpress i wyszukując w serwisie bezpośrednio po frazie „NX 6000”.

Kod promocyjny to: NX6000P562