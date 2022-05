Ile zarabiają studenci w Polsce?

Szalejące ceny uderzają po kieszeni Polaków, bez względu na ich wiek. Nic dziwnego, że przeciętne wynagrodzenie w firmach urosło od zeszłego roku ponad 10 proc. Jednak u studentów, którzy także odczuwają skutki inflacji, ani drgnęło. Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że cały czas co trzeci student zarabia pomiędzy dwa a trzy tysiące złotych miesięcznie. W 2021 r. było tak samo. Mniej więcej co piąty student (22 proc.) otrzymuje pensję w wysokości od trzech do czterech tysięcy złotych na rękę. Nieznacznie spadła liczba najgorzej zarabiających – 4 proc. studentów dostaje poniżej tysiąca złotych, a 15 proc. od tysiąca do dwóch tysięcy.

Biorąc pod uwagę spadek liczby najmniej zarabiających studentów możemy przyjąć twierdzenie, że gospodarka wychodzi z kryzysu Jednak ciągle nie doszliśmy do poziomu z 2019 r., kiedy pomiędzy trzy a cztery tysiące złotych netto wynagrodzenia otrzymywała blisko 1/3 pracujących studentów.

Najmniej w Krakowie, najwięcej w Szczecinie

Studentów zarabiających powyżej siedem tysięcy złotych miesięcznie na rękę można znaleźć w Warszawie, Łodzi, Szczecinie oraz Toruniu i Bydgoszczy. Nad morzem – w Trójmieście i Szczecinie – odnotowano także zarobki wśród studentów na poziomie pomiędzy sześć a siedem tysięcy złotych netto. Po drugiej stronie skali znajduje się Łódź – w niej aż 8 proc. studentów jest wynagradzana poniżej tysiąca złotych miesięcznie. To największy odsetek wśród badanych ośrodków miejskich. Prawie co trzeci student z Krakowa i Poznania zarabia poniżej dwóch tysięcy złotych netto. W Warszawie, która zazwyczaj jest liderem rankingów zarobków, najwięcej studentów (32 proc.) otrzymuje pomiędzy trzy a cztery tysiące złotych.

Studentki zarabiają mniej

Badanie „Student w pracy” pokazuje, że już na pierwszym etapie ścieżki zawodowej kobiety są gorzej wynagradzane od mężczyzn. 6 proc. studiujących pań otrzymuje pensję poniżej tysiąca złotych netto, a 19 proc. – pomiędzy tysiąc a dwa tysiące złotych. Dla panów te wartości są o połowę mniejsze – to odpowiednio 3 proc. i 10 proc. W kolejnych przedziałach skali zarobków proporcje się odwracają i kobiet jest dwa razy mniej niż mężczyzn.

Równouprawnieniu sprzyja jawność. Warto zwrócić uwagę na firmy, w których pensja będzie znana zanim wyślemy CV. Ważna jest też ocena zwrotna dla pracodawców udzielana przez pracowników. Tym warto się kierować już na etapie wyboru stażu.

Skromne marzenia

Wbrew pozorom, młodzi ludzie wcale nie marzą o kokosach. W skali ogólnopolskiej 23 proc. chciałoby zarabiać pomiędzy trzy a cztery tysiące złotych. Ale w Krakowie takiej pensji życzyłoby sobie prawie 40 proc. ankietowanych. 19 proc. studentek i studentów z Polski marzy o pensji między cztery a pięć tysięcy złotych. Najwięcej w Trójmieście – taki pogląd wyraża tam blisko co trzeci badany (27 proc.). Pomiędzy pięć a sześć tysięcy złotych miesięcznie na rękę chce zarabiać 16 proc. studentów z próby ogólnokrajowej. W tej grupie najwięcej jest osób z Wrocławia (29 proc.). Wynagrodzeniem powyżej dziesięć tysięcy złotych netto miesięcznie zainteresowanych jest 11 proc. studentów ze Szczecina. W skali kraju tylko 4 proc. jest aż tak ambitne.

Program Kariera – równość płac i dobre zarobki

Te wyliczenia w swojej ofercie przebija Program Kariera Polskiej Rady Biznesu. To największy mulitkorporacyjny program płatnych staży w Polsce organizowany przez sektor prywatny. W tym roku ponad 30 pracodawców przygotowało blisko 100 staży w całej Polsce w kilkunastu specjalizacjach. Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3,5 tys. zł za miesiąc stażu, a niektórzy cztery, pięć, a nawet sześć tysięcy złotych. Kwoty te są znane z góry. Blisko co czwarty uczestnik kontynuuje współpracę z firmą po zakończeniu stażu.

Pensje w Programie Kariera to więcej niż średnio zarabiają studenci. Z punktu widzenia firm to inwestycja w najbardziej uzdolnionych i obiecujących młodych ludzi. Ich wkład w rozwój organizacji jest dużo cenniejszy, a pozyskanie ich lojalności – bezcenne. Niektórzy absolwenci Programu Kariera dziś są członkami zarządów firm, które są liderami w swoich branżach, a do których przyszli lata temu na staż.

Zgłoszenia do Programu Kariera można składać za pośrednictwem strony programkariera.pl do 15 maja. CV są oceniane na bieżąco i niektóre firmy zamykają swoje rekrutacje wcześniej.

Autor:

Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem