HONOR 200 Pro zdobył nagrodę smartfona roku EISA

EISA (Expert Imaging and Sound Association) to społeczność zrzeszająca 56 magazynów technologicznych, stron internetowych i komentatorów mediów społecznościowych z 27 krajów, specjalizujących się w hi-fi, kinie domowym, fotografii i wideo, elektronice samochodowej oraz mobilnej. Każdego roku jurorzy EISA nagradzają najlepsze produkty w poszczególnych kategoriach prestiżowymi nagrodami EISA Award.

Podczas tegorocznego rozdania EISA Award jury przyznało firmie HONOR nagrodę Smartfona roku za model HONOR 200 Pro.

W uzasadnieniu napisano, że:

- HONOR 200 Pro wyróżnia się jako najlepszy smartfon dzięki swojemu wyjątkowemu aparatowi, imponującej wydajności i doskonałemu wykończeniu.

- Urządzenie wyposażone jest w wszechstronny potrójny aparat z głównym czujnikiem 50 MP, teleobiektywem 50 MP i ultraszerokokątnym obiektywem 12 MP, co zapewnia rewelacyjne zdjęcia w każdych warunkach.Tryb portretowy gwarantuje profesjonalną jakość obrazu z efektem bokeh.

- Poza możliwościami kamery, HONOR 200 Pro może pochwalić się elegancką konstrukcją odporną na zachlapania, wyrazistym 6,78-calowym wyświetlaczem OLED z szybkością odświeżania 120 Hz, silnym chipsetem Snapdragon 8s Gen 3 i wytrzymałą baterią 5200 mAh z funkcją szybkiego ładowania 100 W, co czyni go najlepszym konkurentem na rynku smartfonów.

Otrzymanie nagrody EISA w kategorii smartfona roku to dla nas ogromne wyróżnienie. Jest to dowód na to, że nasze dążenie do innowacyjności i doskonałości w projektowaniu produktów przynosi realne efekty. HONOR 200 Pro powstał z myślą o potrzebach użytkowników, wychodząc im naprzeciw. Cieszymy się, że nasze urządzenia zyskują coraz większe uznanie - powiedział Zachary Jiang, wiceprezes HONOR Europe.