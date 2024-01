IKEA inwestuje pół miliarda złotych w obniżkę cen pięciu tysięcy produktów

IKEA rozpoczęła obniżki cen już we wrześniu 2023 roku. Wówczas działania te objęły ponad 500 artykułów. Teraz do listy dołączyło 3500 mebli oraz akcesoriów, w tym m.in. fotele, szafy, łóżka, czy narożniki, a do końca sierpnia 2024 roku liczba artykułów objętych niższymi cenami wzrośnie do 5 000, co stanowi połowę całego asortymentu oferty IKEA.

Aktualna obniżka cen to najważniejsza taka inwestycja w historii firmy - informują jej przedstawiciele. Jest ona odpowiedzią marki na dzisiejszą sytuację ekonomiczną w kraju i na świecie oraz konieczność oszczędzania środków w wielu gospodarstwach domowych.

Główne zmartwienie Polaków? Stabilność finansowa

Jak wynika z raportu „IKEA. Życie w domu 2023", jednym z głównych źródeł zmartwień Polaków są finanse domowe. Przeprowadzone przez IPSOS w listopadzie 2023 roku badania, również wskazują Polskę jako jeden z pięciu krajów na świecie, którego mieszkańcy są najbardziej zaniepokojeni inflacją (54 proc.)

Stąd można wnioskować, że bezpieczeństwo w domu zależy w dużej mierze od stabilności finansowej – zgromadzonych oszczędności, stałego dochodu i skrupulatnej kontroli nad wydatkami.

Zdając sobie sprawę z obecnej sytuacji gospodarczej nie tylko w kraju, ale i na świecie, postanowiliśmy podjąć istotną decyzję o obniżce cen w Polsce. Zainwestowaliśmy w to pół miliarda złotych, co stanowi ponad 8 proc. obrotów IKEA za rok finansowy 2023. To nie tylko nasza reakcja na zmieniający się krajobraz ekonomiczny, ale również zgodność z głęboko zakorzenioną wizją IKEA – nieustannie dążymy do tego, aby wiele osób, niezależnie od sytuacji finansowej, mogło spełniać swoje marzenia o wygodnym, funkcjonalnym i lepiej pomyślanym domu” – podkreśla Magdalena Krokowska-Wicherek, Dyrektorka Regionalna w IKEA Retail w Polsce.

Inwestycja w nowe niższe ceny

Pandemia COVID-19 i konflikt wojenny w Ukrainie znacząco wpłynęły na krajobraz ekonomiczno-gospodarczy na całym świecie. W obliczu rosnących kosztów surowców, produkcji i dostaw, firmy z różnych sektorów zostały zmuszone do podniesienia cen swoich produktów, aby dostosować się do nowej rzeczywistości rynkowej. IKEA również mierzyła się z tym wyzwaniem, modyfikując swoją strategię cenową.

W minionym roku IKEA skoncentrowała swoje wysiłki na obniżaniu kosztów operacyjnych i zwiększaniu efektywności produkcyjnej. Inwestycje m.in. w nowoczesne technologie oraz szkolenia dla zatrudnionych osób miały zoptymalizować procesy wewnętrzne i stanowiły odpowiedź na rosnące koszty produkcji.

Przykładowo fabryka IKEA Industry w Zbąszynku podjęła działania w zakresie automatyzacji. Linie produkcyjne zostały dostosowane pod produkcję artykułów cieszących się największym zainteresowaniem klientek i klientów. Zmiany wdrożono także na etapie pakowania produktów, automatyzując ten proces.

Nie mniejsze znaczenie miały inwestycje w OZE. Fabryki IKEA Industry w Polsce już od kilku lat korzystają z energii elektrycznej w 100% z odnawialnych źródeł energii, w tym z własnych farm słonecznych.

Ostatni rok finansowy 2023 IKEA Retail w Polsce podsumowała z przychodem przekraczającym 6 mld złotych, w którym 30 proc. udziału miał kanał sprzedaży online. Inwestycje w omnikanałowość, czyli łączenie doświadczenia zakupowego online i offline, pozostają priorytetem firmy.

Przystępność cenowa jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii komercyjnej, czyli oferowanie niskich cen, przy równoczesnym dbaniu o niskie koszty i sprzedaż dużych wolumenów. Niższe ceny 5 000 produktów IKEA nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie podjęli takich działań jak inwestycje w OZE, rozwój usług zdalnych i cyrkularnych, ale też w infrastrukturę sklepową i magazynowo-logistyczną” – wyjaśnia Magdalena Krokowska-Wicherek.

Polskie produkty w nowych niższych cenach

Polska jest drugim co do wielkości krajem produkującym meble i artykuły wyposażenia wnętrz dla IKEA. Rocznie prawie 20 proc. światowej produkcji firmy pochodzi z Polski, a w przypadku mebli drewnianych, produkowanych przez fabryki IKEA Industry, odsetek ten wynosi 50 proc.

W zakładzie w Zbąszynku powstają takie klasyki z asortymentu IKEA, jak LACK, KALLAX czy EKET. To jednocześnie jedne z pięciu tysięcy produktów, które klientki i klienci mogą nabyć w nowych, obniżonych cenach.

Nowe niższe ceny dostępne są w sklepach, online, w Aplikacji Mobilnej, jak również w zakupach przez telefon. W następnym roku finansowym marka będzie dążyć do kontynuacji tej inwestycji, wprowadzając niższe ceny dla kolejnych artykułów w asortymencie.